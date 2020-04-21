«Не хочу просто кататься»: Овечкин заговорил об уходе из хоккея

Во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вызванной пандемией коронавируса COVID-19, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов о своей карьере. В интервью по видеоконференции в рамках программы Hockey At Home 34-летний форвард рассказал, при каком условии повесит коньки на гвоздь и попрощается с большим хоккеем. В сентябре Александру Великому исполнится 35 лет, а летом 2021 года его контракт с «Кэпиталз», подписанный еще в 2007-м на общую сумму в $124 млн, подойдет к концу. С большой долей вероятности, боссы «Вашингтона» предложат своему капитану новое соглашение, однако сам Овечкин пока что в этом не уверен. Все зависит от его состояния здоровья.

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«После нынешнего сезона у меня остается год контракта. Посмотрим. Я здоров и еще получаю удовольствие от игры. Когда перестану получать его, то не стану обманывать хоккей. Слишком уважаю игру.

Не хочу быть игроком, который просто катается для вида и занимает чье-то место. Прямо сейчас я не в состоянии оценить, чего достиг в карьере, потому что она продолжается»,

— сказал он.

На вопрос о завершении карьеры Овечкин отвечал и ранее. Например, еще перед началом этого сезона Ови рассказывал о желании всерьез заняться воспитанием своего сына — вместе с Анастасией Шубской он растит сына Сергея, родившегося в августе 2018 года. Его капитан «Вашингтона», к слову, готов отдать в хоккей.

Помимо этого Александр отмечал и важность добиться определенных статистических успехов. В своей карьере Овечкин уже стал обладателем желаемого Кубка Стэнли, а также заслужил звание одного из лидеров всей НХЛ, однако сейчас перед ним стоит символическая цель — рекорд легендарного Уэйна Гретцки. Знаменитый канадец за всю свою карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах лиги, в активе Овечкина, который в данном списке занимает восьмое место, 706 шайб. В текущем сезоне россиянин, к слову, идет лидером в гонке снайперов, отметившись 48 голами. Столько же и у чешского форварда Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз», однако Овечкин провел на два матча меньше. Пауза, вызванная пандемией COVID-19, оказалась для Александра очень не кстати — «Вашингтону» до начала розыгрыша плей-офф осталось еще 13 встреч в регулярном чемпионате. За этот отрезок российский капитан «Кэпз» мог бы довести число голов за сезон до 50-ти, тем самым повторив рекорд Гретцки (легендарный канадец вместе с Майком Босси забрасывал по 50 шайб за сезон в «регулярке» девять раз).

«Если у меня получится побить рекорд Гретцки, то вы меня на льду больше не увидите»,

— говорил Овечкин в декабре прошлого года.

Сейчас же капитан «Вашингтона» подчеркнул, что перегнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ — это та цель, тот рубеж, который откроет новую страницу в истории лиги.

«Это здорово для игры, здорово для меня и моих одноклубников. И здорово, что у жителей Вашингтона и его окрестностей есть возможность видеть это», — заявил Овечкин.

За своего прямого конкурента болеет и сам Гретцки. Легенда НХЛ неоднократно признавался, что хочет дождаться момента, когда Ови превзойдет его достижение, а также выразил надежду на то, что сможет первым пожать руку россиянину после этого.

«Я просто не могу за него не болеть и не желать ему успеха. Я смотрю массу его матчей. Да, собственно, почти все его матчи смотрю. И всегда хочу, чтобы он забил. Считаю, что это очень здорово для всего хоккея», – рассказывал Гретцки.

12 марта руководство НХЛ приняло решение временно приостановить текущий сезон из-за пандемии COVID-19. Сроки возобновления лига не определила, однако с большой долей вероятности матчи будут доиграны летом. На момент паузы «Вашингтон» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а Овечкин в 68-ми матчах регулярного чемпионата забросил 48 шайб и сделал 19 результативных передач.