«Могут быть сложности»: когда футбол выйдет из карантина

21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел очередные слушания в формате видеоконференции с 55-ю национальными членами организации. Итоговые решения по обсуждавшимся вопросам исполком ведомства примет позднее — 24 апреля. Пока же Союз, как и ранее, выступил с рекомендацией не завершать сезон досрочно: всем ассоциациям-членам УЕФА было озвучено предложение доиграть текущие национальные первенства.

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«Были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборных, так и клубных соревнований. Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования в высшем дивизионе и Кубке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В Российском футбольном союзе, комментируя итоги совещания, подчеркнули, что в интересах УЕФА остается идея проведения полноценного сезона до конца лета. Это касается не только внутренних соревнований, но и всех остальных турниров (особенно юношеских), запланированных на период, который оказался под ударом пандемии коронавируса COVID-19. При этом в УЕФА дали послабления клубам в вопросе получения лицензий. Из-за вируса многие столкнулись с финансовыми трудностями, из-за чего провести отчетность для соответствия регламенту представляется крайне сложным. В Бельгии, например, где сезон все-таки был завершен досрочно, ряд профессиональных клубов потеряли профессиональный статус.

«Коллеги склоняются к тому сценарию, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации»,

— заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Еще ранее УЕФА рекомендовал национальным футбольным ассоциациям завершить сезон к концу июля, чтобы впоследствии доиграть еврокубковые турниры — Лигу чемпионов и Лигу Европы, которые уже находятся на стадии плей-офф. Некоторые федерации даже уже определились со сроками возобновления внутренних первенств.

Планируется, что первыми футбол в Европе после паузы, вызванной пандемией COVID-19, возродит Германия. Матчи немецкой Бундеслиги, остановившиеся за 9 туров до конца, должны стартовать уже 9 мая. Также с датой возобновления первенства определились в Польше — турнир должен продолжиться 30 мая и завершиться к началу июля. В этот период будут проведены оставшиеся встречи второй части регулярного чемпионата, а также матчи плей-офф турнира.

В остальных же странах Европы пока точных дат назвать не могут.

В Италии после проведенного 20 апреля совещания лиги было принято окончательное решение о продолжении сезона Серии А, хотя итальянцы оказались одними из тех, кто пострадал от коронавируса в большей степени: страна занимает третье место по количеству инфицированных в мире (почти 184 тыс. человек) и первое по смертности (24648).

Руководство лиги рассматривает несколько форматов проведения матчей. Например, перенести оставшиеся встречи на юг страны, где угроза заражения COVID-19 оказалась менее вероятной, чем на севере. Что касается ориентировочных дат, то итальянцы рассчитывают вернуться к большому футболу либо в конце мая (24 или 31 числа), либо уже в начале июня (7 числа).

Примерно в эти же сроки планируют возобновить сезон в Испании и на Украине. Французская Лига 1 рассчитывает продолжить матчи во второй половине июня. Объединяет лиги тот факт, что все матчи с большой долей вероятности будут проведены при пустых трибунах. В Нидерландах же, по всей видимости, доигрывать Эредивизию не будут — премьер-министр Марк Рютте подчеркнул, что до 1 сентября проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных, невозможно.

Без зрителей, вероятно, пройдут и оставшиеся 8 туров Российской премьер-лиги.

Отвечаем на вопросы по поводу приостановки сезона #ТинькоффРПЛhttps://t.co/rOixq1bY2p — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 19, 2020

Еще 19 апреля представители лиги рассказали о планах возобновить чемпионат в период с середины июня по середину июля. Крайний срок, по словам генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева, — 12 июля. Конкретная дата будет определена, исходя от указа властей государства. 27 же апреля РФС проведет с клубами Премьер-лиги видеоконференцию, на которой будут обсуждены решения грядущего заседания исполкома УЕФА.

«В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр», — подчеркнул Алаев.

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных составляет более 2,5 млн человек, скончались от вируса 174 336 человек.