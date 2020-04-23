Олимпиада или рекорд Гретцки: сможет ли «Динамо» вернуть Овечкина

Охота на Овечкина

23 апреля генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сделал заявление, которое можно назвать сенсационным: бело-голубые собираются побороться за возвращение главной российской хоккейной звезды Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) летом 2021 года, когда у него истечет контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

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«С Овечкиным у нас хорошие отношения. В прошлом году его советы помогли нам — в том числе по вопросу с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном», — рассказал функционер «Чемпионат.com». — Надеемся на увеличение жесткого потолка зарплат до 1,1-1,3 млрд рублей.

Лига нас услышала. Если что-то изменится, то только в следующем сезоне. Мы считаем, что 900 млн мало, чтобы удерживать ребят и платить им достойные деньги».

Что же значит заявление Кровопускова? Насколько это реально? Что будет с потолком зарплат, как ситуация с ним повлияет на переговорные способности «Динамо» и при чем тут Олимпиада? Давайте разбираться.

В Америке хорошо

Эпохальный 13-летний контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» заканчивается летом 2021 года. 35-летний к тому моменту левый вингер станет неограниченно свободным агентом и сможет 1 июля начать вести переговоры с любыми клубами.

Первые шесть лет Александр Великий зарабатывал по $9 млн, а с лета 2014-го его оклад поднялся до $10 млн. В среднем же это дает кэпхит в $9,538 млн под потолком зарплат.

До ситуации с пандемией коронавируса, затормозившей текущий сезон на финишной прямой регулярного чемпионата, Национальная хоккейная лига (НХЛ) постоянно развивалась, каждый новый сезон показывала плюс, а потому потолок зарплат медленно, но верно рос. В кампании-2020/21 он прогнозировался на уровне в $85-88 млн, в то время как в нынешнем сезоне составляет $81,5 млн.

За океаном потолок определяется автоматически — согласно финансовым показателям лиги, и теперь COVID-19 нанес по организации жестокий удар. Даже если сезон в итоге будет закончен, предполагается, что потолок можно будет лишь сохранить на нынешнем уровне, но никак не увеличить.

Если же текущая кампания будет в итоге отменена, то сильнейшей лиге мира придется фиксировать потолок зарплат на отметке $81,5 млн уже искусственно, потому что его реальное падение до $40-50 млн убьет все североамериканскую хоккейную индустрию.

Тем не менее все эти пертурбации никак не отразятся на перспективах Овечкина. Лучший российский бомбардир в истории НХЛ и лучший снайпер из действующих хоккеистов не будет иметь проблем с трудоустройством.

Дай Ови знать — и за ним выстроится очередь из клубов лиги, но сам он наверняка будет рассматривать за океаном только один вариант: продолжение выступлений за «Вашингтон».

Здесь есть сразу несколько важных резонов. Александр Великий всю энхаэловскую карьеру выступает за «Кэпиталз» и прикипел к клубу, где его просто боготворят фанаты. К жизни в столице США давно привыкла его семья, а сын Сергей и вовсе там родился.

Наконец, у Ови просто великолепные отношения с владельцем «столичных» Тедом Леонсисом, и эта строчка не для галочки. В североамериканских лигах часто владельцы используют хоккеистов исключительно как материал в бизнесе, и подобная связь вообще не характерна.

А ведь Леонсис даже был готов отпустить своего капитана на Олимпиаду в Пхенчхане во время регулярного чемпионата — случай просто беспрецедентный. Правда, лига не разрешила, и вопрос отпал сам собой.

Но уж по новому контракту они с Александром договорятся точно — и по сумме, и по срокам. Не факт, что зарплата россиянина останется на прежнем уровне, но и далеко не факт, что снизится. В конце концов, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу чемпионата) не сбавляет оборотов и продолжает забрасывать шайбы пачками.

На момент остановки сезона из-за коронавируса Овечкин забил 48 раз и делил первое место на вершине рейтинга снайперов с молодым чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз».

Что будет дома

Если и существует клуб в мире, который может посоревноваться с «Вашингтоном» по степени родства для Овечкина, то это «Динамо», которое воспитало хоккеиста.

Именно там он дебютировал в профессиональном хоккее в 16 лет и выступал за этот клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в сезоне-2012/13.

Слова Кровопускова о потолке зарплат, который динамовцы хотели бы увеличить, являются попыткой получить дополнительные средства на укрепление состава и заработать преимущество над конкурентами, которые не могут себе позволить потратить и 900 млн рублей.

Кто больше всех недоволен установлением жесткого потолка? Клубы-олигархи, которые имеют возможности заваливать нужных им хоккеистов деньгами. В первую очередь это СКА и ЦСКА, но когда на горизонте маячит подписание Овечкина, «Динамо», несколько уступающее по возможностям, готово присоединиться к коалиции.

Если перевести действующий контракт Александра на нынешний курс, то получится космическая сумма в 770,416 млн рублей за год.

Правда, тут, конечно, есть нюансы. Во-первых, дело в разнице налогов. В США у Овечкина сначала взимается 39,6% федерального налога, а затем еще 8,95% налога Вашингтона.

В итоге на выходе в рублях форвард получает в год 400,616 млн рублей, что уже легче потянуть динамовцам, особенно если потолок зарплат увеличат.

Олимпийский интерес

Но на самом деле, поддерживая лобби об увеличении потолка, «Динамо» роет себе яму. Не факт, что Овечкина удастся подписать, а при такой верхней планке СКА и ЦСКА останутся далеко впереди всех, и бороться с ними будет малореально, если речь о претензиях на Кубок Гагарина, а не на отдельный матч. В конце концов даже Овечкин не может выигрывать турниры в одиночку, что его карьера в НХЛ наглядно иллюстрирует.

Дело еще и в том, что, если Ови решит вернуться в Россию, то сделает это наверняка на гораздо меньшие деньги, чем получает за океаном.

Как бы Александр ни любил «Динамо», причина пересечь океан и продолжить выступления на родине у него сейчас может быть только одна: возможность участия в Олимпиаде, которую он мечтает выиграть.

Если НХЛ второй раз подряд не согласится отпустить своих хоккеистов на Игры, Ови может плюнуть на все и хотя бы на один год вернуться в Россию, и тогда именно он поведет сборную России к победам в Пекине-2022. Причем выиграть в этом случае олимпийское золото станет, конечно, куда проще.

Выбор очевиден

Но на самом деле ситуация обстоит следующим образом: не спутай все карты пандемия, НХЛ уже наверняка объявила бы о договоренности с МОК об участии своих хоккеистов в Играх в Пекине.

Правда, сейчас пошли разговоры о том, что владельцы клубов якобы откажутся отправить своих игроков в Поднебесную, ставшую эпицентром распространения коронавируса. Но это звучит крайне сомнительно, ведь в Китае эпидемиологическая обстановка сейчас куда лучше, чем в США, а речь идет о том, что будет через полтора года. И к тому же на кону стоят огромные деньги!

Национальная хоккейная лига получит от МОК все, чего она хотела, — щедрые страховые деньги за участие игроков в Олимпиаде и возможность использовать у себя видео с турнира. Именно из-за разногласий по этим пунктам энхаэловцев не было в Пхенчхане-2018.

Если у КХЛ не будет преимущества в виде возможности дать Александру участие в Играх, которого он не получит от НХЛ, то в Россию он не приедет ни при каких обстоятельствах.

Почему? Мы уже говорили о любви к «Вашингтону», о семейной жизни и всем остальном, но есть еще пара важных моментов.

Во-первых, игра в НХЛ — это хоккей на максимально высоком уровне, где и место лучшим игрокам мира, в когорте которых Ови точно занимает место в первом ряду. Он уже выиграл один Кубок Стэнли и кучу индивидуальных трофеев, но это не повод останавливаться.

И, конечно, не стоит забывать о погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки. У легендарного канадца на счету 894 шайбы, Овечкин сейчас замыкает историческую топ-8 с 706 голами. Достать Уэйна вполне реально. На это уйдет пять-семь лет, но это время Александр Великий наверняка еще проведет на льду.

Если же он уедет в КХЛ, то не только потеряет год, но и может лишиться определенной части тонуса и рискует никогда больше не вернуться на уровень в 40-50 шайб за сезон, что станет критичным моментом на пути к званию лучшего снайпера НХЛ всех времен.

Сам Овечкин старается особенно не говорить о задаче побить рекорд Гретцки, но все понимают, что такого амбициозного мастера эта цель не может не привлекать. По ее достижении величию уже не будет предела.

Так что с вероятностью 99% Ови останется в НХЛ и не вернется в Россию через год, но попытаться «Динамо», конечно, стоит. За спрос денег не берут.