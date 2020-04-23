«Мечтаю выиграть Олимпиаду»: Овечкин не планирует уходить

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не планирует завершать международную карьеру. Как признался хоккеист, его мечтой остается победа на Олимпийский играх, из чего можно сделать вывод, что 34-летний форвард готов выступать на профессиональном уровне вплоть до 2022 года.

В непростой период пандемии COVID-19 известные атлеты нашли прекрасный выход, как не давать скучать поклонникам, изголодавшимся по спорту. Мировые звезды проводят прямые эфиры в социальных сетях, и порой даже не один раз за сутки. Так, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин накануне дважды выходил на связь с журналистами.

В ходе первого разговора хоккеист признался, что очень скучает по клюшке и льду во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«После игры приходишь, кушаешь, обсуждаешь игру с женой. Уснуть после игр сразу не получается. Конечно, есть выходные… Если честно, я ничего не менял в своем рационе. Я как ел все подряд, так и ем. У нас скоро уже второй мальчик родится, будет банда! Сын Сережа очень подвижный парень, координированный. Обожает танцевать, мама ему русскую музыку ставит.

Дома находиться кайф, но мое любимое дело — хоккей, я очень скучаю по нему. Даже жена говорит, что скучает… В настоящий момент не люблю тренировки. Хочется просто матчи играть», — порассуждал Овечкин в прямом эфире в Instagram-аккаунте генерального менеджера сборной России по баскетболу Светланы Абросимовой.

Говоря о возобновлении сезона, Александр рассказал, сколько ему понадобится времени, чтобы прийти в форму к возобновлению сезона:

«Думаю, смогу набрать былые кондиции за неделю — десять дней. Сейчас я просто поддерживаю форму, чтобы в нужный момент быть готовым».

Не мог не обсудить спортсмен и свое будущее в сборной России. Что не может не порадовать поклонников Александра, Овечкин по-прежнему мечтает о победе на Олимпиаде в составе национальной команды (следующий зимние Игры пройдут через два года в 2022-м в Пекине.

«Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Был рад за ребят в 2018 году, когда они в Пхенчхане победили.

Что самое трудное в игре за сборную России? Перестраиваться с маленькой площадки на большую. Мне нужно время на адаптацию. В сборной совсем другая система игры. Во время локаута мне хорошо было на большой площадке, почти в каждом противостоянии забивал. Просто нужно время на адаптацию», — заявил хоккеист.

Стоит отметить, что за последние дни это уже не первый раз, когда Овечкин появился в видеотрансляции. Не так давно россиянин пообщался с лидером НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах, легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки.

За время прямого эфира, получившего название «Великий» против «Великой Восьмерки», Александр вспомнил о первой встрече с канадцем, рассказал о коллекции клюшек, а также затронул тему рекорда Гретцки. Овечкин пока занимает восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории лиги (706 шайб), тогда как рекордсмен, покидая спорт, остановился на отметке 894 голов.

Несмотря на внушительные 168 шайб отставания, звание главного голеадора в летописи НХЛ все так же остается главной целью для отечественного атлета.

И, что интересно, Гретцки ничуть не против развития событий, при котором его подвинут с олимпа.

«Для меня нет никаких сомнений в том, что у него отличный шанс. Он играет в хорошей команде с отличными игроками. И, что самое важное, Алекс каждый вечер играет в полную силу… Это хорошо для хоккея, это чудесно для Вашингтона и «Кэпиталз», это нечто выдающееся для самого Александра и его семьи. Я болею за него, как и все остальные. Уверен, что это будет чудесный день для хоккея, когда он подойдет к рекорду», — говорит канадец.

Сегодня же спортсмены вновь встретились на просторах интернета. Гретцки в овертайме обыграл Овечкина в NHL 20, но россиянин не стушевался и одержал победу в ответном поединке.

Напомним, что 12 марта руководство НХЛ приняло решение временно приостановить текущий сезон из-за пандемии коронавируса. Когда возобновится лига — пока неясно, однако с большой наибольшей вероятностью розыгрыш будут завершен во второй половине лета.

К слову, на момент паузы «Вашингтон» Овечкина шел третьим в турнирной таблице Восточной конференции, а сам Александр за 68 матчей «регулярки» записал себе в актив 48 шайб (представитель России лидирует в гонке бомбардиров) и 19 голевых передач.