«В больнице с пневмонией»: в команде Лукашенко нашли коронавирус

Опасный хоккей: игрок из команды Лукашенко заразился коронавирусом

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Хоккеист из команды президента Белоруссии Александра Лукашенко — бывший профессиональный игрок Дмитрий Мелешко — заразился коронавирусом и с диагнозом «пневмония» находится в больнице. Его больная раком супруга также сдала тест и ожидает результатов. Пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что команда президента вернется к тренировкам и не будет предпринимать дополнительных мер для защиты остальных хоккеистов от заражения. На фоне этого СМИ сообщили о вспышке коронавируса в хоккейном клубе «Неман».

В белорусском клубе 23 заразившихся коронавирусом

В начале апреля в Белоруссии завершился чемпионат страны по хоккею, который до самого конца проводился со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса.

Многие команды разошлись по отпускам, и казалось, что ничего страшного уже не произойдет, а слова Александра Лукашенко о том, что на льду «вирусов нет», окажутся пророческими.

Однако, словно гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что сразу 23 хоккеиста из системы гродненского клуба «Неман» заразились COVID-19.

Об этом сообщил известный белорусский спортивный портал «Прессбол» со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA».

Утверждается, что первыми о положительном тесте узнали финские хоккеисты команды — Йоонас Хурри, Тимо Хильтунен, Валттери Хиетанен и Сами Йекунен, — которые вскоре после окончания чемпионата вылетели к себе на родину и сдали анализы по прибытии в аэропорт Хельсинки 13 апреля.

Затем стали известны результаты теста двух хоккеистов из молодежной команды клуба под названием «Неман-2» — 19-летнего нападающего Никиты Бастрыкина и 18-летнего вратаря Виктора Мойсеенко. Они тоже оказались больны коронавирусом.

Сообщается, что в «Немане-2» и юниорской команде клуба заразились в общей сложности еще 17 человек.

«По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на базе отдыха «Свитанок»,

— сообщает NEXTA.

База находится в 2 км от Минска и, судя по всему, обладает сейчас большим количеством свободных мест.

Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик в комментарии порталу Tribuna сообщил, что команда продолжала тренироваться до 11 апреля, хотя последнюю официальную игру провела 24 марта, вылетев от солигорского «Шахтера» в полуфинале плей-офф (Кубка Президента).

Затем игроки ушли на отдых, получив так называемые «отгулы», накопленные за время насыщенного игрового сезона.

«В отгуле команда будет находиться до конца месяца. 29-30 апреля соберемся, чтобы объявить, с кем расстаемся, а с кем продолжаем работать.

Связаны ли отгулы с заражениями? Еще раз объясняю: это отгулы, которые накопились в течение сезона. У нас было много игр, мы работали без выходных.

Что касается возможного заражения легионеров, то у меня этой информации нет. Финские легионеры 13 апреля улетели на родину, перед этим расторгнув с нами контракты по соглашению сторон»,

— заявил Варивончик.

Таким образом, на данный момент клуб не стал подтверждать информацию об эпидемии COVID-19 в команде, однако и опровергнуть ее не смог.

Стоит отметить, что в конце сезона «Неман» пытался предпринять некоторые меры по борьбе с коронавирусом. Так, на последней игре против «Шахтера» на стадионе «Немана» не продавалась пищевая продукция, а каждому зрителю дезинфицировали руки антисептиком и выдавали маску. Также перед входом на арену болельщикам измеряли температуру и не пускали на матч, если она оказывалась высокой, — в таком случае можно было сдать билет.

Кроме того, 10 апреля команде вручили бронзовые медали чемпионата при закрытых трибунах. В общем, на финальном отрезке сезона в «Немане» постарались хоть как-то минимизировать риски заражения. Но, видимо, было уже поздно.

В команде Лукашенко обнаружили коронавирус

Даже в любительской команде президента страны оказался зараженный игрок — бывший профессиональный хоккеист Дмитрий Мелешко. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19»,

— цитирует Эйсмонт РИА «Новости».

Однако пресс-секретарь подчеркнула, что Мелешко почувствовал недомогание лишь неделю спустя после того, как любительский чемпионат страны завершился, и Лукашенко с ним уже не контактировал. По этой причине лидер Белоруссии не собирается пока сдавать тест на коронавирус, так как считает, что в этом нет необходимости.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее. Как он себя чувствует? Не дождетесь! Как подтверждение — смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске», — заявила Эйсмонт.

Напоследок функционер отметила, что команда Лукашенко планирует выйти из отпуска и приступить к тренировкам. При этом никаких дополнительных мер по защите от коронавируса, чтобы избежать заражения других игроков команды, предприниматься не будет.

В гораздо менее оптимистичном настроении пребывает супруга заболевшего хоккеиста Надежда Мелешко. Женщина написала в Instagram, что ее супруг «уже давно» стал жить отдельно от нее в целях безопасности, так как почувствовал недомогание и не хотел подвергать жену риску: она болеет раком, и COVID-19 может привести к фатальным последствиям для ее здоровья.

«Пару дней у Дмитрия была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния — первый симптом коронавируса.

Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат… Будет ли у меня продолжаться химиотерапия — большой вопрос. Страшно ли мне? Думаю, это даже не вопрос», — написала Надежда.

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Пора и мне сказать пару слов...чтобы прекратились бесконечные сообщения в direct...Да, у моего мужа короновирус. Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он ещё не знал результата анализа, накаркали)))...Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость. Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние... Пропажа обоняния- первый симптом короновируса. Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждём результат... Будут ли у меня продолжаться химиотерапии -большой вопрос Страшно ли мне? Думаю, даже не вопрос(

Публикация от Надежда Мелешко (@nadyameleshko)

На данный момент в Белоруссии официально зарегистрированы 6723 случая заражения, скончались 55 человек.