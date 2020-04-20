«Проблемы с сердцем»: умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Воспитанник московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки. Футболист выступал за фарм-клуб «Казанка», на момент смерти игроку было всего 22 года.

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«Московский комсомолец» сообщается, что у спортсмена остановилось сердце. 20 апреля Самохвалов отправился на пробежку вокруг дома в Новой Москве, где снимает квартиру вместе с семьей, однако во время тренировки ему стало плохо, он потерял сознание.

Супруга игрока вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место медики реанимировать его не смогли. По информации источника, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У футболиста осталась жена и маленький сын. «Локомотив», как информирует ТАСС, намерен оказать всяческую помощь и содействие семье Самохвалова.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — сказано в заявлении столичного клуба.

Тренер «Казанки» Александр Гришин заявил, что пока не располагает какой-либо конкретной информацией и знает, что и все остальные.

«Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем со здоровьем. Написали нам, что сердечная недостаточность»,

— передает слова специалиста РИА «Новости».

Про смерть молодого футболиста высказался известный тренер Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ». Он отметил, что если бы инцидент произошел на базе клуба и рядом бы оказались командные медики, то Самохвалова можно было спасти.

«Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали. У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то, чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы», — отметил он.

Талалаев рассказал, что проблемы с сердцем у Самохвалова были на протяжении последних трех-четырех лет.

Врачи могли давать ему специальный допуск до спортивных нагрузок, потому что в те моменты, когда игрок проводил тренировки вместе с командой, то все находилось под контролем. По словам специалиста, важно также то, что трагедия произошла в момент индивидуальной тренировки, которую защитник проводил во время карантина и мог не рассчитать свои силы.

«Случайность это или проблема, которую вскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое — неоптимальное здоровье человека, которому к 22 годам надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», — заключил Талалаев.

В составе «Казанки» Самохвалов выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Олимп – ПФЛ (Профессиональная футбольная лига) до паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, футболист, игравший на позиции центрального защитника, провел 16 встреч и не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, что Самохвалов стал вторым молодым игроком из системы «железнодорожников», который скончался за два последних года. В конце 2018 года умер 18-летний полузащитник Алексей Ломакин, при этом обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными.

О пропаже футболиста 31 ноября объявила его мать. Игрок должен был отправиться на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Он провел там ночь, а после с ним никто не мог связаться. Как выяснилось позднее, рюкзак с телефоном футболист забыл в такси. Тело Ломакина было обнаружено на берегу реки, причиной смерти послужило переохлаждение. На лице игрока были обнаружены ссадины. Позднее мать полузащитника рассказала, что он иногда применял медицинский препарат – глазные капли, которые часто используют наркозависимые люди, среди его побочных эффектов – галлюцинации и неадекватное поведение.