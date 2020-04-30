«Прошу лишь 40%»: спартаковцы против резкого сокращения зарплат

Московский «Спартак» в марте первым из российских клубов официально объявил о сокращении зарплат своим футболистам в связи с пандемией коронавируса. Тогда красно-белые согласились снизить свой оклад на целых 40%, за что владелец команды Леонид Федун сердечно благодарил команду.

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«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!» — говорил Федун в комментарии «СЭ».

Однако эта договоренность действует только до 30 апреля, на май же нужно было договариваться отдельно, — и вот тут возникли проблемы. По информации портала Metaratings,

руководство команды через капитана Георгия Джикию снова предложило игрокам отказаться от 40% своей зарплаты, но те в этот раз не пошли навстречу.

Футболистов возмутил тот факт, что они должны терять столь существенную часть заработка, учитывая, что в мае уже могут возобновиться полноценные тренировки на базе клуба. А ведь в случае подписания добровольного отказа оклад им уже вряд ли вернут.

Как сообщают СМИ, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пытался уговорить игроков, заявляя, что «была бы воля Федуна, он бы сократил еще больше, — я же прошу только 40%». Однако такие аргументы, видимо, не очень убедили команду.

При этом сообщалось, что против снижения зарплаты выступили в основном иностранные игроки, однако к ним присоединились и некоторые россияне.

В пользу своей точки зрения футболисты отмечали, что весь апрель прилежно тренировались дома, поддерживая оптимальную физическую форму, и изначально согласились на такое серьезное сокращение зарплаты в текущем месяце только ради того, чтобы поддержать Федуна, чей бизнес испытал большие трудности из-за падения цен на нефть. Однако идти на такие подвиги в мае красно-белые пока не готовы и предлагают снизить оклад лишь на 20%.

Доля правды в словах игроков есть. Ранее Цорн аргументировал сокращение зарплаты в апреле тем, что команда ушла на карантин и перестала тренироваться на базе. В марте же они получили свои деньги полностью.

«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было», — цитировал функционера Sport24.

Однако и в апреле, как выяснилось, футболисты не прекращали активно тренироваться, хотя и делали это в своих домах.

Так, вратарь красно-белых Александр Максименко в интервью для Youtube-канала Российского футбольного союза (РФС) рассказывал, что тренировки отслеживаются по специальным датчикам, прикрепляемым на тело, так что «пофилонить не получится». Таким образом, если следовать логике Цорна, то игроки должны получить свой оклад полностью, поскольку их занятия не прекращались.

Что же касается аргумента по поводу того, что уже в мае могут возобновиться привычные тренировки на базе клуба, то и это в теории может оказаться правдой.

27 апреля руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовало два возможных варианта завершения сезона-2019/20.

Согласно первому, чемпионат возобновится 21 июня (разумеется, без зрителей), а согласно второму — 28-го (и тогда матчи будут более жестко спрессованы). К тому же РПЛ должна до 25 мая сообщить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свое окончательное решение по поводу того, будет сезон доигран или завершен досрочно, так что уже в конце мая или даже раньше клубы поймут, надо им начинать «предсезонную» подготовку или нет. Учитывая, что с 11 мая в стране планируется постепенное снижение карантинных ограничений, команды в теории могут приступить к полноценным тренировкам во второй половине месяца.

Однако все это пока только предположения, а проблемы с сокращением зарплат надо решать уже сейчас — и у руководства клубов есть свои аргументы, которые кажутся более внушительными, чем те, что выдвигают футболисты, ссылаясь на свои домашние тренировки.

РПЛ стоит на паузе с 17 марта, с тех пор команды не получают никаких доходов от матчей (и впереди еще примерно два таких месяца), только тратя средства на зарплаты игроков, тренерского штаба и содержание стадиона. Такие расходы способны привести к серьезному финансовому кризису, а в худшем случае — к исчезновению клуба.

Можно понять позицию Федуна, который активно призывает досрочно завершить сезон. В таком случае у клуба появятся основания вновь обратиться к игрокам по поводу существенного сокращения зарплаты, и это будет вполне оправданно, ведь ни игр, ни постоянных тренировок дома в ожидании возможного возобновления сезона уже не будет.

«Я тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Продолжить розыгрыш без зрителей? Какой в этом смысл? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

И потом — если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 млн рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль»,

— приводит слова владельца «Спартака» «СЭ».