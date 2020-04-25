«Состояние осложнилось»: игрока «Монпелье» ввели в кому

Состояние полузащитника французского «Монпелье» Жуниора Самбии ухудшилось. 20 апреля 23-летний хавбек был госпитализирован в одну из больниц города из-за симптомов, которые вызвали подозрение на заражение коронавирусом. Футболист жаловался на плохое самочувствие, проблемы с пищеварительной системой, а также на трудности с дыханием. Через несколько дней Самбия был переведен в реанимационное отделение, о чем сообщила клубная пресс-служба. Правда, в «Монпелье» не стали указывать имя игрока, а также не дали комментариев относительно результатов тестов на COVID-19.

«Из-за проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Монпелье для получения надлежащей помощи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Однако авторитетное французское издание L'Equipe заявило, что госпитализированным с симптомами коронавируса оказался именно Самбия. Позднее это подтвердил его агент Фредерик Герра. По его словам,

сейчас состояние футболиста осложнилось, он введен в состояние искусственной комы.

Реклама

«Он перенес три дня тяжелой диареи, а на следующий день пошел в больницу, где сдал отрицательный тест на коронавирус. Он должен был уехать в среду, но его состояние осложнилось из-за проблем с дыхательной системой. Я думаю, заражение произошло при смене больниц. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, оно не ухудшилось и не улучшилось», — цитирует агента издание Le Parisien.

После этого пресс-служба «Монпелье» в своих социальных сетях разместила сообщение с благодарностью за поддержку команды и футболиста. При этом имя Самбии французы так и не упомянули, лишь разместив его общую фотографию с командой.

«Спасибо за ваши сообщения с поддержкой для него», — написано в сообщении, которое сопровождается хэштегом #вместе.

Merci pour tous vos messages de soutien, merci pour lui Un Pailladin ne lвche rien #ensemble pic.twitter.com/PvVX96Llad — MHSC (@MontpellierHSC) April 25, 2020

Самбия перешел в «Монпелье» летом 2017 года из «Ньора», выступающего во втором по силе дивизионе Франции. Проведя свой первый сезон на правах аренды, молодой хавбек подписал с «паладинами» полноценный контракт. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Самбия является не первым профессиональным футболистом во Франции, сдавшим положительный тест на коронавирус. Еще ранее COVID-19 заразился 28-летний корейский нападающий «Труа» — клуба из Лиги 2 — Хен Чжун Сук. После того, как его состояние ухудшилось, а симптомы указывали именно на коронавирус, форвард сдал тесты, которые дали положительные результаты.

В связи с этим, а также с тяжелой обстановкой в мире, вызванной пандемией, футбольный сезон в стране 13 марта был приостановлен на неопределенный срок — Лига 1 и Лига 2 стоят на паузе. На данный момент руководство Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) рассматривает возможность возобновить турниры в ближайшие месяцы. Так, чиновники ожидают разрешения от правительства страны продолжить национальные чемпионаты в июне, а именно — либо 3 июня, либо 17 июня. Позволить же командам вернуться к тренировкам хотят уже 11 мая.

Для контроля за ситуацией LFP также планирует приобрести порядка 50 тысяч тестов на коронавирус. В качестве биоматериала будет использоваться мазок из носоглотки. Предполагается, что все футболисты из Лиги 1 и Лиги 2, а также члены тренерского штаба команда и клубного персонала будут регулярно сдавать тесты.

Те, чьи анализы на COVID-19 дадут положительный результат, будут изолированы от клубов. В зависимости от состояния здоровья заразившиеся останутся либо у себя дома, либо в отеле, либо отправятся в больницу.

Руководство LFP планирует взять все обязательства по закупке тестов на себя, однако оно готово также предоставить это право каждому клубу по отдельности, если у тех имеются финансовые возможности для дополнительных расходов — из-за бессрочного переноса матчей клубы остались без запланированного дохода.

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных во всем мире превышает 2,8 млн человек, летальных исходов — почти 194,5 тыс. Франция занимает четвертое место в списке стран по показателю зараженных — около 160 тыс. человек, а по смертности — третье, 22 245 умерших.