«Бригада безграмотных»: кто будет тренировать сборную России

Союз биатлонистов России на заседании правления утвердил новый тренерский штаб мужской и женской национальных команд на сезон-2020/21.

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Мужчины. Основной состав: Роберт Кабуков, Максим Максимо, Артем Истомин.

Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

Женщины. Основной состав: Владимир Королькевич, Николай Загурский.

Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Также на заседании были объявлены специалисты, которые будут тренировать резервные (юниорские и юношеские) составы команды. Старшим тренером назначен Николай Большаков.

Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.

Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.

Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

Кандидатуры Кабукова и Королькевича были предложены вице-президентом СБР Валерием Польховским, который не так давно стал главным тренером сборной России. При этом против назначения этих тренеров выступал глава Союза Владимир Драчев.

«Я категорически против приглашения Кабукова и Королькевича, потому что знаком с их работой»,

— цитировал Драчева ТАСС.

После заседания правления СБР Польховский выразил надежду, что он сможет прийти к договоренности с Драчевым по поводу тренеров, которые будут тренировать мужскую и женскую команду. Он отметил также, что вопрос назначение Кабукова и Королькевича был проработан с Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Возможно, Владимир Петрович досконально не вник в ситуацию. У нас сегодня нет много времени, чтобы сделать результат. Поэтому я иду с теми людьми, с которыми у нас позади определенный путь и мы друг друга понимаем. Подготовка команды — это не так просто. Мы с Кабуковым и с Королькевичем неоднократно разговаривали, и пришли к мнению, что нужно собрать все свои знания, опыт и выстроить наиболее эффективный вариант подготовки к следующему сезону и, конечно, к Олимпийским играм», — цитирует Польховского «Спорт-Экспресс».

Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент по СБР спорту Сергей Чепиков, который также присутствовал на заседании правления, отметил, что голосование по поводу новых наставников команд было не единогласным, а лично он выступал против и Кабукова, и Королькевича. В комментарии Sport24 он не стал объяснять свою позицию, отметив, что не хочет выносить это на публику.

Бывший президент СБР Александр Тихонов на новый тренерский штаб отреагировал достаточно резко, отметив, что Драчев в текущей ситуации не решает ничего в правлении и к нему никто не прислушивается, что и показало голосование.

«Мне глубоко плевать! Пусть хоть Владимир Владимирович возглавляет. Скажу так: эти люди отработали, и все развалили — 11 лет развала. Этот СБР — мыльный пузырь, потому что здравомыслящий руководитель обязан не утвердить всю эту бригаду, все эти допинги, провалы и развалы»,

— заявил четырехкратный олимпийский чемпион.

Особенно Тихонов остался недоволен кандидатурой Королькевича, заявив, что специалист ничего не понимает ни в теории, ни в практике, как и Польховский.

«Королькевич только в Африке не работал! Это же полнейшее безобразие и издевательство. Кто ты такой? Тебя от лыжных гонок убрали, в греблю не берут и из футбола выгнали. Ты что, специалист в биатлоне? Собралась бригада безграмотных», — заявил он.

Стоит отметить, что имя Королькевича не раз оказывалось замешано историях с нарушением антидопинговых правил. К примеру, его подопечной была россиянка Ольга Вилухина, которая пожизненно была отстранена от участия в Олимпийских играх за прием запрещенных веществ.

Сейчас она направила апелляцию на свою дисквалификацию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также он работал с Ириной Старых, которая тоже была поймана на употреблении допинга.

Примечательно то, что у Королькевича – гражданство Словении, он тренировал как команду по биатлону этой страны, так и работал старшим тренером женской сборной по лыжным гонкам. Одновременно он тренировал женскую сборную Украины и являлся личным тренером Екатерины Юрьевой, которая также попадалась на нарушении антидопинговых правил. В 2015 году он вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, однако закрепиться там не смог. Даже больше – некоторые спортсменки были вынуждены заняться самоподготовкой из-за непонимания методов Королькевича.

Кабуков в 2009 году получил гражданство Германии и за всю тренерскую карьеру успел поработать в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Среди его звездных подопечных можно выделить двукратную чемпионку мира среди юниоров Каролин Хеннеке и призера этапов Кубка мира Надин Хохлер.