«Ноющие» россияне: Кадырова призвали уволить тренера «Ахмата»

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

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Наставник грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов жестко высказался о россиянах, требующих государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Речь футбольного тренера ожидаемо вызвала большой резонанс: критики специалиста даже обратились к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, чтобы тот уволил рулевого грозненского клуба.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19. Отечественный специалист назвал таких соотечественников «ноющими» и сравнил их с «дармоедами» и «бомжами».

«Сейчас прошелся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы — все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Давайте начнем с бомжей: живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — говорил Шалимов на видео, выложенном у себя в Instagram-аккаунте.

На высказывание специалиста сразу же отреагировала общественность, которая не только пристыдила тренера за «неуместные комментарии», но и призвала главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова снять рулевого «Ахмата» с должности.

Шалимов, в свою очередь, объяснил монолог о кризисе в стране не менее жестко.

«Для придурков! Все хотят быть одним из мушкетеров! Но если нет, то Майдан», — написал Шалимов.

Не мог не высказаться о тренере «Ахмата» и блогер Василий Уткин, не так давно вступавший в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым относительно работы правительства по смягчению ситуации с коронавирусом.

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

К слову, не так давно Шалимов уже высказывался о россиянах, критикующих власть. Это произошло как раз во время публичного конфликта Уткина и Соловьева.

«А почему эта ссора именно сейчас интересна?» — написал Шалимов у себя в Instagram.

Пользователи социальной сети выступили на стороне Уткина, что не вызвало восторга у рулевого «Ахмата».

«Мы за Уткина», — прокомментировал один из подписчиков. «Сколько вас?!» — ответил ему Шалимов.

Чуть позже в комментариях другой подписчик заявил, что тележурналист лоялен к президенту Владимиру Путину, и назвал политику главы государства неэффективной.

«Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!» — отреагировал Шалимов.

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#Шалимов

Публикация от FC Akhmat/ФК Ахмат (@fans_fcakhmat_grozny)

Напомним, что до приостановки чемпионата России в связи с бушующим коронавирусом «Ахмат» с 20 очками в 22 встречах замыкал турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

Споры о возобновлении/невозобновлении первенства не утихают уже второй месяц. Сам же Шалимов прямо заявлял о том, что турнир необходимо завершить.

«Вопрос, возможно, неконкретный: почему Россия ориентируется на УЕФА? — цитировал специалиста «Спорт день за днем». — УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Естественно, УЕФА дает указания Италии, Германии, Англии, Испании и Франции закончить свои чемпионаты. Потому что если они не закончат, то УЕФА не доиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика… Все-таки, в УЕФА сказали, что пожелание доиграть чемпионаты относится к этой пятерке, а не к остальным. Каждый может решать сам. Просто необходимо заранее объявить, кто играет в еврокубках.

Понимаю Англию. Если они не доиграют, ТВ не доплатит клубам в районе 700 млн фунтов. Они будут до конца гнуть свою линию, безумные деньги на кону. То же самое в Италии, то же самое в Германии. У нас этого нет. У нас телевидение не платит. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатах. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Но почему должны тянуть до последнего мы?»