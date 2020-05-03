«Команда из города гопников»: Уткин оскорбил «Ротор» и Волгоград

Волгоградский «Ротор» на момент остановки сезона Олимп — Футбольной национальной лиги находился на первой строчке турнирной таблицы. Учитывая, что все участники турнира проголосовали на днях за отмену оставшейся части сезона, команда Игоря Меньщикова, видимо, будет объявлена чемпионом.

Таким образом, клуб из Волгограда, видимо, независимо от расклада с окончанием сезона в Российской премьер-лиге, поднимется в следующем сезоне в элиту отечественного футбола.

Если сезон не будет доигран и в РПЛ, то «Ротор» вместе с подмосковными «Химками», располагавшимися на момент остановки кампании-2019/20 из-за пандемии коронавируса на втором месте, расширит высший дивизион до 18 команд.

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Если же в Премьер-лиге, как планируют сейчас, все же продолжат турнир, то волгоградцы с химчанами зайдут на место тех, кто займет 15-е и 16-е места в элите.

Довольно неординарное и точно весьма громкое мнение по поводу промоушена «Ротора» высказал в прошлом известный комментатор и тележурналист, а ныне YouTube-блогер Василий Уткин, ответивший во время стрима на вопрос о своих не очень хороших отношениях с волгоградскими болельщиками.

«Никаких событий не было. Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня — из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение, — рассказал Уткин.

— Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все. Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична».

Вообще конфликт комментатора с волгоградскими болельщиками, если его можно назвать таковым, начался много лет назад. Когда-то Василий после теракта в городе-герое пообещал снять там выпуск программы «Три репортера», однако затем взял свои слова обратно, заявив, что болельщики потеряли (в оригинале было употреблено более жесткое слово) команду, а потому снимать, собственно, нечего. Ну а позже закрылась и сама программа, но болельщики «Ротора» тех слов Уткину так и не простили.

Клуб действительно переживал тяжелые времена и опустился в нижний эшелон профессионального футбола, но слова комментатора про болельщиков не выглядели достоверными, поскольку трибуны на стадионе во время игр всегда собирали солидную аудиторию — зачастую большую, чем у клубов РПЛ.

Затем «Ротор» поднялся в Олимп-ФНЛ, постепенно стал реализовывать стратегию возвращения в элиту, и выяснилось, что не забыл той истории и сам журналист.

Уже в октябре 2019 года, то есть по ходу текущего, приостановленного сезона, Василий назвал Волгоград «городом гопников», дав соответствующую характеристику болельщикам клуба.

Кроме того, Уткин усомнился в том, что трибуны «Волгоград Арены» заполняются из любви к команде, а не «по разнарядке» и за счет бесплатных билетов. В ответ на это представитель клуба болельщиков «Ротора «Александр Монахов даже подал на Уткина иск, потребовав извинений и сто тысяч рублей компенсации.

«В Волгограде такие же болельщики, как и по всей стране. В Волгоградской области очень любят «Ротор», и люди на «Волгоград Арену» приезжают со всего региона. Многие приходят на стадион целыми семьями. Ни разу не сталкивался с тем, чтобы на нашей арене кто-то вел себя некорректно по отношению к окружающим или выкрикивал оскорбления в адрес фанатов приезжих команд, — рассказал тогда болельщик.

— Уткину как будто трудно понять, что нереально загнать на стадион по 20-30 тысяч болельщиков, это невозможно даже с бесплатными билетами, люди совершенно искренне приходят поболеть за родной клуб. В Волгограде болельщик идет на стадион, готов платить за это, благо цены на билеты у нас адекватные и каждый себе может позволить».

А вот фан-сектор «Ротора» отреагировал на те слова комментатора и блогера оскорбительными зарядами на трибунах. Очевидно, что после возобновления сезона, где бы сине-голубые ни продолжили свои выступления, будь то РПЛ или ФНЛ (что вряд ли), фамилию Уткина опять будут склонять в Волгограде на все лады.

Ну а прямо сейчас комментатору ответила депутат Госдумы по Волгоградской области Ирина Гусева.

«Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был.

А «Ротор», да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой. У нас нет сегодня ни одного человека, который бы не вырос на победах этой команды», — заявила Гусева.