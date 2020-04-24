«До конца жить с этим»: Кикнадзе обвинили в смерти Самохвалова

23 апреля защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Его смерть стала большим шоком для всего мирового футбола: в понедельник, 20 апреля, игрок вышел на индивидуальную тренировку в городе Московский, где снимал квартиру. Во время пробежки ему стало плохо. Супруга спортсмена вызвала скорую помощь, однако спасти футболиста не удалось. Он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

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Соболезнования в связи с трагедией выразили и в Европе. В частности, мадридский «Реал», а также лично Робби Кин, Будевайн Зенден, Антонио Кандрева, Кевин-Принс Боатенг и многие другие, узнавшие о случившем из социальных сетей. В России же настоящий скандал разгорелся после того, как стали известны обстоятельства смерти 22-летнего футболиста.

Бывший наставник «Казанки» Денис Клюев рассказал, что Самохвалов уже давно наблюдался у врачей из-за проблем с сердцем, тренеры и врачи об этом знали и контролировали его состояние. По информации тренера Андрея Талалаева, защитник тренировался и играл на свой страх и риск, якобы даже давая согласие на это документально.

«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали.

Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Нынешний тренер «Казанки» Александр Гришин в свою очередь допустил, что у Самохвалова было разрешение от медиков на тренировки. В ином случае, как предположил специалист, его бы не допустили к полноценной работе с командой. Экс-наставник «Тектильщика» Денис Бояринцев, под руководством которого играл скончавшийся, также рассказал, что у врачей клуба не было вопросов по здоровью игрока.

А позднее с резкой критикой в адрес московского «Локомотива» («Казанка» является фарм-клубом «железнодорожников». — «Газета.Ru») выступил агент Дмитрий Селюк. На своей странице в Twitter он написал, что футболисты «Локо» лично скидывались на финансовую помощь семье Самохвалова, а не руководство клуба. Кроме того, Селюку показался странным тот факт, что за последние полтора года это уже второй случай смерти в команде. В декабре 2018-го ушел из жизни 18-летний Алексей Ломакин, выступавший за молодежный состав красно-зеленых. И за это, по словам агента, никто наказан не был.

«Если посмотреть с точки зрения закона, то это уголовное дело. И врач, и генеральный директор клуба по большому счету могут сесть в тюрьму или как минимум должны быть уволены без права впоследствии работать на таких должностях. Тем более что все знали о его состоянии. Как футболист может быть допущен к тренировочному процессу, если у него проблемы с сердцем?!

Считаю, что Российский футбольный союз (РФС) должен внести в регламент серьезные санкции против клубов за подобные случаи.

Хочу обратить внимание общественности, РФС и СМИ на преступную халатность, которая привела к такому результату. А отписки «Локомотива», что клуб окажет помощь семье футболиста, выглядят странно с учетом того, что на деле деньги перечисляют сами игроки. «Локомотив» обязан обеспечить семью, потерявшую кормильца. Хотя, безусловно, никакие деньги не помогут вернуть Иннокентия. А ведь он, насколько я знаю, порой даже тренировался с первой командой», – считает Селюк.

В «Локо» на слова Талалаева и Селюка отреагировал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. «Комментаторов» смерти Самохвалова он назвал «позором».

«Есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом.

Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому (журналист. — прим.)», – заявил Кикнадзе.

Но ответная реакция оказалось куда жестче, особенно — со стороны Селюка. Агент прямым текстом назвал Кинадзе виновным в смерти Самохвалова, поскольку он отвечал за него как руководитель клуба, с которым футболист находился на контракте. Селюк пояснил, что хотел заострить внимание на проблеме, чтобы подобного не произошло с другими игроками. Теперь он требует провести расследование с целью выяснить, кто несет ответственность за смерть спортсмена.

«Когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем.

Однозначно для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Давиде Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идет, думаю, врач там сядет в тюрьму.

Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придется до конца своей жизни жить с тем, что человек погиб практически по его вине», – считает Селюк.

Талалаев согласился с этим, сказав, что руководитель «Локо» пытается снять с себя ответственность. «Гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

В составе «Казанки» Самохвалов выступал с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Олимп – ПФЛ (Профессиональная футбольная лига) до паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, футболист успел принять участие в 16 встречах и не отметился результативными действиями.

У него остались жена и маленький ребенок.