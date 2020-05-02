Тысячи тестов на COVID-19: Англия рвется завершить сезон

В начале недели в центре внимания спортивной общественности была Франция: там предпочли финансовым убыткам безопасность и объявили о досрочном завершении национального первенства. «ПСЖ» стал чемпионом, несколько клубов заявили о намерении обратиться в суд из-за недовольства итоговыми результатами турнира, а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе призвал руководителей главных европейских лиг последовать примеру Лиги 1.

Реклама

Но, несмотря на инициативу Макрона, ни Бундеслига, ни Примера, ни Серия А следовать проторенной Францией тропой не спешат. Не исключение и Англия, где уже вовсю ведется работа по возобновлению сезона.

Так, 1 мая, руководители 20 клубов АПЛ провели онлайн-совещание, в ходе которой обсудили возможность возобновления сезона. Как проинформировали в The Sun, видеоконференция продлилась три с половиной часа. Представители клубов пришли к общему мнению, что сезон-2019/2020 необходимо доиграть до конца. По плану функционеров, уже 12 июня футболисты вернутся на поле: матчи будут проходить без зрителей и на нейтральных стадионах, находящихся вдали от густонаселенных населенных пунктов. Что же касается полноценных командных тренировок, то они будут разрешены с 18 мая.

Массовые тестирования

Что интересно, вечером пятницы Английская премьер-лига опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила, что клубы настроены на завершение сезона, если получат разрешение властей.

А незадолго до этого всем командам были разосланы документы с основными положениями по поводу скорого возвращения к борьбе за медали АПЛ. Концепция опирается на безопасность спортсменов: футболисты должны пройти тестирование на коронавирус 8 и 9 мая, а затем вернуться к тренировкам в небольших группах с 11 мая.

К слову, тесты на COVID-19 ожидаемо станут главным оружием АПЛ по борьбе с распространением вируса: чтобы сыграть 92 матча, лиге потребуется до 40 тыс. тестов для футболистов и сотрудников.

Ход тренировок

Как же в условиях пандемии коронавируса будут набирать форму футболисты? Ответ дал директор АПЛ Ричард Гарлик в документе, предусматривающем свод правил для возобновления тренировочного процесса. Как передает The Telegraph, атлетов обяжут носить лицевые маски, а все мячи, GPS-приемники, игровые конусы, угловые флажки, стойки ворот и другое оборудование будут дезинфицироваться до и после тренировочных занятий.

Помимо этого, Гарлик прописал следующие основополагающие правила:

— тестирование игроков и персонала на коронавирус два раза в неделю. Тест на COVID-19 за 48 часов до возвращения к групповым тренировкам;

— длительность тренировки в малой группе не должна длиться дольше 75 минут;

— здания на базах разрешат посещать только для использования туалета;

— запрет на плевки;

— массаж позволят только с одобрениея клубного врача;

— парковка автомобилей разрешена исключительно на дистанции в три паркоместа друг от друга;

Мнения

Возобовления сезона, похоже, ждут на Туманном Альбионе почти все. Например, по футболу уже изголодался наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Если проведем оставшиеся девять матчей, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и чемпионата Англии. Это был бы хороший знак. Играть без зрителей? Мне нравится думать, что футбол никогда не бывает за закрытыми дверями, потому что есть ТВ-камеры и, как следствие, миллионы смогут посмотреть матч. Если выйдем играть на пустой стадион, он никогда таковым не будет», — цитирует португальца Marca.

Того же мнения придерживается и голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага:

«Сложно говорить о датах, футболисты не могут это контролировать. В Германии уже проводят командные тренировки, а во Франции сезон отменили. Мы ждем. Если АПЛ скоро возобновится, это знак, что пандемия находится под контролем. Конечно, я никогда не играл при закрытых трибунах. Футбол принадлежит фанатам, они очень важная часть представления, но ситуация непростая».

Не против продолжения борьбы за медали и легенда «МЮ», эксперт Гари Невилл. Вот только он, выступая в передаче «Football Show», указал на то, что в Англии футболистам не будет безопасно, и доигрывать сезон необходимо в другой стране.

* * *

Напомним, что на момент приостановки розыгрыша в в Английской премьер-лиге было сыграно 29 туров; четыре клуба провели на одну встречу меньше. Первым уверенно идет «Ливерпуль», опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 25 баллов.