«Перенес операцию»: легенда СССР застрял в Германии

20 апреля двукратному олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Александру Мальцеву исполнился 71 год. Однако свой день рождения легендарный советский хоккеист встретил на больничной койке. Как заявил Владимир Крикунов, главный тренер московского клуба «Динамо», которому Мальцев отдал лучшие годы своей карьеры, чемпион находится в больнице в Германии уже больше месяца. Более того, по словам наставника бело-голубых, Гроссмейстера ввели в состояние искусственной комы.

Реклама

«С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Он с 49-го года, я с 50-го. Так получалось, что мы год играли вместе, год порознь. Когда он играл за нас — мы были чемпионами, когда уходил выступать за другой возраст — оставались вторыми.

Поздравил ли я его с днем рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться»,

— цитирует Крикунова «Спорт-Экспресс».

Позднее в «Динамо» подтвердили информацию о том, что Мальцев находится под контролем немецких врачей, однако подчеркнули, что о состоянии комы речи не идет. На данный момент, как утверждают в клубе, легендарный хоккеист находится в стабильно нормальном состоянии и в ближайшее время должен вернуться в Россию. Препятствуют этому закрытые границы государств, которые ограничили авиасообщение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Александр Мальцев перенес плановую операцию в Германии. Он находится в бодром нормальном состоянии в обычной палате. Надеюсь, после праздников, когда снимут все ограничения по передвижениям, он вернется в Россию», — цитирует «Чемпионат.com» председателя совета директоров бело-голубых Виктора Воронина.

Это же отметили и родственники Мальцева. Слова Крикунова о том, что 71-летний динамовец находится в коме, они опровергли, подчеркнув, что госпитализация была плановой, а его возвращение домой должно произойти к июлю. Однако какие именно проблемы со здоровьем возникли у Мальцева, его родственники не сообщили.

«Он в сознании, идет на поправку», — заявили они телеканалу «360».

Свою богатую карьеру Александр Мальцев провел в московском «Динамо», хотя первые шаги в хоккее сделал в «Олимпии» из родного Кирово-Чепецка (к слову, он также является почетным гражданином этого города). При первых выступлениях за «Олимпию» Мальцев, которому тогда было только 18 лет, был замечен Виктором Тихоновым, — тот и позвал молодого хоккеиста в московский клуб. В итоге в составе бело-голубых он провел аж 16 сезонов, выиграв с командой пять серебряных наград первенства СССР и семь бронзовых. Что удивительно, чемпионом страны Мальцев с «Динамо» так и не смог стать, — во многом из-за доминирования на внутренней арене другого столичного клуба — ЦСКА. Примечательно, что армейцы хотели переманить его к себе, но переход так и не состоялся: «Динамо» всеми силами удерживало своего лидера.

Больших же успехов легендарный хоккеист добился не с бело-голубыми, а в составе сборной СССР, куда был впервые вызван в 1968-м. Уже через год Мальцев отправился на чемпионат мира в Стокгольм, где советские хоккеисты выиграли золото, а молодой нападающий отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Еще через год Мальцев вновь стал чемпионом мира (примечательно, что турнир также проходил в столице Швеции). То первенство оказалось для советского форварда абсолютно блестящим.

Мальцев стал и лучшим бомбардиром чемпионата, и лучшим снайпером. В десяти матчах он забросил 15 шайб, а также отдал шесть передач. По итогам турнира он был признан лучшим нападающим.

На следующем чемпионате мира, который проходил в Швейцарии, сборная СССР снова выиграла золотые медали, Мальцев же набрал 16 очков (10+6). К тому времени советский форвард стал уделять больше внимания роли диспетчера-ассистента. На чемпионате мира — 1972 он отдал 12 передач, а также забросил десять шайб и был вновь признан лучшим нападающим турнира. Правда, золото на этот раз досталось хоккеистам из Чехословакии, которые прервали победную серию сборной СССР, носившей тогда статус олимпийских чемпионов.

В том же 1972-м в японском Саппоро советская команда завоевала золотые медали Игр, а Мальцев набрал 7 очков (3+4).

Впоследствии легендарный динамовец еще шесть раз становился чемпионом мира, а также добился триумфа со сборной СССР на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. На следующих Играх победа досталась команде США, а советские хоккеисты остались с серебром. Ожидалось, что в 1984-м Мальцев отправится на свою четвертую Олимпиаду, но Виктор Тихонов неожиданно отказался брать нападающего в Сараево. Тогда между наставником и хоккеистом были непростые отношения. В частности это касалось методов тренировок.

Тихонов делал большой упор на силовых занятиях, Мальцев же в свою очередь выступал против силовых нагрузок. Все это привело к концу карьеры звездного форварда в сборной.

Подобный конфликт произошел и в «Динамо». По ходу сезона-1974/75 у бело-голубых были серьезные проблемы, команда находилась в середняках чемпионата СССР. В итоге на смену легендарному Аркадию Чернышеву, который тренировал московскую команду целых 28 лет подряд с момента ее основания в 1946-м, пришел молодой Владимир Юрзинов.

В те времена Мальцев был одним из лучших хоккеистов страны и имел огромный авторитет в «Динамо». Юрзинов же на это внимания не обращал и всячески показывал форварду, что тот должен выполнять все его требования. Конфликт перерос в настоящий скандал на весь СССР, когда Мальцев отказался лететь с командой на Кубок Ахерна в Швецию. Хоккеист тогда говорил, что проспал будильник и опоздал на самолет, но в «Динамо» не поверили. Оказалось, что Мальцев еще при Чернышеве договорился с руководством клуба о небольшом отпуске, чтобы провести новогодние праздники с семьей. Юрзинов же был против этого, но Мальцев его не послушал.

Скандал быстро разлетелся по всей стране, а хоккеисту пришлось публично извиняться за свой поступок, и конфликт был в принципе урегулирован. Да и Юрзинов проработал совсем немного — уже в 1979-м он был отправлен в отставку.

Конец карьеры Мальцев провел в венгерском «Уйпеште», где поиграл один год. Повесив коньки на гвоздь, экс-нападающий стал тренировать «Динамо-2», но и на этой должности пробыл недолго. Впоследствии легендарный хоккеист вошел в состав руководства бело-голубых. До 2019 года он был советником президента клуба, сейчас же находится в статусе вице-президента в высшем совете «Динамо».