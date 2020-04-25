«Очередной фарс»: кто станет главой СБР

23 апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию для решения кризисной ситуации, в которой находится федерация. Главным вопросом на повестке дня должна стать судьба главы ведомства. С мая 2018 года эту должность занимает Владимир Драчев, который победил на выборах Дмитрия Алексашина и Виктора Майгурова.

Реклама

После прихода Драчева, заменившего Александра Кравцова, который четыре года до этого руководил Союзом, на последнего обладателя Кубка мира из России были возложены большие надежды: от улучшения результатов национальной сборной до выхода из финансового кризиса. От Драчева ждали, что он привлечет к отечественному биатлону хороших спонсоров. Во время предвыборной кампании он даже обещал это сделать и предлагал несколько вариантов, однако дело не сдвинулось с мертвой точки. Теперь же СБР имеет огромные финансовые проблемы и близок к банкротству (именно это, вероятно, и стало последней каплей для правления СБР).

Теперь уже бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев утверждает, что не получал зарплату с ноября. Временно отстраненный от должности исполнительного директора СБР Сергей Голиков, также обвинивший Драчева в растрате бюджета федерации на собственные нужды, рассказывал о том, что без денег остались и другие работники Союза. Помимо этого, федерация имеет большой долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU), который еще может вырасти.

СБР, находящийся в статусе временного члена IBU, за расследование по нарушениям антидопинговых правил должен был выплатить порядка €1 млн. Из этой суммы осталось отдать еще более €350 тыс. Но их негде взять.

Все эти проблемы и ухудшение положения СБР только ударили по статусу Драчева, и теперь он находится на грани отставки. После же своего публичного и резкого несогласия с решением правления организации сменить тренерский штаб сборной (Хованцев вместе с Сергеем Белозеровым и Виталием Норицыным были уволены, вместо них назначены Валерий Польховский, Роберт Кабуков и Владимир Королькевич на должности главного тренера, наставника мужской и женской сборной соответственно) позиции главы Союза лишь ухудшились.

По всей видимости, Драчев теперь будет отправлен в отставку. Публично его кандидатуру пока поддерживает только один член правления СБР — Сергей Чепиков.

«У нас с ним одна команда», — говорил он.

Согласно уставу СБР, о дате и месте выборов, а также об их участниках должно быть известно не позднее чем за 30 дней до начала голосования. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране из-за коронавируса, раньше лета выборов ждать не стоит.

Для победы необходимо получить 2/3 от общего числа голосов, которые отдадут члены региональных федераций, представители правления СБР, а также действующий президент ведомства. То есть Драчев. Он, кстати, имеет право продвигать свою кандидатуру, учитывая, что он не отработал и двух лет на своем посту.

Сообщалось, что принять участие в выборах на должность президента СБР может чемпион мира и олимпийский призер Антон Шипулин. Однако прославленный российский биатлонист, завершивший спортивную карьеру в 2018 году, ушел в политику и руководить биатлоном в стране не желает.

«Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, поэтому такой вариант даже не рассматриваю. Любому делу нужно отдаваться на 100%, а сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе в Госдуме и в своем избирательном округе», — говорил Шипулин.

Теперь же пока единственным конкурентом Драчева СМИ называют серебряного призера Игр-2006 и четырехкратного чемпиона мира Николая Круглова. По данным Metaratings.ru, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР.

Его уже публично поддержал, например, олимпийский чемпион Евгений Редькин. Тот охарактеризовал Круглова как грамотного человека и хорошего специалиста со взвешенным мнением.

«Достойная кандидатура. Пора давать дорогу молодым. Но молодежь и сама должна хотеть заниматься этим. У Драчева получилось так, что программу он разработал и принял, но никто из членов правления не следил за ходом ее выполнения. Но забавно будет, если вдруг Драчева опять переизберут на досрочных выборах», — сказал он.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, известный своими резкими высказываниями в том числе и в адрес Драчева, наоборот раскритиковал Круглова, назвав того непорядочным человеком, чей приход в СБР станет большим шагом назад для всего российского биатлона.

»Круглов что только ни пробовал делать уже: и комментатором был, и в Нижнем Новгороде пытался стать министром спорта, организовать какую-то коммерческую структуру.

Кандидатура Круглова на выборах президента СБР — очередной фарс. Абсолютный ноль. Ни знаний, ни положения — ничего. Пусть придет с определенной программой, гарантиями, и кто будет платить долги. Его «настало время перемен» — словоблудие, больше ничего»,

— цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Положение, в котором находится Союз биатлонистов России, является крайне нестабильным. Даже у Майгурова, который будет заниматься организацией отчетно-выборной конференции, нет никакого понимания, что делать дальше. С одной стороны, правление выступает за отставку Драчева, с другой, — замены ему пока нет.