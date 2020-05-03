Ждет разрешения на вылет: «Сельта» заберет Смолова из России

Российский нападающий Федор Смолов на следующей неделе должен отправиться из Москвы в Виго, чтобы как можно скорее вернуться в расположение местной «Сельты», за которую выступает на правах аренды. По информации «СЭ», клуб уже отправил запрос в соответствующие российские органы, чтобы футболисту дали разрешение на вылет из страны.

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Дело в том, что в Испании объявили о смягчении режима карантина, и уже с понедельника, 4 мая, игроки могут приступить к тренировкам на базе своих команд. В этот процесс должен влиться и россиянин, однако сначала ему надо найти частный самолет, организовать весьма недешевый рейс для себя одного в Испанию, а затем еще и отсидеть в арендованной квартире двухнедельный карантин — это обязательное условие для всех прибывающих из-за границы.

Таким образом, даже если предположить, что уже 4 мая Смолов окажется в Виго, то в спортивном комплексе «Сельты» он появится не раньше, чем 18-го числа.

Никаких поблажек для иностранных футболистов не будет, как сообщило местное информационное агентство EFE.

Правда, чемпионат Испании должен возобновиться не раньше июня, так что какое-то время у россиянина в запасе будет, и это двухнедельное опоздание не должно обернуться катастрофой. Тем более что в компании ProSportsManagement, ведущей дела игрока, подчеркнули, что сама «Сельта» согласовала именно такие сроки возвращения Смолова в Виго, поэтому испанцы могут пенять только на себя. Однако борьба россиянина за попадание в основной состав все равно может обостриться.

Во-первых, в Испании, в отличие от Москвы, уже разрешены пробежки в определенное время, и футболисты могут вовсю работать над возвращением формы при помощи кроссов. Смолов же такой возможности сейчас лишен.

Во-вторых, две недели тренировок на базе клуба явно продвинут остальных игроков вперед в плане формы, пока россиянин будет пережидать в Виго жесткий карантин, во время которого нельзя будет даже выйти в продуктовый магазин.

И, как говорил сам нападающий раньше, в этой арендованной квартире у него есть только велотренажер, которого явно недостаточно для возвращения в игровые кондиции.

В-третьих, отношение главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии к российскому нападающему могло измениться за время пандемии не в лучшую сторону — он уже публично осуждал Смолова за отъезд в Россию. В этой ситуации двухнедельное опоздание на тренировки, даже несмотря на то, что сроки возвращения нападающего в Испанию были согласованы с клубом, может только добавить огня.

«Покинув Испанию, Федор совершил ошибку, ведь был четкий приказ остаться, — цитировал Гарсию портал COPE. — Причем не только на уровне клуба, но и со стороны правительства страны.

Никаких разрешений у Смолова не было. В противном случае возможность вернуться домой к своим семьям была бы у всех иностранцев».

В общем, ситуация россиянина выглядит несколько напряженной, однако сам он сохраняет спокойствие. Вскоре после прилета в Москву в прямом эфире Instagram он рассказал Александру Кержакову, что клуб на самом деле дал ему добро на отъезд и все было согласовано.

«Я отпрашивался две с половиной недели, в итоге «Сельта» позволила улететь, хотя руководство Ла Лиги было против, чтобы иностранцы уезжали. Но в «Сельте» сказали, что все понимают, и отпустили. Без разрешения клуба я бы не улетел, — заверил нападающий. — Могут ли у меня быть сложности с возвращением в Испанию? Почему? Границы же на вылет открыты».

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян со ссылкой на свои источники подтвердил, что у Смолова нет проблем в отношениях с «Сельтой», а также сообщил, что команда всерьез настроена выкупить его контракт у московского «Локомотива».

«У Федора вполне хорошие перспективы остаться в Испании, «Сельта» продолжает диалог о выкупе. Это реальный разговор между боссами клубов, в Виго заинтересованы в том, чтобы он остался.

А история с его отъездом в Россию такова: «Сельта» не могла публично по-другому выступить — галисийцы демонстрируют солидарность с другими испанскими командами. Они обязаны были покритиковать нападающего.

Смолов не сбегал, клуб знал о его отъезде и помогал с перелетом», — приводит слова Арустамяна «СЭ».