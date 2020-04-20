Штраф и дисквалификация: игрок напал на судью после матча

Чемпионат Белоруссии по футболу остался одним из немногих, который продолжается вопреки эпидемии коронавируса. В матче пятого тура между «Динамо-Брест» и «Витебском» произошел неприятный инцидент с участием украинского защитника гостей Евгения Хачериди.

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На 85-й минуте, когда счет еще был равным, у игроков «Витебска» прошел дальний заброс в штрафную «Динамо». Там зацепиться за мяч и навязать борьбу Хачериди попытался полузащитник Диего, однако снаряд оказался в руках у вратаря Павла Павлюченко. В этот момент нервы у украинца не выдержали: он, находясь спиной к Диего, ударил того шипами в ногу. Этот фол углядел главный арбитр встречи Сергей Чистов, принявший решение назначить одиннадцатиметровый в ворота брестской команды, а также прямой красной карточкой удалить Хачериди с поля.

Украинец начал спорить с рефери, утверждая, что его действия не были проявлением неспортивного поведения. Уже после матча, как сообщает «Прессбол», защитник попытался ударить Чистова, а массажист «Динамо» Сергей Лапицкий в нецензурной форме грубо высказался о всей судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Витебска». Минимальную победу хозяевам принес как раз пенальти: Йон Николэеску пробил в нижний угол, а Павлюченко не угадал направление мяча. Что интересно, гости доигрывали матч вдевятером: помимо Хачериди, на 73-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Габи Кики. К слову, он тоже сфолил на Диего возле своей штрафной.

Это поражение стало для действующего чемпиона Белоруссии уже вторым в нынешнем сезоне. За пять туров «Динамо» также сумело одержать две победы и один раз сыграть вничью, записав в свой актив семь очков. В турнирной таблице подопечные Сергея Ковальчука располагаются только на десятом месте. «Витебск» в свою очередь идет на второй строчке с десятью набранными баллами.

Что касается Хачериди, то после инцидента появилась информация о его возможной скорой смене клубной прописки. По информации Betnews365, руководство «Динамо-Брест» недовольно поведением своего игрока и намерено разорвать с ним трудовой контракт. Источник уточняет, что за свою выходку украинец будет серьезно наказан: получит длительную дисквалификацию как минимум на пять матчей, а также приличный штраф.

32-летний украинец присоединился к брестскому клубу в октябре прошлого года на правах свободного агента, до этого покинув греческий ПАОК. Соглашение между сторонами было подписано до конца 2021 года, однако уже спустя несколько месяцев появились разговоры о том, что Хачериди может досрочно уйти из «Динамо», не сыграв ни одной минуты за команду. Нынешний сезон он начал на скамейке запасных, не появившись на поле в трех стартовых матча, включая победный поединок против «Шахтера» из Солигорска за Суперкубок страны. Тем не менее в последних трех встречах украинец появлялся в стартовом составе и играл по 90 минут (за исключением матча с «Витебском» — там 85 минут).

Ранее в своей карьере он также выступал за украинские «Олком», «Металлург-2», «Волынь», а широкую известность получил благодаря игре за киевского «Динамо», проведя в футболке клуба более 150 матчей. В составе киевлян он по три раза становился чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны, а также дважды брал национальный Кубок. Вместе с ПАОК он в сезоне-2018/19 завоевал чемпионат и Кубок Греции. С 2009 года Хачериди выступает за сборную Украины.

На текущий момент в Европе из футбольных первенств продолжаются матчи лишь в Высшей лиги Белоруссии, а также в Премьер-лиге Туркмении. Обе государства отказались от тотального карантина, поэтому все спортивные мероприятия на их территории разрешены в присутствии болельщиков. По состоянию на утро 20 апреля, в Белоруссии зафиксировано 4779 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов скончались.