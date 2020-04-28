Битва за наследие: Хабиб может подраться с Сен-Пьером

Действующий чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов может пересмотреть свое заявление о рекорде 30-0, при котором отечественный спортсмен покинет профессиональный спорт. Как проинформировал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, звездный атлет не остановится на 28 победах и проведет помимо сентябрьской встречи с временным чемпионом супер-реванш с Конором Макгрегором и не менее статусный бой с легендой промоушена Жоржем Сен-Пьером.

«Макгрегор идет четвертым в рейтинге, поэтому ему, вероятно, придется подождать около года для получения шанса на титульный бой. Я думаю, что Хабиб сперва проведет бой с Сен-Пьером, после чего сразится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Но посмотрим, что будет», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

Реклама

Незадолго до этого менеджер россиянина чуть подробнее описал ситуацию с потенциальным боем Хабиба против канадского ветерана. Он поставил перед Сен-Пьером ряд условий, которые Жоржу необходимо будет выполнить ради битвы с Орлом.

«Жорж Сен-Пьер является величайшим бойцом всех времен. Он мой хороший друг, я люблю его. Хабиб — мой брат, я с ним очень близок. Если Жорж захочет провести бой с Хабибом, то все достаточно просто — нам под силу это организовать… Если он действительно хочет, чтобы бой состоялся, то ему нужно сделать следующее: взять трубку и позвонить мне или напрямую позвонить Дане Уайту. Уайт уважает Сен-Пьера, он ему нравится. А стоит отметить, Дане мало кто нравится. Затем Сен-Пьеру просто нужно сделать вес. Вот и все», — признавался Абдель-Азиз в интервью BJPenn.

Безусловно, рематч с Макгрегором россиянин проведет: самый денежный поединок в истории ММА уже давно сводит с ума руководство организации. Успех первой встречи звезд смешанных единоборств просто обязывает UFC провести дилогию и удовлетворить не только требующего второго шанса Конора, но и миллионную армию фанатов Печально Известного. С Сен-Пьером же ситуация намного сложнее.

Не так давно сам экс-чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал, что ради россиянина был готов вернуться в клетку. Но, по словам Сен-Пьера, против такого сценария было руководство: промоушен якобы испугался за «0» в графе поражений Нурмагомедова.

«Я хотел боя с Хабибом, потому что он лучший боец. Нурмагомедов тоже был не против со мной драться. Но руководство UFC не хотело рисковать его чемпионством, потому что моя победа оставляла пояс вакантным. Их можно понять.

Я предлагал организовать нетитульный поединок, для фанатов. Руководство UFC решило иначе, у них другие планы на Хабиба, и они защищают свои инвестиции. С другой стороны это можно расценивать как комплимент. Ведь в UFC считали, что я могу одержать победу. Единственный вариант, при котором они организовали бы этот бой, — если бы верили, что я проиграю», — цитировал Сен-Пьера ESPN.

Как итог, «битву за наследие», которой так жаждет россиянин, сможет организовать лишь сам Хабиб. Настойчивая просьба Нурмагомедова, пользующегося большим уважением у президента UFC Даны Уайта, вкупе с яркой афишей могут изменить мнение промоушена относительно встречи в октагоне двух высококлассных борцов.

Однако следующим соперником Хабиба не будет ни Конор Макгрегор, ни Жорж Сен-Пьер. Им определенно станет победитель главного поединка UFC 249, который состоится в ночь с 9 на 10 мая.

Напомним, что изначально сам Нурмагомедов должен был биться на этом турнире. Вот только долгожданная схватка против Тони Фергюсона сорвалась в пятый раз. Противостояние идущих на безупречных сериях из 12 побед легковесов пришлось отложить: вмешался коронавирус. Российский чемпион из-за перекрытых границ не смог покинуть родную страну ради перелета в США, а на перенос турнира в другую страну у UFC попросту не осталось ни средств, ни времени.

Впоследствии ивент 18 апреля и вовсе отменили из-за COVID-19. Но промоушен пошел на принцип, и, договорившись со штатом Флорида, снова готовится провести мероприятие. 9 мая в Джексонвилле Фергюсон сойдется в восьмиугольнике с заменившим россиянина Джастином Гэтжи.

На кону будет стоять не только временный титул, но и возможность в следующем поединке нанести Хабибу первое поражение в карьере.