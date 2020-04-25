«Зенит» или «Рома»: где окажется Кокорин

Бывший форвард сборной России Александр Кокорин еще в сентябре прошлого года отбывал срок в колонии в Белгородской области, а уже ближайшим летом может пойти на самое большое повышение в своей карьере — переехать в Италию. Некоторое время назад форвард раскрыл инсайд об интересе к нему со стороны нескольких клубов Серии А, правда, не уточнил, о каких именно идет речь. В своем последнем интервью YouTube-каналу «КраСава» футболист рассказал, что речь идет о самых что ни на есть больших и амбициозных проектах.

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«Есть люди, которые находятся в Италии от меня. Они в курсе всего, есть большой интерес от трех клубов. Если все правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые клубы для меня. «Ювентуса» нет. «Милан», «Интернационале», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал.

Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — сообщил Кокорин.

При этом не так давно в российской прессе активно ходили слухи о том, что приобрести Кокорина хочет его бывший клуб — московский «Локомотив», воспитанником которого он является. Тем не менее сам форвард не подтвердил эту информацию, заявив, что представители «железнодорожников» не выходили с ним на контакт. В сложившейся ситуации приоритетным вариантом футболист считает для себя либо переход в итальянскую команду, либо заключение нового контракта с петербургским «Зенитом». Причем интересно, что второе развитие событий даже предпочтительнее для Кокорина. Разумеется, при соблюдении всех условий.

«Возвращение в Санкт-Петербург зависит от «Зенита». Принадлежу клубу по контракту. Если предложат новое соглашение и это будут хорошие условия, мы сядем и обговорим его с клубом. Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Петербург. Если сядем, поговорим хорошо, то, конечно, выберу Питер. Но если поговорим плохо, то оказаться в таком клубе, как «Рома», — большая мечта», — уточнил он.

Кокорин защищает цвета сине-бело-голубых с 2016-го. После выхода на свободу в сентябре прошлого года стороны заключили новый контракт сроком на один сезон. То есть уже через несколько месяцев нападающий может стать свободным агентом и прямо сейчас вести переговоры с другими клубами без согласия «Зенита». Впрочем, этим и можно объяснить интерес к россиянину со стороны зарубежных команд.

Из-за пандемии футбол, в том числе и итальянский, оказался в глубоком кризисе. Соответственно, во время летнего трансферного окна (если оно вообще состоится) покупательная способность клубов значительно упадет. И свободные агенты, надо полагать, будут весьма востребованы.

На текущий момент Кокорин является футболистом «Сочи». Когда он заключал новый контракт с «Зенитом», то предполагалось, что вторую часть сезона-2019/20 форвард проведет именно в Санкт-Петербурге. Так или иначе, перед возобновлением чемпионата руководство клуба решило отдать его в аренду команде с берегов Черного моря. Сейчас разговоры о дальнейшей карьере Кокорина в стане петербуржцев вести сложно: для начала необходимо решение и понимание того, будет ли доигран сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Если да, то арендное соглашение форварда в «Сочи» с большой долей вероятности пролонгируют до конца чемпионата. В ином случае «Зенит» будет отходить от своих интересов на трансферном рынке.

В частности, многие источники пишут о том, что летом «Зениту» поступят большие предложения по трансферу форварда Сердара Азмуна. В этой связи продление контракта Кокорина было бы к месту.

В нынешнем сезоне Кокорин успел провести четыре матча в составе «Сочи», отметившись тремя забитыми мячами (один — с пенальти) и результативной передачей. Во многом благодаря его успешной игре команда сумела обезопасить себя от зоны вылеты, набрав 24 очка, и расположилась на 12 месте. Если сезон возобновить не удастся, то «Сочи» не грозит понижение в классе. К слову, клуб хотел бы сохранить у себя Кокорина, о чем форвард сам рассказывал, но это будет сделать трудно из-за амбиций игрока и его зарплаты. На время пандемии, к примеру, сокращение окладов у сочинцев достигло 50%.

Заглядывая в будущее, Кокорин хотел бы видеть себя не только в Серии А, но и вернуться в национальную команду. Перенос чемпионата Европы — 2020 на лето следующего года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки существенно повышает его шансы сыграть на турнире. По крайней мере, если бы Евро состоялось уже через несколько месяцев, то 29-летний форвард туда бы поехать не смог.

«Для меня перенос — это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали. Из сборной со мной еще никто не связывался. Со Станиславом Черчесовым давно не общался», — рассказал Кокорин.

Опять-таки, футбол — это не единственное, что заботит Кокорина. Вместе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким он подал апелляцию на судебный приговор. По словам игрока, добиваться справедливости компания готова до конца.

«Зачем это делаем? В рамках закона будем судиться до конца, намерены пройти все инстанции. Главная инстанция — Верховный суд. Мне очень интересно, как там отреагируют на наше дело», — объяснил он.

Осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин открыто заявляет, что его дело было заказным и сфабрикованным.