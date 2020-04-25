Подозрение на пневмонию: отец Хабиба попал в больницу

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице. Об этом 57-летний специалист сообщил лично, отвечая на вопрос журналистов.

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«Я лежу в больнице, простите», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «РБ-Спорт».

На протяжении нескольких часов после этой новости никаких комментариев и подробностей о произошедшем не было. Лишь позднее известный комментатор из Махачкалы Рамазан Рабаданов, который является приятелем Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил, что у тренера по смешанным единоборствам подозревают пневмонию. Учитывая, что данное заболевание схоже с коронавирусом COVID-19 (отличие вирусной пневмонии от обычной заключается в том, что вирус оседает в легких и уничтожается не столько классическим лечением, сколько иммунитетом, который формируется организмом), госпитализация Нурмагомедова-старшего могла быть связана именно с заражением вирусом. Однако врачи этого не подтвердили.

«Абдулманап лежит в Махачкале, во 2-й городской больнице. Заболел в горах. Два дня ходил на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтвержден. Говорят, грипп. Никого не пускают к нему. Заболел и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены»,

— цитирует Рабаданова «Чемпионат».

В Instagram комментатор также выразил мнение, что, вероятнее всего, у Абдулманапа Нурмагомедова именно обычная пневмония, а не COVID-19, ведь «коронавируса в горах нет». Последнее время отец Хабиба вместе с ним и другими своими родственниками и подопечными проживал у себя дома в Дагестане.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк. Заболел в горах, в своем селе. Надеюсь, всего лишь грипп. Там же нет короны», — написал Рабаданов.

При этом в интервью агентству ТАСС Рабаданов уточнил, что у Нурмагомедова-старшего лишь подозрение на пневмонию, точный диагноз пока не установлен из-за отсутствия результатов анализов.

«Два дня он переносил на ногах, сегодня доставили во вторую городскую больницу Махачкалы», — добавил он.

В ночь с 18 на 19 апреля по московскому времени Хабиб Нурмагомедов должен был принять участие в очередном номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249. Его бой с американцем Тони Фергюсоном был запланирован в качестве главного события бойцовского вечера, в рамках которого россиянину предстояло защитить чемпионский пояс легкого дивизиона. Турнир должен был состояться в Бруклине на «Barclays Center», однако из-за пандемии коронавируса власти Нью-Йорка запретили проведение любых массовых мероприятий. В том числе и спортивных. В ответ на это руководство UFC в лице Даны Уайта попыталось перенести соревнования в Лас-Вегас, но и там был выдан запрет.

После долгих переговоров Уайт утверждал, что арендовал частный остров для проведения турниров UFC, а затем выяснилось, что соревнования состоятся в одном из казино в Калифорнии, однако в конечном итоге UFC 249 пришлось перенести на более поздний срок.

К этому моменту Хабиб Нурмагомедов со своей командой улетел из США: в Сан-Хосе находится его зал American Kickboxing Academy (AKA), где Орел проходил подготовку к бою, но тот в итоге был закрыт. Сейчас российский боец находится в Дагестане.

Вместо Хабиба на титульный поединок за временный чемпионский пояс легкого дивизиона против Фергюсона был вызван американец Джастин Гэтжи. Их бой, как планируется, состоится на UFC 249 9 мая. Возвращение Нурмагомедова же в октагон состоится в сентябре-октябре этого года, россиянин сразится с победителем боя Фергюсон — Гэтжи.

«С этим составом двигаюсь четверть века. Хорошая дата для история. Сегодня тема — сидим дома. Наши болельщики ждут от нас избиение Тони. Есть спасение, что успели оборудовать зал дома. Трудимся и развиваемся. Всем хорошего дня», — писал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram 21 апреля.