Вопросы к «Локо»: полиция расследует смерть футболиста

20 апреля во время индивидуальной тренировки, совершая пробежку, скончался 22-летний защитник московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов, выступавший за вторую команду клуба «Казанку».

Реклама

Пять дней спустя Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что полиция проводит проверку по факту смерти молодого человека, так как в распоряжении правоохранительных органов появились данные о хронической болезни сердца у футболиста.

Сообщается, что Самохвалову еще три года назад был поставлен диагноз «миокардит», однако он продолжил профессионально заниматься спортом, несмотря на всю опасность.

При этом появилась даже противоречивая информация, что футболист писал расписку для «железнодорожников» в том, что он будет продолжать заниматься на свой страх и риск.

Защитник проходил дважды в год углубленные обследования в клинике спортивной медицины. По данным канала, последнее проведенное обследование показало, что он «практически здоров», в результате чего игрок был допущен медиками к сезону-2019/20.

Подобная формулировка является более-менее стандартной для заключений по итогам медосмотров спортсменов, но в данном случае, учитывая имеющуюся информацию о проблемах молодого человека, у которого остались жена и маленькая дочка, она вызывает серьезные сомнения.

Теперь существует вероятность, что материалы о смерти футболиста будут переданы Следственному комитету, и тогда органы будут выяснять, насколько правдива информация о наличии у футболиста миокардии и имели ли право доктора допускать его до занятий профессиональным спортом.

Новости уже прокомментировал PR-директор «железнодорожников» Кирилл Брейдо, заявивший, что клуб окажет правоохранительным органам всю помощь, которая может потребоваться от него.

«Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы). На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие», – приводит слова Брейдо ТАСС.

Еще раньше пресс-служба «Локо» сообщала, что клуб окажет всяческую помощь оставшейся у скончавшегося футболиста семье.

Через пару дней после смерти знаменитый российский тренер и телеэксперт Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался как раз о проблемах Самохвалова со здоровьем.

«У Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали. У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы, — рассказал Талалаев.

— Если все-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, значит, это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт наоборот бы нормализовал ему работу сердца. Это длилось не один год, года три-четыре. Когда он тренируется с командой, это все находится под контролем. Мы знаем, что сейчас в «Локомотиве» произошли серьезные изменения, поменялся штат команд, вроде бы все тоже находится под контролем, но случилось то, что случилось.

То, что это случилось на карантине, показывает, что значат индивидуальные тренировки, какие бы они ни были — управляемые, с фиксированной нагрузкой. Это глобальная трагедия, потому что смерть в спорте — это всегда серьезно».

При этом Талалаев отметил, что не снимает вины с самого футболиста, который при своих проблемах со здоровьем к 22 годам должен был определиться со своим путем.

Раскритиковали клуб и агент Дмитрий Селюк, и комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло — огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки, — ответил на это генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе.

— Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому».