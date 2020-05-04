«Ноющие» россияне: Кадырова призвали уволить тренера «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19. Отечественный специалист назвал таких соотечественников «ноющими» и сравнил их с «дармоедами» и «бомжами».

«Сейчас прошелся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы — все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Давайте начнем с бомжей: живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — говорил Шалимов на видео, выложенном у себя в Instagram-аккаунте.

На высказывание специалиста сразу же отреагировала общественность, которая не только пристыдила тренера за «неуместные комментарии», но и призвала главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова снять рулевого «Ахмата» с должности.

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Шалимов, в свою очередь, объяснил монолог о кризисе в стране не менее жестко.

«Для придурков! Все хотят быть одним из мушкетеров! Но если нет, то Майдан», — написал Шалимов.

Не мог не высказаться о тренере «Ахмата» и блогер Василий Уткин, не так давно вступавший в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым относительно работы правительства по смягчению ситуации с коронавирусом.

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

К слову, не так давно Шалимов уже высказывался о россиянах, критикующих власть. Это произошло как раз во время публичного конфликта Уткина и Соловьева.

«А почему эта ссора именно сейчас интересна?» — написал Шалимов у себя в Instagram.

Пользователи социальной сети выступили на стороне Уткина, что не вызвало восторга у рулевого «Ахмата».

«Мы за Уткина», — прокомментировал один из подписчиков. «Сколько вас?!» — ответил ему Шалимов.

Чуть позже в комментариях другой подписчик заявил, что тележурналист лоялен к президенту Владимиру Путину, и назвал политику главы государства неэффективной.

«Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!» — отреагировал Шалимов.

Напомним, что до приостановки чемпионата России в связи с бушующим коронавирусом «Ахмат» с 20 очками в 22 встречах замыкал турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

Споры о возобновлении/невозобновлении первенства не утихают уже второй месяц. Сам же Шалимов прямо заявлял о том, что турнир необходимо завершить.

«Вопрос, возможно, неконкретный: почему Россия ориентируется на УЕФА? — цитировал специалиста «Спорт день за днем». — УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Естественно, УЕФА дает указания Италии, Германии, Англии, Испании и Франции закончить свои чемпионаты. Потому что если они не закончат, то УЕФА не доиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика… Все-таки, в УЕФА сказали, что пожелание доиграть чемпионаты относится к этой пятерке, а не к остальным. Каждый может решать сам. Просто необходимо заранее объявить, кто играет в еврокубках.

Понимаю Англию. Если они не доиграют, ТВ не доплатит клубам в районе 700 млн фунтов. Они будут до конца гнуть свою линию, безумные деньги на кону. То же самое в Италии, то же самое в Германии. У нас этого нет. У нас телевидение не платит. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатах. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Но почему должны тянуть до последнего мы?»