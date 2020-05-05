Десять зараженных не помеха: Меркель вернет футбол в Европу

В АПЛ боятся возвращать футбол

Английский футбол, согласно оптимистичным прогнозам, должен вернуться 8 июня. В конце этой недели правительство Великобритании планирует пересмотреть карантинные меры, введенные в стране, а руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) соберется в следующий понедельник, 11 мая, для голосования по поводу возобновления сезона.

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Однако на Туманном Альбионе на данный момент зафиксирована 191 тысяча зараженных, из которых почти 28 тысяч скончались. Такая высокая смертность от COVID-19 ведет к тому, что скоро Великобритания может обойти Италию по количеству летальных исходов, спровоцированных вирусом.

В связи с этим часть врачей из клубов Премьер-лиги выразили серьезную обеспокоенность по поводу того, насколько безопасно возобновлять футбольный сезон — даже без болельщиков и на нейтральных стадионах.

Как сообщает «Би-би-си», доктора хотят получить гарантии того, что их не заставят нести персональную ответственность в том случае, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом во время матча.

Также медики попросили у руководства АПЛ предоставить им четкие инструкции по составлению медицинских протоколов, тестированию игроков на COVID-19, а также по мерам, которые им предстоит обеспечивать на стадионах для безопасности футболистов.

В Премьер-лиге заявили, что уже ведут переговоры со страховыми компаниями по поводу ответственности футбольных клубов и врачей за здоровье игроков, а также заверили, что этот вопрос будет отдельно обсуждаться с правительством страны на этой неделе.

В настоящее время разрабатывается список санитарно-гигиенических мер, с которым будут обязаны ознакомиться и согласиться все игроки, менеджеры и сотрудники команд перед тем, как вернуться к полноценным тренировкам на клубных базах, а затем и к проведению матчей.

Основные из них звучат так:

1. Команды должны изменить внутренние помещения своих спортивных баз так, чтобы там было удобно соблюдать меры социального дистанцирования и поддерживать высокий уровень личной гигиены.

2. Футболисты будут прибывать на базу, уже одетые в тренировочную экипировку, а также носить маски на протяжении всего занятия. В помещениях клуба нельзя будет принимать душ или употреблять пищу. Если команда желает предоставить игроку какую-то определенную еду, то сотрудники должны будут вынести ее к машине.

3. На базе клуба футболистам можно будет оказывать только срочную медицинскую помощь, при этом все врачи должны быть полностью защищены специальной одеждой и маской.

4. Все командные обсуждения можно проводить только онлайн.

При этом ряд футболистов все равно высказали беспокойство и сомнения по поводу того, стоит ли возобновлять сезон АПЛ.

Глава Ассоциации футбольной медицины (Football Medicine and Performance Association) Имонн Салмон (Eamonn Salmon) заявил, что мнение спортивных докторов и физиотерапевтов организации по этому поводу тоже разделилось.

«Некоторые думают, что вернуться к матчам вполне возможно, другие сомневаются, а третьи предполагают, что это невыполнимая задача. Но мы должны подождать, поскольку ситуация напоминает изменчивый ландшафт, который колеблется изо дня в день», — отметил специалист.

При этом, по информации The Telegraph, правительство может разрешить клубам вернуться к групповым тренировкам уже 11 мая.

Все игроки будут сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю, а на симптомы заболевания их будут тщательно проверять каждый день.

В Бундеслиге нашли десять зараженных

Немецкий чемпионат обгоняет английский по скорости предполагаемого возвращения: как сообщает информационное агентство Reuters, матчи без зрителей могут возобновиться уже 15 числа. Канцлер Германии Ангела Меркель 6 мая проведет телефонную конференцию с министрами, на которой должны в том числе решить и судьбу Бундеслиги.

При этом изначально предполагалось, что матчи стартуют 9 мая, однако из-за небольшой вспышки коронавируса сроки возобновления сдвинули.

В частности, в клубе «Кельн», который играет в высшем дивизионе Германии, на прошлой неделе обнаружили COVID-19 сразу у троих сотрудников. Однако глобально на планы по возобновлению сезона это все равно не повлияло.

Немецкий футбольный союз (DFL) уже начал масштабное тестирование всех игроков, тренеров, врачей и сотрудников клубов из Бундеслиги и второго по силе дивизиона страны — Бундеслиги 2. Главная цель этой проверки — выявить зараженных и не допустить их до командных тренировок в рамках короткой «предсезонки», которая вот-вот стартует.

Всего были протестированы 1700 человек из 36 клубов Германии, и десять анализов дали положительный результат.

Однако и это не смутило руководство немецкого чемпионата, поскольку количество зараженных составило меньше процента от общего числа протестированных. Вторая волна анализов будет проведена на этой неделе, чтобы исключить возможность ложных негативных результатов.

Судя по всему, европейский футбол действительно начнет возвращаться с Германии. На данный момент в стране выявлено 166 152 случая заражения коронавирусом, скончались менее 7 тысяч человек.