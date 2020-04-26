«Потеряем клубы»: кто проиграет от завершения сезона РПЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная Единая лига ВТБ, чемпионаты по гандболу в России завершены досрочно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако Российская футбольная премьер-лига пока к крайним мерам не прибегает. Наоборот, в РПЛ решительно настроены на то, чтобы доиграть чемпионат, который был приостановлен за 8 туров до его конца. Во многом лигу подстегивает и соответствующая настоятельная рекомендация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который грозит в противном случае не допустить до еврокубков клубы из стран, которые досрочно завершили сезон.

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Сейчас в РПЛ ожидают разрешения от властей на проведение матчей. Ориентируются в лиге на период с середины июня по середину июля. Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля. Вернуться в расположение команд футболисты, которые сейчас проводят индивидуальные тренировки у себя дома, должны задолго до начала футбола: сначала будет проведена проверка на коронавирус, затем двухнедельная самоизоляция, затем очередные тесты на COVID-19, а уже только после этого возвращение на футбольное поле со своими одноклубниками. Еще некоторое время уйдет на подготовительный период — так называемый тренировочный лагерь.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения и 747 летальных исходов. Позволит ли ситуация проводить массовые мероприятия в начале лета — спрогнозировать невозможно. Вероятнее всего, лига пойдет на то, чтобы провести оставшиеся матчи без зрителей. Возможно, даже будет принято решение о переносе всех игр в регионы.

Однако ряд клубов Премьер-лиги считает, что ждать улучшения в стране — это трата времени. Проще всего, по их мнению, пойти по стопам тех же КХЛ и Единой лиги ВТБ, завершив сезон досрочно.

Среди сторонников этой идеи — «Ахмат», «Урал», «Крылья Советов» и «Спартак». Владелец красно-белых Леонид Федун является главным апологетом этой идеи. Когда футбол и вообще весь спорт в России встал на паузу, он первым выступил за то, чтобы сосредоточиться уже на проблемах будущего розыгрыша и забыть про нынешний, оставив турнирное положение в его текущем состоянии: чемпионом признать «Зенит», серебро и бронзу распределить между «Локомотивом» и «Краснодаром» соответственно, а в Лигу Европы отправить «Ростов» с ЦСКА.

«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице. Мы все равно это сделаем, но, если не принять решение, это будет тянуться слишком долго», — цитирует Федуна kp.ru.

Выступил владелец «Спартака» и резко против проведения матчей при пустых трибунах. По его словам, отсутствие зрителей означает и отсутствие дохода в день матча, тогда как на его организацию будут потрачены миллионы.

«Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы! И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 млн рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

На данную позицию можно посмотреть двояко. С одной стороны, существует риск нанести сильный удар по клубам, которые и так с трудом справляются с возникшим финансовым кризисом (многие клубы РПЛ вовсю урезают зарплаты футболистам, тренерам и менеджерам). Об этом говорил еще генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, назвавший предложение Федуна «непродуманным».

«Если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут», — отмечал он.

Депутат Госдумы и известный болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев также подчеркнул, что досрочное завершение сезона может повлечь за собой ликвидацию нескольких клубов. Эта участь, например, уже настигла бельгийские «Стандард», «Мускрон» и «Остенде», которые лишились лицензии и были отправлены в полупрофессиональный дивизион Бельгии, футбольный союз которой первым объявил о досрочном финише сезона.

«РПЛ нужно доиграть, должен сохраниться спортивный принцип. Осталось всего восемь туров, за полтора месяца можно справиться. Футболисты, тренеры готовы доиграть чемпионат до конца.

Если не доиграть, то будут большие финансовые потери. Сейчас клубы не в состоянии покрыть расходы, а если не доиграть, то можем потерять половину действующих клубов РПЛ — они просто обанкротятся»,

— цитирует депутата «Чемпионат».

С другой же стороны, Федун справедливо отметил разницу между российским футболом и европейским, где доход клубов зависит от зрителей на стадионах и продаж телетрансляций. В Англии, например, на этом зарабатывают миллионы фунтов. В России же бюджет клубов зависит больше от своих личных спонсоров, с которыми имеются определенные контракты с определенными условиями (или даже без условий), но не от потребителя.

Во-первых, посещаемость ощутимо ниже, чем в Европе, доход от продажи билетов для клубов — лишь капля в море. Но это всяко лучше, ничего. Во-вторых, денег от лиги поступает немного. У РПЛ от спонсоров и телевизионщиков в общей сумме выходит более 2,5 млрд рублей ежегодных поступлений. Некоторая часть от этих средств уже распределяется среди всех 16 клубов Премьер-лиги, в среднем — около 150 млн рублей. Заработок, справедливо говоря, никакой.

Если придерживаться идеи Федуна, то можно прийти к выводу, что продолжение чемпионата в нынешней ситуации просто не имеет смысла: клубы, которые имеют финансовые трудности, рискуют лишиться профессионального статус вне зависимости от того, будут ли доиграны оставшиеся 8 туров или нет. И это очень хорошо показывает неутешительная тенденция последних 10 лет, когда потеряли лицензию или вообще были расформированы «Москва», «Волга», «Жемчужина-Сочи», «Сатурн», «Амкар», «Тосно», «Кубань» и еще ряд клубов. Никакой пандемии тогда и близко не было.