«Хуже не сделаем»: планы России по борьбе с допингом

Российский спорт продолжает сталкиваться с последствиями расследования независимой группы экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA), проведенного по делу Московской лаборатории. Накануне было объявлено, что международная организация завершила разбирательство с манипуляциями в базе данных в отношении 298 отечественных атлетов: соответствующая информация была передана 27 международным федерациям и одному оргкомитету соревнований. Уточняется, что 153 дела оказались чистыми.

Таким образом, манипуляции коснулись 145 подозрительных случаев. Президент WADA Витольд Банька уже заявил, что «это все еще не конец». Как ожидается, если случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами, чьи имена не раскрываются, будут доказаны, то они могут быть лишены наград и дисквалифицированы.

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в свою очередь удивился количеству нарушений (при том, что только в Чувашии зафиксировано 70 дел). Но фактически ничего нового не произошло: об этих случаях было известно уже давно, и обработку определенной части дел российская сторона уже вела ранее.

«В целом же можно сказать, что ничего сверхъестественного не произошло. Печалит количество дел, но на самом деле побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию», – уверен Ганус.

Главным образом руководителя беспокоит тот факт, что у России по-прежнему нет своей антидопинговой лаборатории, а РУСАДА было лишено лицензии, потеряв право на проведение любых действий как с допинг-пробами и образцами крови, так и с персональными данными спортсменов. Первоначальная задача, по его мнению, — восстановить лаборатории в стране, которых должно быть три. При этом возвращение аккредитации Московской лаборатории в ближайшие годы ждать не стоит.

«У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь.

Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию.

Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями», – цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, что существенные изменения в базе данных Московской лаборатории были обнаружены экспертной группой после изъятия ее данных (это был один из пунктов «дорожной карты»), причем манипуляции проводились даже в начале 2019 года. Как итог, Россия получила четырехлетний бан на участие в Олимпийских играх и проведение соревнований самого высокого калибра на территории страны. Ко всему прочему, теперь значительно усложнен процесс получения российскими спортсменами нейтрального статуса для выступления на международных турнирах.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что WADA передаст заведенные в отношении атлетов из России дела, чьи фамилии есть в базе Московской лаборатории. В конце прошлого года российская организация получила материал на 14 спортсменов, сейчас ожидается еще несколько новых поступлений. Тем не менее говорить о конкретных фамилиях и оглашать подробности расследования ни одна из сторон не имеет права. Порядок остается таков, что теперь пауза в процессе по делам 298 россиян может возникнуть только из-за потенциальных слушаний.

«В международные федерации переданы готовые пакеты, а значит, можно начинать обработку результатов. Если дело простое, будет формироваться уведомление, сопутствующие документы, и дело отправится в антидопинговый комитет. Затем уже выносятся санкции.

Если спортсмен скажет, что он уверен, что ничего не употреблял или делал это недобровольно, это все нужно будет проверять, и запустится процесс расследования», – приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».

Однако в этом вопросе есть еще одна деталь. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, что, грубо говоря, федерации могут не признать факт нарушения антидопинговых правил спортсменом. То есть окончательное количество нарушений еще может быть снижено.

«Есть такое заблуждение у многих или незнание, что есть какая-то антидопинговая комиссия в WADA, принимающая решение по каждому спортсмену. WADA это не разбирает, она просто информирует, что есть такие случаи, и WADA даже не собирает терапевтические разрешения.

Например, у WADA лаборатория отдает ей данные, что у этой пробы есть какие-то сомнения, например, какой-то компонент. И она не знает, есть ли на него у спортсмена терапевтическое разрешение, знает вот эта специальная комиссия в каждой спортивной федерации. Именно туда страна направляет эти разрешения и справки.

Поэтому может быть, что обманщики окажутся не обманщиками. Надо подождать, посмотреть, как каждая федерация рассмотрит каждый случай», – сказала Журова.

Позиция России в вопросе масштабного допингового дела остается прежней: РУСАДА не приняло наказание и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией, рассмотрение которых, впрочем, пока не слишком актуально, поскольку Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год.