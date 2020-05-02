«Готовы на все, но нужны гарантии»: как ВФЛА вернет свой статус

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), дискредитированная с ноября 2015 года, не оставляет надежд вернуть свой статус соответствия кодексу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Для этого отечественное ведомство готово пойти буквально на все. По крайней мере, так выразился президент организации Евгений Юрченко. При этом глава ВФЛА ждет ответных мер от World Athletics, а именно — гарантий того, что взамен на выполненные требования последует реабилитация российской легкой атлетики.

«Мы готовы перезапустить работу федерации, перевернуть страницу, связанную с допинговым прошлым наших легкоатлетов, выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок. Но нам необходимо гарантированное восстановление федерации в правах со стороны World Athletics, с нашей же стороны — готовность войти в состав мировой легкоатлетической семьи с обновленной федерацией.

Это два направления работы: не только добиться соглашения с World Athletics о восстановлении, но и войти в её состав федерацией с новыми смыслами и имиджем», — заявил Юрченко.

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Для организации и проведения всего процесса по восстановлению членства ВФЛА в WA российское ведомство еще 20 апреля определило специальную комиссию, которая будет работать по данному вопросу в сотрудничестве с иностранными экспертами. В состав этой комиссии вошел, естественно, Юрченко, а также представители министерства спорта страны, Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и члены комиссии спортсменов ВФЛА. Так, Минспорта представит заместитель министра Олега Матыцина Одес Байсултанов, ОКР — руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, от РУСАДА выступят генеральный директор Юрий Ганус и заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, а от комиссии спортсменов ВФЛА — двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика. В поддержку к ним также включена советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.

Теперь российская легкоатлетическая федерация ждет ответа от World Athletics. Как утверждает Юрченко, в ближайшее время ему предстоит провести «серьезные переговоры» с главой международного ведомства Себастьяном Коу.

«Некоторое время назад мы закончили достаточно серьезную работу по формированию комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, это большой шаг для нас. Всемирная легкоатлетическая ассоциация была проинформирована о сделанном, сейчас ждем назначения в состав комиссии международных экспертов.

Параллельно ведем обсуждение стратегии выхода из кризиса, намечаем пути взаимодействия с WA, ищем финансовые возможности для выплаты штрафа, назначенного по решению совета World Athletics. Есть понимание того, что нас ждут очень серьезные переговоры с главой WA. ВФЛА необходимо выходить из кризиса и ставить точку в бесконечной истории с восстановлением федерации»,

— добавил Юрченко.

Финансовые возможности — одна из главных проблем, которая стоит перед отечественным ведомством. По итогам заседания совета World Athletics, которое состоялось еще 11-12 марта в Монако, ВФЛА обязана выплатить штраф в размере $10 млн. Учитывая финансовые трудности, которые возникли в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, и последующими решениями Минспорта сократить выплаты из государственного бюджета, найти данные средства для ВФЛА представляется весьма проблематичным.

Особенно настораживает и факт приближающегося дедлайна: до 1 июля Россия обязана выплатить World Athletics половину установленного штрафа — $5 млн. В противном случае процесс восстановления ВФЛА и соответственно выдача нейтрального статуса отечественным легкоатлетам будут приостановлены.

История с возможной ликвидацией ВФЛА началась еще в далеком ноябре 2015-го, когда ведомство было лишено статуса соответствия по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российская легкоатлетическая федерация обвинялась в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого отечественные легкоатлеты не были допущены до участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а на последующих международных турнирах выступали исключительно в нейтральном статусе. С конца 2019 года российские спортсмены лишились и этой возможности. Причиной этому стало так называемое «дело Лысенко».

Еще в августе 2018 года российский прыгун в высоту Данил Лысенко был обвинен в нарушении антидопниговых правил из-за пропуска трех допинг-тестов за один соревновательный год. Спортсмен утверждал, что один из таковых он пропустил не специально, а из-за болезни. В доказательство этого прыгун предоставил соответствующие медицинские справки. Однако в ходе расследования выяснилось, что данные документы являются поддельными: имя врача, который подписывал их, не было найдено ни в одной из баз, а по адресу медицинского учреждения, указанного в справке, никакой больницы не существует. В ответ на это Лысенко признался, что документация действительно является ненастоящей, однако подчеркнул, что пошел на этот шаг не самостоятельно, а по требованию теперь уже бывшего руководства ВФЛА.

В частности, под обвинение попал тогдашний президент ведомства Дмитрий Шляхтин. В итоге дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил чиновника от своей деятельности, и тот позднее сам подал в отставку.

Вместе со Шляхтиным и Лысенко AIU отстранил личного тренера прыгуна Евгения Загорулько, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову.

Однако проблема оказалась более глобальной. Из-за «дела Лысенко» ВФЛА была на грани ликвидации: российское ведомство так и не предоставило действительного объяснительного письма в ответ на предоставленные обвинения, не уложившись в дедлайны, которые AIU отодвигал несколько раз. Учитывая бездействие со стороны российского ведомства, World Athletics приостановил процесс его восстановления. Это в свою очередь повлияло на спортсменов — выдача им нейтрального статуса стала автоматически невозможной.

Также Международная ассоциация легкоатлетических федераций пообещала применить «самые жесткие санкции» в отношении ВФЛА вплоть до полного исключения ведомства из своего состава. Именно этот вопрос и рассматривался на совете WA в Монако.

Из-за критической ситуации, в которой оказалась вся российская легкая атлетика, новое руководство Минспорта лишило ведомство государственной аккредитации и вернуло его только после того, как у ВФЛА появился новый президиум — его 28 февраля как раз возглавил Евгений Юрченко. Прежнее же руководство в полном составе подало в отставку, передав свои полномочия в деле по восстановлению статуса организации министерству спорта и Олимпийскому комитету России.

Перемены в составе ВФЛА положительно повлияли на коллег из World Athletics: те на мартовском заседании решили сохранить членство отечественного ведомства, ограничившись дисциплинарными санкциями.

Как уже говорилось ранее, Россия обязана выплатить штраф в размере $10 млн, половина от этой суммы должна поступить на счет World Athletics до 1 июля этого года. Если ВФЛА уложится в сроки, то оставшиеся $5 млн будут считаться условными. В случае же новых нарушений антидопинговых правил или «недостаточного прогресса в вопросах восстановления статуса ВФЛА в WA», вторая половина от общего штрафа должна быть выплачена незамедлительно. Помимо этого, российским легкоатлетам вновь была разрешена выдача нейтральных статусов, однако данный процесс стал более усложненным из-за добавления новых критериев соответствия. Это влияет и на количество представителей России на международных соревнованиях: на ближайшую летнюю Олимпиаду и другие легкоатлетические турниры ВФЛА может отправить не более десяти спортсменов. При этом количество нейтральных атлетов, которые могут участвовать в международных однодневных легкоатлетических соревнованиях, не ограничивается.