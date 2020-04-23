Четыре арены, три матча в день: как НХЛ будет завершать сезон

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн поделился с прессой, какие сценарии проведения завершающей части чемпионата рассматривает лига. Напомним, что 12 марта руководство НХЛ приняло решение временно приостановить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Сообщается, что в главной хоккейной лиге мира склоняются к варианту, согласно которому на четырех аренах будет проводиться по три противостояния в день. Помимо этого, поединки не будут сыграны на аренах в нейтральных городах, потому что стадионы команд лучше подходят для игр на централизованной основе.

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах: нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для ТВ-вещателей… Возможно, это будут два города. Но на данный момент мы не можем этого предсказать. Все это входит в непредвиденные обстоятельства.

Розыгрыш будет разделен по дивизионам? Необязательно, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а сама арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь клубов, они будут проводить много матчей и никуда не ездить; им естественно потребуется лед для тренировок», — приводит слова Беттмэна русская версия официального сайта НХЛ.

Также функционер высказался относительно драфта-2020, который планировалось провести с 26 по 27 июня в Монреале, но все из-за того же коронавируса процесс был отложен на неопределенный срок. По последней информации, выбор клубами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге, может пройти до возобновления нынешнего сезона.

«Мы зондируем почву. Никаких решений по драфту пока не принято, а обратная связь была в таком ключе: «Мы более не живем в идеальном мире. Мы должны быть готовы подстраиваться».

Повторюсь, идеальным вариантом было бы — и это бы решило большинство проблем — завершение регулярного сезона, даже если бы это было сделано на централизованной основе. И последующее проведение плей-офф в обычном формате», — настаивает Беттмэн.

Подводя итог своему заявлению, комиссар НХЛ сказал, что в конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, а лига, в свою очередь, намерена отталкиваться от рекомендаций вышестоящих инстанций.

«Мы не собираемся делать то, что не считается неприемлемым. Однако НХЛ однозначно можно играть летом. Безусловно, мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже. Есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы гибки и не собираемся торопиться. Мы не будем делать ничего сумасшедшего; постараемся сделать что-то, что будет соответствовать нынешним обстоятельствам», — закончил Беттмэн.

А незадолго до этого своим видением ситуации поделился и президент «Флориды Пантерз» Мэтт Колдуэлл.

По словам главы «пантер», которые приводит журналист Энди Слэйтер, Национальная хоккейная лига планирует возобновить сезон в июле и доиграть его в четырех-пяти городах. Матчи с наибольшей вероятностью пройдут без зрителей или же с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.

Как итог, несмотря на рвение хоккейных клубов и желание президента США Дональда Трампа поскорее возобновить спортивные соревнования, точной даты возвращения хоккейных баталий по-прежнему нет. Страна продолжает борьбу с распространением коронавируса (по состоянию на 23 апреля, в Штатах 849 тыс. заразившихся, из которых 84 тыс. пациентов поправились, а 47 тыс. — умерли), а далекие от идеальных кондиций спортсмены индивидуально поддерживают форму на карантине.

В НХЛ обязательная самоизоляция продлится до 30 апреля, но разве есть сомнения, что «домашний режим» будет продлен? Ведь изначально карантин вводили до 27 марта, но затем его завершение откладывали до 4-го, а потом и до 15-го апреля.

* * *

Стоит отметить, что командам осталось доиграть по 11-14 встреч в 82-матчевом регулярном чемпионате, после чего итог сезону-2019/2020 подведет розыгрыш плей-офф — Кубок Стэнли. А учитывая тот факт, что новый сезон должен стартовать уже в начале осени, руководству НХЛ приходится торопиться с решением злободневной проблемы.