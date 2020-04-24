Встречался с мужчинами: мать Неймара бросила 22-летнего ухажера

Мать звездного нападающего сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара — Надин Гонсалвес — в период карантина разорвала светскую хронику известием о своем необычном романе.

Реклама

52-летняя женщина в католическую Пасху выложила в Instagram фотографию, на которой нежно обнимает за шею молодого человека, вплотную приблизившись к нему. Подпись к посту гласила «Необъяснимое не объясняют, его просто проживают» и сопровождалась эмодзи алого сердца.

Неймар благосклонно отреагировал на этот новый союз, написав в комментариях «Будь счастлива, мама, я люблю тебя». Отец футболиста, с которым Гонсалвес состояла в браке с 1991 года и развелась в 2016-м, тоже поддержал бывшую супругу, оставив радостные смайлики.

Вскоре бразильские СМИ разузнали, кто же запечатлен на снимке с Надин (его аккаунт женщина не отметила). Как оказалось, это 22-летний киберспортсмен Тьяго Рамос, который специализируется на игре «Free Fire» и выступает за команду под названием «4K Easy» — правда, пока лишь в любительской лиге, однако победа в ней служит отправной точкой в профессиональный спорт. В общем, киберспортивные амбиции у парня, который оказался младше своей возлюбленной на 30 лет, серьезные.

Любопытно и то, что в прошлом он активно занимался футболом, однако до уровня Неймара подняться не удалось. Рамос съездил поиграть в команду второго по силе дивизиона Испании «Мериду» — и это была самая высшая точка его карьеры.

Осознав, что зарабатывать миллионы за счет спорта вряд ли получится, юноша решил делать это за счет своей внешности — и не прогадал. Подрабатывая моделью и регулярно выкладывая в соцсетях фото своего накачанного тела, он набрал в Instagram больше 500 тысяч подписчиков, а в TikTok — около 200 тысяч. А уж после объявления об отношениях с Надин Гонсалвес в Instagram Рамоса прибавилось еще около 100 тысяч фолловеров.

Стоит отметить, что 9 января 2020 года молодой человек опубликовал совместный снимок с Неймаром. Вполне возможно, что в тот момент он уже начал отношения с матерью футболиста или, по крайней мере, стал очень близок к этой семье.

Любопытно, что в одном посте с этим фото Рамос разместил и скриншот своего сообщения, отправленного Неймару в Facebook еще в 2017 году. Звучало оно довольно романтично:

«Неймар, ты фантастический, я не знаю, как описать эмоции от того, что являюсь фанатом такого парня, как ты. Когда я смотрю за твоей игрой, чувствую прилив мотивации. Надеюсь, что когда-нибудь мы прочитаем это сообщение вместе с тобой. Я хочу быть тебе, как брат, и играть с тобой вместе.

Знаю, что однажды я тебя встречу, потому что я парень, любящий мечтать, и никогда не сдаюсь!»

close

Не прошло и нескольких дней, как местная пресса разузнала всю историю Рамоса, выяснив, что он является бисексуалом. Утверждалось, что парень встречался с миллионером Эдуардо Перейрой, с известным в Бразилии стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, с пиар-консультантом Ириналдо Оливером, а также с личным шеф-поваром Неймара по имени Мауро.

Из этой четверки СМИ даже удалось заполучить комментарий пиар-менеджера, который подтвердил факт отношений с Рамосом.

«Мы встречались с 2017 года до середины 2018-го. Я был шокирован новостями о том, что он начал отношения с мамой Неймара, — все сразу начали звонить мне и присылать их фото. Я был поражен. Знал, что Тьяго смотрит в том числе и на женщин, но никогда не видел его с ними», — заявил Оливер изданию O Dia.

Прошло меньше двух недель, и в сети прогремела еще одна новость: мать Неймара бросила молодого ухажера, узнав об его романах с мужчинами.

Местные СМИ утверждают, что Рамос был выгнан из особняка Гонсалвес и вернулся в дом своих родителей. 22 апреля Рамос выкладывал видео того, как играет в компьютер с матерью и сестрой.

Впрочем, официальных заявлений по этой теме пока не последовало, и романтические фотографии все еще висят в профиле Надин и 22-летнего киберспортсмена. Так что вполне возможно, что скоро в лучших традициях бразильского сериала станет известно о примирении, а Неймар получит официального отчима, который младше его на шесть лет.