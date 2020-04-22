«Мертвый, что его бить?» Как поругались Емельяненко и Тактаров

В последние дни едва ли не главным информационным поводом в мире смешанных единоборств, практически затмившим даже новости о UFC 249, который все-таки, похоже, состоится 9 мая, стала перепалка между Олегом Тактаровым и Александром Емельяненко. Все развернулось по традиции современности в соцсетях и переросло в нападки со взаимными оскорблениями.

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47-летний Тактаров — известный актер, продюсер, телеведуший, режиссер, общественный деятель и много чего еще. Но известность он получил благодаря своим выступлениям в ММА, причем сражался россиянин в октагоне на заре UFC.

Дебютировал Тактаров на турнире UFC 5 в 1995 году, но, выиграв там первый бой, уступил во втором Дэну Северну.

А вот UFC 6 спустя три месяца сложился для «Русского медведя» куда лучше. С канадцем Дэйвом Бенетау и американцем Энтони Масиасом он разобрался в сумме чуть больше чем за минуту, а затем после почти 18 минуты сечи задушил Дэвида «Танка» Эббота и стал первым российским чемпионом промоушена, пусть титул тот и носит неофициальный характер.

Карьера в UFC продлилась не дольше все того же 1995 года и закончилась вторым поражением от Дэна Северна, которому россиянин уступил и на своем первом турнире, а в мире ММА он был активен до 1998 года, а потом вернулся еще в конце 2000-х.

Тогда Тактаров провел еще несколько боев, а также в рамках телешоу победил в бутафорском поединке знаменитого шведского актера голливудских боевиков Дольфа Лундгрена.

В общем, сам Олег частенько комментирует различные информационные поводы в смешанных единоборствах. Все новостные агентства процитировали Тактарова 30 марта, когда тот отреагировал на снятие Хабиба Нурмагомедова с боя против Тони Фергюсона на UFC 249.

«Это вранье, можно на частном самолете улететь. Частный самолет и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны,

— заявил Тактаров по поводу слов дагестанского чемпиона UFC в легком дивизионе о невозможности покинуть закрывшую из-за пандемии коронавируса границы Россию.

— Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация — это совсем другая история».

Через несколько дней Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Фергюсоном столь же реальным, как полет человека на Марс. Это, конечно, вполне объяснимо, учитывая пять срывов этой вывески.

А вот в середине апреля шоумен с интервалом в пять дней дважды наехал на Дагестан. Сначала в целом, а затем и на его гордость, все того же Нурмагомедова-младшего.

«Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям.

Гелендвагены везде, женщины с колясками из-под колес выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится.

Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», — рассказал Тактаров Tofight 13 апреля.

А 18 апреля в интервью Fight Time Тактаров вспомнил свои выступления в ведущем теперь промоушене мира, опровергнув заявления Хабиба о том, что тот является первым российским чемпионом организации, заодно неоднозначно охарактеризовав бойца.

«Я могу пересказать вам историю. Первый чемпион Хойс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат – Хойс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл, — начал Такатров.

Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история – как ее переписать, как ее переделать? Давайте скажем, что не Хойс Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать.

Если один ваххабит с Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним».

Цумадинский район — этот как раз родина Хабиба, так что понятно, о ком шла речь.

Естественно, выступления Тактарова для прессы не могло не вызвать резонанса, а главным защитником Кавказа выступил тренирующийся сейчас в Чечне в клубе «Ахмат» под патронажем Рамзана Кадырова Александр Емельяненко.

«Мне здесь видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Что я могу сказать? Тактаров, ты – проститутка. Тебя же встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал, — заявил Емельяненко в видеообращении в своем Instagram.

— А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями – это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят».

Интересно, что это обращение Александра лайкнул сам Хабиб.

47-летний бывший боец не остался в долгу и выложил в своем Instagram фрагмент из фильма «Рэмбо. Первая кровь», по всей видимости, отождествляя себя с героем Сильвестра Сталлоне.

«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать, возможно. Но теперь уже все равно. Он умер»,

— подписал публикацию Тактаров.

Емельяненко сейчас известен тем, что готов выйти на ринг или в октагон практически с кем угодно, лишь бы бой был рейтинговый, и его тут же спросили о возможном поединке по итогам этой перепалки.

«Со мной кто только не хочет подраться. И даже такие дурачки, как Тактаров. Ну куда ему сейчас драться, его время прошло. Пусть сидит на пенсии, на завалинке сидит и с дедами семечки щелкает, — рассказал Александр «Спорт-Экспрессу».

— Почему ему и посчастливилось выиграть чемпионат UFC? Потому что если выходил боксер – он умел только боксировать. Если выходил борец – он умел только бороться. Сейчас спортсмены стали универсальными.

И Тактарову в смешанных единоборствах сегодня ловить абсолютно нечего. Мертвый Тактаров. Что его бить?»

Сам Олег предпочел дистанцироваться от дальнейших словесных баталий, зато выложил в Instagram видео, где молодой еще Хабиб Нурмагомедов рассказывает о своей победе на Кубке Олега Тактарова по панкратиону и гордится тем, что ему вручил приз сам организатор, которого дагестанец называет именно что первым чемпионом UFC.

В общем, драки между Емельяненко и Тактаровым любители смешанных единоборств и хайпа вряд ли дождутся, но ярких выступлений в прессе от обоих в ближайшее время можно ожидать еще немало!