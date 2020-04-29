«Козлы отпущения»: почему клубы АПЛ боятся продолжать сезон

1 мая клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) совместно с Футбольной ассоциацией Англии (FA) проведут совещание по вопросам возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Планируется, что матчи чемпионата будут продолжены 8 июня, а 18 мая командам разрешат проводить групповые тренировки. Как утверждает The Telegraph, некоторые клубы предложили начать занятия в небольших группах несколько раньше — с 11 мая.

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По итогам ближайшего совещания руководство лиги направит своих делегатов на тренировочные базы этих команд, чтобы убедиться, что проведение тренировок является безопасным. По сообщениям же издания Mirror, возобновление сезона может быть отложено на 13 июля. На данный момент министр культуры Великобритании Оливер Дауден проводит «продуктивные переговоры» с правительством об отмене ограничений на массовые мероприятия.

Учитывая тенденцию ряда стран (Бельгии, Нидерландов и Франции), где уже приняли решение о досрочном завершении национальных сезонов, а также сложную эпидемиологическую ситуацию в королевстве, ряд клубов АПЛ наоборот выступают против преждевременного возобновления чемпионата. Как утверждает The Guardian,

в Англии опасаются возникновения новой волны эпидемии коронавируса.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировано более 162 тыс. случаев инфицирования, а количество летальных исходов превышает отметку в 21,6 тыс. Отмечается, что если сезон и будет доигран, то с большой долей вероятности оставшиеся матчи пройдут при пустых трибунах. Однако клубы учитывают фактор повышенного зрительского интереса болельщиков к футболу и подозревают, что те будут собираться группами около стадиона во время матчей, а также встречаться компаниями в барах и пабах, где будет проходить трансляция игр. Это в свою очередь может спровоцировать новую волну заражений.

«Возникает ощущение, что возвращение Премьер-лиги может иметь нежелательные последствия. Некоторые клубы опасаются, что если даже матчи будут проведены на нейтральных полях, то это не сможет отговорить фанатов от путешествий по городам, чтобы поддержать свою команду. Клубы не хотят быть козлами отпущения, если произойдет что-то плохое»,

— утверждает источник.

Говоря о «козлах отпущения», в Британии подчеркивают, что клубы подозревают власти государства в иррациональном мышлении. Если быть точнее, то в АПЛ считают, что правительство пытается оградить себя от критики со стороны граждан, столкнувшихся с большими финансовыми трудностями из-за вызванного пандемией карантина, а также использовать футбол для отвлечения внимания от всей ситуации. Если же после скорого возобновления футбольного сезона последует очередной рост количества инфицированных COVID-19, то все недовольство будет направлено именно на АПЛ и FA.

«Получается, что в лиге еще не достигли консенсуса в данной ситуации. Те клубы, которые решительно настроены продолжить сезон, имеют свои личные интересы, не соответствующие другим командам», — утверждает источник.

А интересы — помимо спортивных результатов и добычи путевок в еврокубки — могут быть финансовыми.

В случае досрочного завершения сезона АПЛ может потерять более £1,1 млрд только из-за отсутствия телетрансляций. Лига также будет обязана вернуть деньги телевещателям, с которыми у нее заключены контракты. Клубы же, чей бюджет также ориентирован на доход с продаж трансляций, потеряют до £40 млн. Еще £10 млн они недосчитаются из-за отсутствия отсутствия зрителей на трибунах.

К слову, о трибунах. FA предложила клубам Премьер-лиги использовать «Уэмбли» и национальный футбольный центр «Сент Джордж Парк» в качестве нейтральных полей для завершения национального сезона. Однако многие команды ответили на это отказом. В качестве аргумента против они приводят тот факт, что команды из Лондона, где и расположен «Уэмбли», будут иметь преимущество над остальными. В связи с этим противники предложения FA настаивают на проведении матчей на своих аренах. Однако некоторые из них могут не соответствовать стандартам безопасности в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Одним из таковых является наличие у стадиона нескольких входов для команд, чтобы футболисты и тренеры не вступали в контакт друг с другом.

Сезон Английской премьер-лиги был приостановлен 13 марта. На момент паузы лидером чемпионата остался «Ливерпуль», набравший 82 очка в 29 матчах. Ближайшим преследователем «красных» является «Манчестер Сити», отстающий на 25 баллов. Подопечным Юргена Клоппа достаточно набрать 6 очков, чтобы стать чемпионами Англии.