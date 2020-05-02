Без работы, жилья и денег: «русский Месси» застрял в Болгарии

Известный в России как «русский Месси» воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА. Об этом проинформировал официальный сайт «СА-Футбольное агентство».

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«СА-Футбольное агентство» и Денис Давыдов согласились с предложением клуба. Контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации», — заявил агент Александр Бакарджиев.

Отмечается, что в связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе из-за пандемии COVID-19 «армейцы» были вынуждены расстаться с большинством легионеров, среди которых, естественно, оказался и российский нападающий, проведший за команду три матча и забивший один мяч. Но вот незадача: расторгнув контракт, вернув ключи от снятой квартиры хозяевам и оставшись без средств к существованию, футболист застрял на границе. Как рассказал в соцсети сам Давыдов, он должен был вылететь специальным рейсом, но МИД России отказался принимать своих граждан из-за границы.

«Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с софийским клубом ЦСКА. В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности. Клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты», — прояснил ситуацию атлет на своей странице в Instagram.

Помимо этого Давыдов заметил, что уже месяц находится на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса.

«Об организации вывозных рейсов пока не идет речи! 02.05.2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София — Москва — София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

Однако 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии! Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России — нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку. На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам. Всем здоровья в это непростое время!» — обратился к общественности Денис.

Как позже отметили в СМИ, вывозных рейсов из Болгарии в Россию на данный момент нет. На это же указал и посол России в Болгарии Анатолий Макаров, который не остался в стороне от резонансной истории Давыдова.

«Полет в Москву 2 мая — это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны», — цитирует ТАСС посла, добавившего, что в посольство не поступало никаких обращений со стороны Дениса.

Непростую ситуацию форварда прокомментировал и его агент, Иван Бакулин. В разговоре со Sport24 менеджер сказал, что Давыдов не пытался спровоцировать скандал, а лишь хотел привлечь внимание к своей проблеме.

Как итог, привлечь внимание к последствиям коронавирусного кризиса у Дениса удалось, но и без критики в свой адрес Давыдов не остался. Депутат Государственной думы Игорь Лебедев обвинил спортсмена в недальновидности.

«Давыдов тоже мог бы подумать, прежде чем разрывать контракт, хлопать дверью. А как он думал домой попасть? Давайте теперь обвинять во всем правительство, что Денис такой чудак и не может улететь. На этих людях тоже должна лежать ответственность. Прежде чем высказывать претензии и принимать решения, нужно думать головой. Уверен, Давыдов не бедный человек, он в состоянии снять себе жилье до окончания карантина», — приводил слова Лебедева «Чемпионат».

* * *

Денис Давыдов начинал свою профессиональную карьеру в «Спартаке», с которым становился чемпионом России (2016/2017) и обладателем Суперкубка страны (2017). Но, отыграв за красно-белых 38 матчей и забив один мяч, закрепиться в составе москвичей у «русского Месси» так и не получилось: Денис сначала выступал за вторую команду «Спартака», а затем примерил футболки «Нижнего Новгорода», чешской «Млады Болеслав», латвийского «Спартака» (Юрмала) и болгарского ЦСКА.