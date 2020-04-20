«Предстал как редкий жмот»: почему «Асколи» уволил тренера

Итальянский клуб «Асколи», который выступает в Серии В, принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт со специалистом Роберто Стеллоне. Причиной увольнения послужило нежелание тренера пойти на сокращение заработной платы во время пандемии коронавируса.

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Юрист команды Пьетро Мадониа проинформировал, что «Асколи» пытался провести переговоры с Стеллоне и договориться о временном понижении зарплаты, однако он в категоричной форме отказался это делать, после чего клуб принял единственное возможное решение в сложившейся ситуации и уволил сотрудника. Его место займет наставник молодежной команды Гильерме Абаскаль.

Однако Стеллоне такое решение не устроило. Специалист намерен подать в суд на клуб. Тренер и юристы, представляющие его интересы, уверены в том, что «Асколи» намерено сделал виноватым экс-наставника, чтобы испортить его репутацию.

«История с увольнением Стеллоне разошлась по всему миру. От Европы до Гондураса он предстал в СМИ как редкий жмот, который ни за что не отказывается от денег. Пишут, что он алчен, не уважает никакие моральные принципы и не считается со страданиями других.

Все это — полная неправда, и Роберто совершенно не такой. Репутации Стеллоне нанесен огромный ущерб, и все это — из-за неуклюжих действий «Асколи» в медийном поле. Он имеет полное право на компенсацию этого ущерба», — отметил адвокат Паоло Роделла.

Специалист возглавлял команду из Серии В всего три месяца – свой пост он занял в феврале 2020 года, заключив соглашение до конца сезона. Под его руководством футболисты «Асколи» успели провести пять матчей и не одержали ни одной победы – дважды встречи завершились вничью и трижды закончились поражениями.

Стоит отметить, что некоторые команды чемпионата Италии полностью отказываются от зарплат, чтобы суметь пережить финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, без больших потерь.

Первой командой Серии А, где от выплат отказались футболисты и тренерских штаб, стал туринский «Ювентус».

Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте, зарплата игрокам и специалистам не будет выплачиваться четыре месяца – с апреля по июль, однако такое соглашение будет пересмотрено в том случае, если чемпионат Италии будет возобновлен и доигран. Такой ход поможет команде сэкономить порядка 90 млн евро.

Следом за «Ювентусом», который до паузы в национальном первенстве лидировал в турнирной таблице, от зарплат отказались «Кальяри» и «Парма». В заявлении пармского клуба указано, что тренерский штаб и футболисты приняли единогласное решение отказаться от месячного оклада в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая препятствует проведению спортивных мероприятий и уже наносит значительный экономический ущерб клубу.

19 апреля на официальном сайте об отказе от зарплаты на четыре месяца объявила «Рома». Такой шаг поможет клубу поднять выплаты тем сотрудникам, которые были вынуждены отправиться в бессрочный отпуск.

Чемпионат Италии, который был оставлен в начале марта, в лучшем случае может возобновиться к концу мая. Однако министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в своем заявлении отметил, что у Италии сейчас другие приоритеты.

«Коронавирус еще не побежден. При всем моем уважении к футболу, который я очень люблю, но, с учетом 400 смертей в день, футбол — это последняя вещь, о которой мы сейчас думаем.

Жизни людей должны быть на первом месте. Приоритеты всей страны сейчас другие. Мы продолжаем работать, чтобы нормальную жизнь можно было возобновить как можно скорее. Но открытие стадионов и школ означает повышение числа контактов», — цитирует Сперанцу Football Italia.

При этом стоит отметить, что Италия понесет серьезные убытки в том случае, если будут окончательно отменены все спортивные соревнования на территории страны. По информации издания Sportando, которое ссылается на исследование Corriere dello Sport, потери могут составить около 60 млрд евро.

Наиболее пострадавшим турниром окажется чемпионат по баскетболу, где убытки могут составить €38-40 млн при общем доходе в €110 млн.