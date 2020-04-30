Шарапова против Серены: во что звезды играют на карантине

Теннис во вселенной Марио

Пока реальный спорт фактически поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, процветает виртуальный, а многие звездные спортсмены принимают участие в различных проектах и турнирах, которые организовываются в благотворительных целях или же просто ради удовольствия.

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Накануне был анонсирован благотворительный теннисный онлайн-турнир StayAtHomeSlam от агентства IMG, работающего со многими звездами тенниса и мира шоу-бизнеса.

Они и померятся силами в командах в игру Mario Tennis Aces. Все участники соревнований разбиты на пары, в которых профессиональный теннисист оказался в тандеме обязательно с любителем из мира шоу-бизнеса, блогосферы социальных сетей или профессиональных спортсменов, но из других видов спорта.

Так, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, в 2020 году объявившая о завершении своей профессиональной карьеры, будет выступать в команде с топ-моделью Карли Клосс, известной не только своими достижениями на подиуме, но и тем, что ее муж является братом зятя Дональда Трампа.

Всего в соревнованиях примут участие восемь команд, и особой пикантности всему придает, конечно же, наличие в сетке Серены Уильямс, которая выступит в паре с моделью Джиджи Хадид.

Старшая сестра Серены Винус сыграет в команде с игроком в американский футбол Деандре Хопкинсом, другой представитель НФЛ Райан Тэннехилл сработает в тандеме с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном.

Также на турнире выступят команды японки Наоми Осаки с моделью Хейли Бибер, японца Кеи Нисикори с музыкантом Стивом Аоки, американки Мэдисон Киз со знаменитым певцом Seal, а также Тэйлора Фрица со звездой приложения «Тик-ток» Эдисоном Рае.

Каждый участник получит по $25 тыс. за участие и сможет выбрать благотворительную платформу, куда направить деньги, ну а пара победителей заработает уже $1 млн и тоже направит его на благотворительность.

Самое забавное в турнире — игра. Mario Tennis Aces — это игра для платформы Nintendo Switch, где в теннис с использованием различных фишек и на разных стилизованных аренах играют герои вселенной СуперМарио. Это точно будет весело.

Может быть, даже Шарапова сможет прервать свою ужасную серию против Серены Уильямс из 19-ти поражений подряд...

Баттл лучших хоккейных снайперов

Совсем недавно резонансное событие в мире видеоигр и хоккея произошло с помощью Национальной хоккейной лиги и компании EA Sports, организовавших серию двух лучших снайперов — за всю историю НХЛ и среди действующих игроков.

Великий Уэйн Гретцки, забросивший за карьеру в регулярных чемпионатах 894 шайбы, встречался с капитаном «Вашингтон Кэпиталз», восьмикратным обладателем «Морис Ришар Трофи» и восьмым снайпером в истории лиги Александром Овечкиным.

На счету Александра Великого сейчас уже 706 голов, и именно его специалисты считают единственным игроком, способным в обозримом будущем замахнуться на «вечный рекорд» Гретцки.

В серии на консолях Гретцки выступал за «Эдмонтон Ойлерз», с которым он начинал в лиге и в составе которого выиграл все свои Кубки Стэнли. Овечкин, само собой, играл за «Вашингтон».

Первый матч противостояния остался за лучшим снайпером в истории (5:4), но во второй встрече Ови победил достаточно уверенно (4:1). По регламенту соперников должен был рассудить третий поединок, но еще в середине второго Уэйн пожаловался на усталость, и было решено на этом закончить, что совсем не испортило классного шоу.

Ну а видео, снятое супругой российского снайпера Анастасией Шубской, на котором маленький сынишка грозного Александра из-за кресла подглядывает за игрой отца, быстро облетело все соцсети под грифом «милота».

Смолов против Зинченко

Многие знаменитые футболисты являются фанатами видеоигр и проводят за ними огромное количество времени. Так, арендованный испанской «Сельтой» у московского «Локомотива» форвард сборной России Федор Смолов играет на карантине по 12 часов в день в шутер CS:GO.

Также очень уважает эту игру бывший соперник Федора по Российской премьер-лиге, а ныне защитник английского «Манчестер Сити» и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Они и организовали 7 апреля шоу-матч между футболистами, собрав достаточно звездные составы. Так, вместе с украинцем выступали его соотечественники-друзья Василий Кравец («Луго»), Артем Ярмолицкий («Химик-Арсенал»), Александр Зубков («Ференцварош» и Евгений Осадчук («Одесса»).

Смолов пригласил в свою банду Вячеслава Кротова из «Уфы», Игоря Безденежных, раньше также игравшего за «Уфу», а теперь защищающего цвета «Чайки», Рифата Жемалетдинова из московского «Локомотива» и Евгения Маркова из казанского «Рубина».

И пусть друг с другом сражались профессиональные футболисты, а не геймеры, матч до двух побед получился захватывающим и достаточно приличным по качеству.

Две первых карты взяли россияне, решив вопрос об общей победе. Тон задавали имеющий высокий, почти на уровне профессионалов, рейтинг на платформе для поиска соперников Марков и Жемалетдинов, который с 77 фрагами стал MVP турнира.

Зинченко, кстати, был очень хорош, взял 54 фрага и точно не виноват в итоговом фиаско своей команды. Ну а Смолов показал неплохой уровень, но смог убить соперников только 50 раз.

Турнир Карлсена

Но, пожалуй, главным онлайн-событием карантина остается шахматный онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational, организованный, как несложно догадаться, действующим чемпионом мира и собравшим призовой фонд в $250 тыс., что является половиной от премиального фонда турнира претендентов, например.

Фишкой организованного на платформе Chess24 состязания является его состав: восемь очень сильных шахматистов, включая всю первую пятерку мирового рейтинга!

В этой же компании оказался и россиянин Ян Непомнящий, который, правда, выступил неудачно и уже сейчас лишился шансов на попадание в полуфинал.

Но главное тут сам факт проведения спортивных соревнований во время режимов карантина или самоизоляции, введенных в разных странах, ведь, чтобы делать ходы на шахматной доске, как сказал сам Карлсен, необязательно находиться в одном помещении. Уровень игры от этого не меняется.