«За все надо платить»: Драчев о долгах СБР

Финансовое положение Союза биатлонистов России (СБР) оказалось гораздо более плачевным, чем считалось ранее. Еще Сергей Голиков, временно отстраненный от должности исполнительного директора федерации, предрекал отечественному биатлону в ближайшие месяцы — до осени — банкротство, утверждая, что сумма долга организации составляет порядка 7 млн руб., из которых 5 млн — задолженности по зарплатам. На деле же общий долг СБР достиг €1 млн, в чем признался президент Союза Владимир Драчев.

«На данный момент у нас долг с €1 млн. Это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгресс, переезды, перелеты, совещания президиума… За это все надо платить»,

— сказал Драчев во время прямого эфира в Instagram.

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Под «старыми долгами и допинговыми скандалами» президент СБР имеет в виду вердикт Международного союза биатлонистов (IBU), который в декабре 2017 года ограничил российское ведомство в правах по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Сейчас СБР является членом IBU, но лишь временным — права голоса на заседаниях исполкома международного ведомства российский Союз, например, не имеет. Одним из критериев полного восстановления России в статусе является именно выплата средств, которые IBU потратил в том числе и на расследование допингового дела. К 2020 году задолженность СБР перед Международным союзом биатлонистов достигла как раз €1 млн, большую часть из этого покрыть удалось. Осталось еще более €350 тыс. Причем чисто технически оставшуюся сумму долга СБР выплачивать не будет — IBU, как и ранее, будет удерживать призовые, которые сборная России могла бы получить за место в общекомандном зачете сезона.

Помимо этого долга денег ждут и в России. Например, теперь уже бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев признавался, что не видел зарплаты с ноября прошлого года. По словам же Голикова, выплаты не следуют и другим сотрудникам СБР.

«Денег нет. Их и не было, этих денег. Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в Центре спортивной подготовки совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости»,

— приводит слова Голикова РИА «Новости».

Он, кстати, винит во всех финансовых проблемах в СБР именно Драчева. Нынешний президент федерации был выбран в мае 2018 года и обещал найти новых спонсоров отечественному биатлону. Но что-то пошло не по плану. Более того, Голиков утверждает, что Драчев расходовал средства из бюджета Союза на собственные нужды. Именно после обвинений в адрес президента СБР в том, что тот потратил 1,5 млн рублей на зарплату личному водителю для своей жены, Голиков и был отстранен от должности исполнительного директора. При этом он был готов обратиться в правоохранительные органы и предоставить все документы, подтверждающие его слова. И примечателен в данном случае тот факт, что финансовым вопросом в СБР занимался именно Голиков. Но Драчев данные обвинения отвергает. Более того, президент Союза утверждает, что доплачивает организации из своего кошелька

«У моей жены нет водителя. Жена в октябре 2018 года родила, она до этого три месяца никуда не выезжала и после этого 6 месяцев — никуда. Какой водитель? Кому он нужен, если человек вообще не ездит? Все выезды полностью контролировал я, возил ее в роддом, на все мероприятия. Никогда не было у моей жены водителя.

Я вообще ни копейки никогда из СБР не брал, только вношу и вношу. Моя зарплата позволяет туда какие-то деньги вносить. То здесь, то там надо заплатить. То за автобусы €800, то €1,5 тыс. на запчасти, достал из кармана — отдал»,

— подчеркнул Драчев.

Так или иначе, президенту СБР в нынешнее время придется очень некомфортно. Пандемия коронавируса COVID-19 и обвал рубля лишь добавили трудностей, государственной поддержки как раньше Союз больше получит. А деньги нужны: и на зарплату тренерам (которых Драчев, к слову, не признает), и на сервис-группу, и на обслуживание оборудования, и на сотрудников СБР, и, конечно же, самим биатлонистам. Последним, вероятно, придется подстраиваться под новые реалии и рассчитывать только на заработок своими силами — доходы будут зависеть от результатов.

Тем временем правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой нынешний президент федерации может потерять свой пост.

Имена возможных конкурентов Драчева на новых выборах официально не называются. Некоторые СМИ утверждали, что таковым может стать четырехкратный чемпион мира Николай Круглов, однако тот вскоре опроверг информацию о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР.