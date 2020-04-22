Неудачное время: почему срывается суперсделка «Реала»

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» — тема, которая муссируется уже несколько лет. Зинедин Зидан очень хочет видеть его в своем составе, а для самого нападающего плеймейкер, принесший первое в истории страны мировое чемпионство двумя голами головой в финале против Бразилии в 1998 году, является кумиром.

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Зидан привел «Реал» за два с половиной года работы с командой к невероятным трем подряд победам в Лиге чемпионов, а потом ушел из клуба по собственному желанию. Естественно, его возвращение на стыке зимы и весны прошлого года в качестве спасителя только приблизило «королевский клуб» к приобретению обладателя «Копа трофи» (аналог «Золотого мяча» для молодежи).

Кроме того, Мбаппе является отличной целью для президента мадридцев Флорентино Переса, который очень любит проворачивать громкие сделки с приобретением суперзвезд, но при этом делает это не импульсивно, а с расчетом.

Приобретение 21-летнего нападающего сборной Франции, уже ставшего чемпионом мира и лучшим молодым футболистом российского мундиаля, очень выгодно как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения.

А сам Килиан упорно отвергает все предложения «ПСЖ» о новом контракте, в то время как его действующее соглашение с клубом истекает летом 2022 года.

Прошлым летом трансфер Мбаппе в «Реал» был невозможен хотя бы из-за нежелания чемпионов Франции расставаться со своей суперзвездой. Да и в самом «королевском клубе» были ориентированы на укрепление более актуальных позиций, чем центр нападения, где есть Карим Бензема.

В итоге в команде оказались вингер Эден Азар, купленный у «Челси» за €130 млн и еще несколько игроков на разные позиции, а различные инсайдеры дали информацию, что переход Мбаппе все-таки состоится, но через год — летом 2020-го.

Как бы руководство «ПСЖ» ни желало сохранить Килиана, в современном футболе ключевым все равно является желание игроков. Если они хотят перейти куда-то, а интерес взаимен, то, как правило, это рано или поздно случается.

Одним из ярких подобных примеров был трансфер голландского защитника Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», задержавшийся на полгода (а то и на полтора), но все же состоявшийся и приведший к блестящему союзу выдающихся команды и игрока.

Вероятность перехода Мбаппе в «Реал» по-прежнему велика, но он точно состоится не в ближайшее трансферное окно, которое к тому же будет открыто еще и не летом. В дело вмешался коронавирус. Причем повлияла зараза, остановившая практически весь мировой спорт, на оба клуба, которые должны поучаствовать в сделке.

«Реал» в целом переживает ситуацию достаточно спокойно и сократил зарплаты своим игрокам в футбольном и баскетбольном отделении только на 10%. Правда, если остаток текущего сезона будет не доигран, а отменен, то снижение составит 20%, но у главного конкурента — «Барселоны» — оклады урезаны и вовсе на 70%.

Тем не менее «королевский клуб» тратит достаточно серьезные средства на реконструкцию своего стадиона «Сантьяго Бернабеу», начатую несмотря на коронавирус, кроме того уже намечен ряд важных трансферов.

Среди них есть и покупка форварда на острие атаки, однако пока что Перес собирается приобрести куда более дешевого Эрлинга Холанда. Заблиставший в нынешнем сезоне норвежец имеет этим летом в контракте с дортмундской «Боруссией» опцию выкупа за €70 млн, но «Реалу» может обойтись дешевле, так как «сливочные» планируют включить в сделку находящегося в аренде марокканского правого защитника-вингера Ашрафа Хакими. Зидан на него не рассчитывает, имея Дани Карвахаля, а как актив африканец очень дорог и «шмелям» крайне необходим.

Так что для «Боруссии» вариант с продажей Холанда за пару-тройку десятков миллионов и фактически бесплатным получением Хакими, которого потом к тому же можно будет отправить куда-то за солидные деньги — вполне приемлемый и даже где-то приятный. Все равно норвежца им надолго у себя сохранить вряд ли удастся.

Мбаппе же, даже несмотря на COVID-19, обрушивший рынок, в том числе и футбольный, по-прежнему стоит очень много, являясь самым дорогим футболистом мира.

Да и к тому же «ПСЖ» не будет его продавать этим летом. Владелец клуба эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, как сообщили французские инсайдеры, принял решение отклонить любые переговоры по трансферу Мбаппе.

Сейчас не лучшее время, чтобы продавать игрока, который к тому же нужен самим французам (и катарцам), мечтающим о победе в Лиге чемпионов.

Более того, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо вроде бы выступает вообще за вариант с уходом форварда (если он, конечно, так и не продлит свой договор) летом 2022 года на свободном трансфере, ведь в деньгах столичный клуб не нуждается.

Однако в такой вариант верится с трудом. На трансфер Килиана «Пари Сен-Жермен» потратил €180 млн и совсем ничего не отбить, когда покупатели заплатят даже за год до окончания контракта сумму даже большую, просто глупо.

Скорее всего все стороны договорятся, тем более у «ПСЖ» и «Реала» отличные отношения, да и с Мбаппе наверняка в столице Франции захотят расстаться полюбовно — слишком много пользы он приносит, уже затмив даже Неймара.

Итак, сейчас ждать этого трансфера не стоит, но следующим летом, когда жизнь войдет в нормальное русло, Флорентино Перес разобьет копилку и совершит трансфер, который наверняка побьет установленный парижанами три года назад рекорд.

Тогда Неймар был выкуплен у «Барселоны» за прописанную в контракте сумму отступных — €222 млн. Ну а Мбаппе поедет в Мадрид за командными титулами и «Золотыми мячами», которые выиграть в белоснежной королевской футболке гораздо проще, чем в майке «ПСЖ».