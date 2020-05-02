Россия долго уходила от этого: ФИФА хочет поменять систему

Мировой футбол из-за пандемии коронавируса COVID-19 претерпел немало изменений: многие турниры были приостановлены, перенесены и даже отменены. Все это естественным образом имеет непосредственное влияние на спортивный календарь последующих сезонов, которые спроектированы на годы вперед. Целостность этих планов была поставлена под вопрос после переносов чемпионата Европы и Кубка Америки с лета 2020-го на год вперед, а также последующего переноса клубного чемпионата мира на неопределенный срок (турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае в новом формате вместо Кубка конфедераций).

Реклама

Все планы Международная федерация футбола (ФИФА) построила, принимая в том числе во внимание грядущий чемпионат мира. Мундиаль должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Этот турнир станет особенным не только потому, что впервые будет принят на Ближнем Востоке, но и впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Из-за особых условий ФИФА в любом случае пришлось бы искать компромисс с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для введения паузы в национальных первенствах континента и в еврокубках. Теперь же ситуация приобретает новые детали.

В связи с переносами турниров из-за пандемии COVID-19 ФИФА намерена провести ближайшие сезоны по системе «весна — осень», что для Европы, где обычно сезон начинается в конце лета-начале осени и завершается к концу мая, является непривычным делом.

«В связи с пандемией коронавируса ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы. Сейчас решение по судьбе футбольного сезона зависит от органов власти, и ФИФА не спорит с этим. Но у нас есть идеи об изменениях в календаре, обновленная версия которого будет рассчитана до 2024 года. Вместо традиционной схемы «осень - весна» за основу может быть принята годовая календарная система, то есть «весна - осень». «У нас есть возможность для внедрения изменений, поскольку следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году в ноябре-декабре. Возможно, стоит задуматься о принятии изменений на постоянной основе», — приводит Reuters слова вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни, который отметил, что Европе и Африке, вероятно, придется взять пример с Южной и Северной Америки, где как раз играют по системе «весна — осень».

Ранее в Международной федерации футбола уже намекали на то, что подобный переход будет неизбежным, и связывали это с медицинскими соображениями. Так, ФИФА, подчеркивая тот факт, что футбол является контактным видом спорта, что в свою очередь несет риск распространения вируса, отмечали необходимость отложить возобновление нынешнего сезона и начало следующего на более поздние сроки. Заключается она — необходимость — в том, чтобы пережить вторую волну эпидемии COVID-19, которая, по словам врачей, с высокой долей вероятности произойдет.

«Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы», — утверждал председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д'Уг.

Однако с экономической точки зрения перенос национальных первенств на другую систему сейчас маловероятен. По крайней мере, если проводить сезоны в классической форме, но отложить их начало на декабрь 2020-го или же на начало следующего календарного года.

Об изменении сезонной системы отлично знают в России.

С самого начала и на протяжении почти 20-ти лет российский чемпионат — а именно в период с 1992 по 2010 год — проводился по системе «весна — осень». Но когда Российский футбольный союз (РФС) возглавил Сергей Фурсенко, то было принято решение о внесении кардинальных изменений и переходе на «осень — весна». Сделано это было для адаптации к европейским условиям: чтобы начинать, проводить и заканчивать сезон параллельно с другими национальными лигами континента. Так, сезон-2011/12 оказался переходным. Его первая часть прошла традиционно: с середины марта по конец ноября 2011-го. По итогам же 30-ти туров турнирная таблица РПЛ была разделена на две части: команды, которые заняли место в топ-8, продолжали между собой борьбу за титул, медали и еврокубковые путевки, остальные же восемь клубов состязались за сохранение прописки в Премьер-лиге. В итоге чемпионом того особенного сезона стал петербургский «Зенит», московский «Спартак», занявший второе место, прошел в квалификационный раунд Лиги чемпионов, а столичные ЦСКА и «Динамо» с махачкалинским «Анжи» и казанским «Рубином» распределили между собой путевки в Лигу Европы. Покинули же элиту российского футбола «Томь» и «Спартак-Нальчик».

Переход на данную систему обсуждается до сих пор, и у нее имеется своя группа противников: некоторые эксперты, футболисты и тренеры считают необходимым возвращение на «весну — осень». Этой системы, кстати, до сих пор придерживаются, например, в Белоруссии и Казахстане.