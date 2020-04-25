«Вирус не оставил шансов»: гандбольный сезон окончен

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 был отменен очередной спортивный турнир в России. Вслед за розыгрышем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), баскетбольной Единой лиги ВТБ, а также национальными первенствами по волейболу, лыжным гонкам, плаванию и по гребле на байдарках и каноэ был досрочно завершен гандбольный сезон. Об этом 25 апреля официально объявила Федерация гандбола России (ФГР).

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«Всесторонне изучив ситуацию с распространением коронавируса в мире и в России, а также приняв во внимание соответствующие решения Европейской федерации гандбола и Международной федерации гандбола, федеральные и региональные ограничительные мероприятия и мнения российских гандбольных клубов, исполком принял решения по соревнованиям сезона-2019/20 и сезона-2020/21. Исполком ФГР благодарит все клубы, болельщиков и специалистов за проявленное терпение и понимание в сложившийся ситуации. Все решения приняты в интересах гандбола и для максимального сохранения структуры нового сезона», — говорится на официальном сайте федерации.

Президент ФГР Сергей Шишкарев подчеркнул, что организация рассматривала несколько вариантов с продолжением сезона, однако из-за того, что риски заражения COVID-19 в стране не уменьшаются, проведение соревнований оказалось невозможным. Кроме того, он подчеркнул, что клубам, которые из-за отмены турниров могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, будет оказана материальная помощь.

«Тенденции в развитии ситуации с кононавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации влияния пандемии на развитие гандбола в нашей стране»,

— сказал глава ведомства.

Несмотря на досрочное завершение первенств, чемпионов страны федерация все-таки объявила. Так, среди мужских команд золотые медали будут переданы «Чеховским Медведям». Таким образом, клуб из Чехова будет признан чемпионом России 19-й раз подряд. В 22-х матчах Суперлиги подопечные Владимира Максимова одержали 19 побед при одном поражении и двух ничьих, набрав 40 очков. Ближайшим преследователем чемпионов оказался ставропольский «Виктор», который, отстав на три очка, завоевал серебряные медали. Бронза досталась «Университету Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга. Примечательно, что скандально переименованный 17 марта из московского «Спартака» в ЦСКА клуб так и не провел ни одного матча в сезоне под новым именем и цветами.

МЫ – ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ!



Сегодня на исполкоме ФГР было принято решение о завершении сезона 2019/20 Суперлиги Париматч. Победитель определяется по итогам предварительного этапа. Исходя из этого «Чеховские медведи» в 19-й раз становятся чемпионами России!#чеховскиемедведи #ЦСП7 pic.twitter.com/HvxzMxzdng — CHEKHOVSKI MEDVEDI (@chehmedvedi) April 25, 2020

Среди женских команд победителем Суперлиги стал «Ростов-Дон». Команда Мартина Седреса Амбросио Хосе набрала 41 балл в 22 матчах, одержав 21 победу и не потерпев ни одного поражения. Тольяттинская «Лада», отставшая от триумфаторов на шесть очков, забрала серебряные медали. Бронзовым призером стал московский ЦСКА.

Помимо этого, ФГР приняла решение, что по спортивному принципу ни одна команда не опустится на дивизион ниже — в Высшую лигу. Однако состав участников Суперлиги на следующий сезон все-таки изменится, но только в соревнованиях среди мужчин — «Сунгуль» из Снежинска станет 13-м участником чемпионата России нового розыгрыша. В женской же Суперлиге изменений не последует — среди претендентов на повышение в классе ни у одной из команд не имеется должных финансовых возможностей.

Что касается распределения команд по еврокубкам, что среди мужских клубов определяющим станет их итоговое положение в турнирной таблице.

У женщин же ситуация несколько иная: если в «Финале четырех» Кубка России «Кубань» будет бороться за золотые медали, то она может попасть в еврокубки. На данный момент ФГР планирует провести оставшиеся матчи Кубка 22-23 августа в Москве. Если же эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, то он будет отменен, а в Лигу Европы от России отправится команда, которая заняла пятое место в Суперлиге — звенигородская «Звезда». У мужчин же в финале Кубка «Чеховские медведи» одолели «Спартак» до того, как московский клуб был переименован в ЦСКА, а в матче за третье место «Пермские медведи» оказались сильнее «Акбузата» из Уфы.

К слову, именно в конце августа на женском «Финале четырех» Кубка России ФГР планирует провести официальную церемонию награждения чемпионов и призеров. Если же турнир не состоится, то вручение медалей состоится в начале следующего сезона.

«Награждение медалями чемпионата России пройдет при первой возможности. Если состоится женский «Финал четырех» Кубка России, то там наградим медалями призеров чемпионата России. Или во время первых официальных матчей всех призеров в следующем сезоне — и у женщин, и у мужчин. Награждение будет торжественным», — цитирует Шишкарева РИА «Новости».