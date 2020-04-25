Три турнира за неделю: UFC возвращается

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) определился с локацией своего ближайшего турнира. 249-й номерной ивент состоится 9 мая (10 мая по московскому времени) на арене «Вистар Ветеранс Мемориал» в Джексонвилле, штат Флорида. Кард возглавит поединок за временный пояс в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, как и планировалось ранее.

Реклама

В со-главном событии вечера чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо будет защищать пояс в поединке против Доминика Круза. Не обошлось и без новых потерь: Аманда Нуньес, которая должна была встретиться в титульном бою с Фелисией Спенсен, выбыла по причине невозможности подготовиться. Зато удалось сохранить встречу россиянина Алексея Олейника (он живет и тренируется как раз во Флориде) с Фабрисиу Вердумом, а также реванш Дональда Серроне и Энтони Петтиса. Полностью состав участников выглядит так:

Главный кард

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Генри Сехудо — Доминик Круз

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Джереми Стивенс — Кэлвин Каттар

Грег Харди — Йорган де Кастро

Прелимы

Дональд Серроне — Энтони Петтис 2

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум

Карла Эспарза — Мишель Уотерсон

Юрайя Холл — Жакаре Соуза

Висенте Луке — Нико Прайс

Карол Роза — Брайс Митчелл

Райан Спанн — Сэм Алви

Турнир будет носить исключительно статус PPV-шоу, то есть болельщики допущены не будут. Флорида, напомним, единственное место в США, где разрешено проведение спортивных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса. Это связано с тем, что соревнования играют огромную роль в экономике штата.

Флорида находится на восьмом месте в США по количеству заразившихся COVID-19. Там подтверждено более 27 тыс. случаев инфицирования, 867 пациентов скончались. По всем штатам тем временем цифра летальных исходов перевалила за 52 тыс. человек, всего заболели 927 тыс.

Всего UFC планирует за неделю провести сразу три турнира. Президент промоушена Дана Уайт сообщил, что, помимо 10 мая, зарезервированы даты на 14-е и 17-е числа. Предполагается, что их также примет Флорида. Частный бойцовский остров, который придумал Уайт, будет готов не ранее июня. В настоящее время идет работа по его оснащению всей необходимой инфраструктурой. Уже известны некоторые подробности: например, клетка будет располагаться на пляже.

«Уайт: Бойцовский остров должен быть запущен в июне. Так что я смогу начать проводить международные турниры уже в июне. С 9 по 23 мая мы проведем четыре ивента. А потом, в июне, мы полностью переключимся на международный формат на бойцовском острове», — приводит слова Уайта журналист ESPN Марк Раймонди.

«Дана рассказал Бретту Окамото, что в ближайшие месяцы турниры пройдут без зрителей. Бойцовский остров будет функционировать до тех пор, пока мир не вернется в прежнее русло. Он планирует построить восьмиугольник на пляже», — добавил репортер Fightful Шон Росс Сапп.

Что касается непосредственно UFC 249, то основное внимание будет приковано к главному событию вечера. Гэтжи стал соперником Фергюсона после того, как с титульного поединка снялся российский чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов. Теперь, как ожидается, победитель пары Фергюсон — Гэтжи станет обладателем временного титула и встретится с Орлом в бою за основной пояс. Уайт пояснил, что это произойдет ориентировочно в сентябре или октябре.

Поединок между Хабибом и Фергюсоном нарекли главным противостоянием легковесов в истории. Так или иначе, их бой срывался уже пять раз: четырежды в планы UFC вмешались проблемы бойцов со здоровьем, а в последний раз помешал коронавирус. Другой вопрос, мог ли Нурмагомедов вместо Гэтжи выйти 9 мая против Тони.

С теоретической точки зрения — да. Но на деле это невозможно по множеству причин. Как минимум из-за того, что начался Рамадан, который Хабиб строго соблюдает.

Впрочем, сам Нурмагомедов в будущем рассчитывает увидеть своим соперником именно Гэтжи, а не Фергюсона. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз рассказал, что, по прогнозу Хабиба, в непростом поединке победит именно Джастин.

«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Когда я спросил его, кто, по его мнению, победит, он ответил: «Это будет сложный бой для Джастина, но стилистически Тони для него идеальный соперник». Хабиб считает, что Гэтжи досрочно финиширует Фергюсона во втором или третьем раунде.

Могу сказать, что я в этом деле не так хорош, но большинство прогнозов Хабиба сбываются», — цитирует агента ESPN.