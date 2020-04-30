Кража наград: на бывшую жену Зайцева завели дело

Напряженные отношения защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей жены Маргариты Зайцевой (Готовцевой), которые стали достоянием общественности в прошлом году, приобрели новое развитие событий. На экс-супругу хоккеиста завели уголовное дело по факту кражи спортивных наград Зайцева. По информации «Чемпионат.com», она была вызвана в УМВД Ленинского района по Московской области для дачи показаний в рамках расследования.

Уточняется, что заявление о возбуждении дела было подано ее бывшим свекром Игорем Зайцевым, отцом хоккеиста. Он обратился в правоохранительные органы, рассказав, что у его сына были украдены перстень и орден из дома, где Маргарита Зайцева ранее проживала, будучи в браке с игроком.

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Тем не менее защита потенциальной подозреваемой уверена, что это связано с предстоящим рассмотрением апелляции спортсмена по опекунству над их общими детьми. Изначально заседание было назначено на 18 марта, однако позднее дважды перенесено — на 9 апреля и 19 мая соответственно. В рамках процесса сторона Зайцева попытается оспорить решение Кунцевского районного суда, который еще 26 декабря определил, что две дочери хоккеиста будут проживать с матерью. Решение по-прежнему не вступило в силу из-за апелляции стороны хоккеиста.

«Мы практически уверены, что единственная цель, которую преследовал отец Никиты, — максимально очернить образ Маргариты перед лицом суда. Сторона Никиты не прекращает предпринимать попытки, направленные на дискредитацию Маргариты. При этом никаких доказательств, кроме голословных утверждений, в материалы дела не предоставляется», — рассказал Дмитрий Галанцев, представляющий интересы Зайцевой.

Напомним, что Зайцевы состояли в браке с 2015 года, за этот период у них родились две дочери. Прошлым летом пара объявила о разводе, после чего ситуация приобрела скандальный оборот. Хоккеиста обязали выплачивать алименты бывшей супруге на содержание детей в размере 100 тыс. рублей ежемесячно. А 23 ноября, когда спортсмен находился с коротким визитом в Москве, он вместе со своим отцом якобы прямо на улице силой отобрал детей у Маргариты. Впоследствии женщина жаловалась, что в течение длительного периода ей не было известно местоположение несовершеннолетних девочек. Она стала гостем программы «Прямой эфир», рассказав о своей проблеме, а позднее на шоу пришел и ее бывший муж, заявивший, что не прячет детей — обе дочери проживают с его родителями.

Более того, как утверждает Зайцев, его экс-супруга «устраивает маскарад» и вводит в заблуждение общественность. По его словам, никто не препятствовал общению детей с матерью. Так или иначе, хоккеист настаивает, что в конечном итоге дочери должны проживать с ним.

«Я до конца хотел сохранить свою семью, но, к сожалению, для Маргариты понятие семьи чуждо! Как мне кажется из того, что я видел, и из того, что рассказывала Рита, семья — это не про Готовцевых. <...> Все, что сделал человек, которого я считал самым близким, не поддается никакой логике. Не хочу больше этой грязи! За своих детей я боролся и буду бороться до конца!» — написал Зайцев в Instagram.

Маргарита Зайцева в свою очередь призвала бывшего мужа прекратить этот взаимный конфликт ради блага их детей.

«Никита, мы с тобой хотим одного и того же: оставить позади всю грязь нашего развода и обеспечить нашим горячо любимым девочкам счастливую и радостную жизнь, полную любви, тепла и заботы.

Наши желания совпадают – поэтому давай, пожалуйста, просто поговорим и решим все вдвоем? Я не хочу бороться за наших девочек с тобой. Ты их отец, я их мать. Нам не нужно сражаться, нам нужно просто поговорить и договориться. Пожалуйста, Никита, поговори со мной», – написала Готовцева.

На текущий момент Зайцева продолжает настаивать, что не виделась со своими детьми «с момента похищения», то есть с 23 ноября. Она утверждает, что представители органов опеки, полиции и Следственного комитета не владеют информацией об их местоположении, а она в надежде на контакт с семьей хоккеиста каждый день приезжает к их дому, но ответной реакции нет. Спортсмен это отрицает и настроен добиться пересмотра решения первой инстанции по опеке.