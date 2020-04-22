«В больнице с пневмонией»: в команде Лукашенко нашли коронавирус

В белорусском клубе 23 заразившихся коронавирусом

В начале апреля в Белоруссии завершился чемпионат страны по хоккею, который до самого конца проводился со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса.

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Многие команды разошлись по отпускам, и казалось, что ничего страшного уже не произойдет, а слова Александра Лукашенко о том, что на льду «вирусов нет», окажутся пророческими.

Однако, словно гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что сразу 23 хоккеиста из системы гродненского клуба «Неман» заразились COVID-19.

Об этом сообщил известный белорусский спортивный портал «Прессбол» со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA».

Утверждается, что первыми о положительном тесте узнали финские хоккеисты команды — Йоонас Хурри, Тимо Хильтунен, Валттери Хиетанен и Сами Йекунен, — которые вскоре после окончания чемпионата вылетели к себе на родину и сдали анализы по прибытии в аэропорт Хельсинки 13 апреля.

Затем стали известны результаты теста двух хоккеистов из молодежной команды клуба под названием «Неман-2» — 19-летнего нападающего Никиты Бастрыкина и 18-летнего вратаря Виктора Мойсеенко. Они тоже оказались больны коронавирусом.

Сообщается, что в «Немане-2» и юниорской команде клуба заразились в общей сложности еще 17 человек.

«По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на базе отдыха «Свитанок»,

— сообщает NEXTA.

База находится в 2 км от Минска и, судя по всему, обладает сейчас большим количеством свободных мест.

Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик в комментарии порталу Tribuna сообщил, что команда продолжала тренироваться до 11 апреля, хотя последнюю официальную игру провела 24 марта, вылетев от солигорского «Шахтера» в полуфинале плей-офф (Кубка Президента).

Затем игроки ушли на отдых, получив так называемые «отгулы», накопленные за время насыщенного игрового сезона.

«В отгуле команда будет находиться до конца месяца. 29-30 апреля соберемся, чтобы объявить, с кем расстаемся, а с кем продолжаем работать.

Связаны ли отгулы с заражениями? Еще раз объясняю: это отгулы, которые накопились в течение сезона. У нас было много игр, мы работали без выходных.

Что касается возможного заражения легионеров, то у меня этой информации нет. Финские легионеры 13 апреля улетели на родину, перед этим расторгнув с нами контракты по соглашению сторон»,

— заявил Варивончик.

Таким образом, на данный момент клуб не стал подтверждать информацию об эпидемии COVID-19 в команде, однако и опровергнуть ее не смог.

Стоит отметить, что в конце сезона «Неман» пытался предпринять некоторые меры по борьбе с коронавирусом. Так, на последней игре против «Шахтера» на стадионе «Немана» не продавалась пищевая продукция, а каждому зрителю дезинфицировали руки антисептиком и выдавали маску. Также перед входом на арену болельщикам измеряли температуру и не пускали на матч, если она оказывалась высокой, — в таком случае можно было сдать билет.

Кроме того, 10 апреля команде вручили бронзовые медали чемпионата при закрытых трибунах. В общем, на финальном отрезке сезона в «Немане» постарались хоть как-то минимизировать риски заражения. Но, видимо, было уже поздно.

В команде Лукашенко обнаружили коронавирус

Даже в любительской команде президента страны оказался зараженный игрок — бывший профессиональный хоккеист Дмитрий Мелешко. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19»,

— цитирует Эйсмонт РИА «Новости».

Однако пресс-секретарь подчеркнула, что Мелешко почувствовал недомогание лишь неделю спустя после того, как любительский чемпионат страны завершился, и Лукашенко с ним уже не контактировал. По этой причине лидер Белоруссии не собирается пока сдавать тест на коронавирус, так как считает, что в этом нет необходимости.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее. Как он себя чувствует? Не дождетесь! Как подтверждение — смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске», — заявила Эйсмонт.

Напоследок функционер отметила, что команда Лукашенко планирует выйти из отпуска и приступить к тренировкам. При этом никаких дополнительных мер по защите от коронавируса, чтобы избежать заражения других игроков команды, предприниматься не будет.

В гораздо менее оптимистичном настроении пребывает супруга заболевшего хоккеиста Надежда Мелешко. Женщина написала в Instagram, что ее супруг «уже давно» стал жить отдельно от нее в целях безопасности, так как почувствовал недомогание и не хотел подвергать жену риску: она болеет раком, и COVID-19 может привести к фатальным последствиям для ее здоровья.

«Пару дней у Дмитрия была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния — первый симптом коронавируса.

Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат… Будет ли у меня продолжаться химиотерапия — большой вопрос. Страшно ли мне? Думаю, это даже не вопрос», — написала Надежда.

На данный момент в Белоруссии официально зарегистрированы 6723 случая заражения, скончались 55 человек.