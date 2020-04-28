Деньги и новые правила: как ФИФА и УЕФА спасают футбол

Деньги федерациям

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается по всему миру и ведется во всех отраслях. Европа потихоньку начинает оживать и готовится к выходу из карантинного состояния.

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Футбол также скоро вернется на поля в том или ином виде, однако из-за уже полуторамесячного простоя индустрия пострадала очень серьезно и нуждается в помощи. Это понимают и руководящие организации, которые начали реализовывать соответствующие меры.

Еще 24 апреля Международная футбольная федерация (ФИФА) объявила, что распределит $150 млн между всеми 211 ассоциациями-членами. Это те деньги, которые национальные федерации должны были получить за 2019 и 2020 годы — теперь они смогут оперировать ими раньше, и это должно позволить не увольнять сотрудников и функционировать в обычном режиме.

В последние дни стало известно и о действиях Союза европейских футбольных ассоциаций. УЕФА поможет всем 55 национальным федерациям, относящимся к Старому свету.

Как говорится в заявлении на официальном сайте союза, в рамках программы HatTrick выделены €236,5 млн на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в странах, входящих в состав УЕФА. При этом отдельно сказано, что эти средства национальные ассоциации могут использовать по собственному усмотрению, не предоставляя отдельного отчета по расходам.

Собственно, программа HatTrick и была разработана УЕФА, чтобы помочь европейскому футболу пережить последствия острого финансового кризиса, который вызван приостановкой всех соревнований, а значит и доходов от матчей, телетрансляций и мерчендайзинга.

Впрочем, программа будет также помогать развитию отдельных областей вида спорта, но на этом внимание будет сосредоточено уже после окончания пандемии и ликвидации ее последствий.

Поддержка клубов

На самом деле транши от ФИФА и УЕФА должны помочь национальным федерациям, которые не покупают игроков, а значит и не имеют таких колоссальных бюджетов, как топ-клубы.

Не исключено, что они теперь даже направят часть полученных средств на помощь клубам, которым действительно несладко.

В Бельгии, например, ряд команд, включая десятикратного чемпиона страны льежский «Стандард», не получили лицензии на следующий сезон. И это прямые последствия коронавируса — именно из-за него они не смогли вовремя внести платежи по кредитам.

Бедственное положение у многих французских команд, непросто итальянцам... Последствия кризиса особенно ярко будут видны на трансферном рынке, который, как считают многие эксперты, превратится по хоккейному и баскетбольному примеру в обменный.

«Барселона» уже предлагает за голкипера амстердамского «Аякса» Андре Онану аж трех своих игроков... Каталонскому клубу сейчас, кстати, тяжелее всего, потому что у него самые большие зарплатная и расходная ведомости в мире.

Могло бы быть полегче клубам Английской премьер-лиги, так как правительство Великобритании предложило им участвовать в государственной программе, согласно которой они должны были отправить всех своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а государство закрывало бы 80% их окладов на время простоя. Вот только клубы, включая «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые решили принять в программе участие, были жестко раскритикованы болельщиками и общественностью за использование денег налогоплательщиков и быстро дали задний ход.

Так что клубам разных чемпионатов сейчас помогают те телекомпании, которые уже согласились либо заплатить все оставшиеся деньги по контракту за сезон, несмотря на недоигранные туры, либо не стали требовать возврата уже переведенных средств.

В любом случае, последствия этого простоя будут ощущаться еще долго.

А как же игроки?

Помощь нужна не только финансовая. Доигровка сезона, которую УЕФА настоятельно рекомендует провести всем национальным федерациям, станет стрессом для организмов футболистов.

Им, во-первых, нужно будет заново набрать форму, причем в форсированном режиме, а потом играть в ультраеврокубковом режиме — по два, а в некоторых случаях и по три раза в неделю!

ФИФА, являющаяся законодателем в мире футбольных правил и регламентов, уже озаботилась этой проблемой.

В данный момент одним из вариантов видится разрешение всем командам до конца на данный момент прерванного сезона использовать в матчах по пять замен вместо трех.

В АПЛ уже взяли эту рекомендацию на вооружение и довели до сведения клубов, что они смогут пользоваться этой опцией. Очевидно, будет она распространена и на другие лиги. Но только до конца текущей кампании: в сезоне-2020/21 в футбольных правилах все вернется на круги своя.