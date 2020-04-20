Вечеринка на 18 человек: Роналду снова нарушил карантин

Учитывая скорое возвращение в Италию и возобновление тренировок с «Ювентусом», Криштиану Роналду решил воспользоваться последними свободными днями на родной Мадейре и провести их в компании семьи. Даже вопреки правилам самоизоляции.

Как сообщает Сmjornal.pt, в пятницу, 17 марта, португалец вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес побывал на мероприятии, посвященном 21-летию племянницы Алисии Беатрис, дочери брата именитого футболиста Хьюго Авейро.

На торжестве в городе Фуншал, где действует карантин (как и во всей Португалии), присутствовало по меньшей мере 18 человек – это доказывает видео, опубликованное одним из родственников в социальных сетях. Также на мероприятии была мать Роналду Долорес Авейру, не так давно перенесшая инсульт.

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«Когда карантин позволяет хорошо отпраздновать день рождения», — написала именинница в Instagram.

А уже утром в эту субботу сам Роналду поделился в социальных сетях новой фотографией, на котором он лежит в постели с детьми Евой, Матео и Аланой и возлюбленной Джорджиной. «Лучший способ начать день!» – подписал пост спортсмен.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай нарушения карантина пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Так, недавно Роналду посетил музей португальского «Насьонала», первого клуба в своей карьере. Именно в «Насьонале» в 1995 году нападающий дебютировал на профессиональном уровне, а уже летом 1997-го был подписан лиссабонским «Спортингом».

«Роналду недавно посещал музей нашей команды, где у него была возможность посмотреть на трофеи и часть музея, посвященную его времени в «Насьонале». Тебе всегда рады дома, Криштиану!» — написали в Instagram-аккаунте клуба.

«Всегда хорошо возвращаться домой», — отреагировал в комментариях сам атлет.

Но куда больше разговоров вокруг своей персоны лидер «Ювентуса» вызвал 11 апреля.

35-летний нападающий, ранее успевший погулять с семьей по пустым улицам Фуншала, снова был замечен журналистами вне домашних стен. На сей раз спортсмен пришел на стадион рядом со своим домом, где играет все тот же «Насьонал». На фотографиях было видно, что на поле Роналду находится не один, а с другими футболистами и тренерами.

За столь необдуманное рвение к футболу на атлета сразу обрушилась с критикой общественность. Например, с претензиями к звезде спорта выступил лично местный глава здравоохранения Педру Рамуш. В своем заявлении чиновник раскритиковал Криштиану за нарушение домашнего режима, заметив, что футболист не должен чувствовать себя особенным по отношению к другим жителям Мадейры.

«У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане. У него нет никаких привилегий. Все граждане могут покидать свои дома, если они соблюдают дистанцию во время занятий. Никакого специального разрешения здесь быть не может

Мы все вместе страдаем от одной и той же пандемии. Лучший футболист мира должен подавать пример остальным. Но Криштиану, кажется, провел на стадионе несколько минут. Так что большого вреда он не причинил. Не могу сказать, что это пустяк, потому что мы все должны вести себя ответственно. Все жители Мадейры должны соблюдать правила регионального правительства», — отмечал Педру Рамуш.

Досталось Роналду и от представителей итальянского первенства. Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи поставил под сомнение целесообразность отлета форварда домой, тогда как пресс-секретарь римского «Лацио» — главного соперника «старой сеньоры» в чемпионской гонке — Артуро Диаконале обвинил Серию А в двойных стандартах.

«Создается впечатление, что был какой-то фаворитизм. Я имею в виду клубы, которые разрешили игрокам выехать за границу, и теперь у них будет время вернуть их и поместить на карантин, прежде чем возобновить тренировки одновременно с игроками «Лацио».

Разница в том, что наши футболисты, соблюдая правила, остались дома, а я видел фотографии тренировок Роналду на футбольном поле в Португалии. Им дали право тренироваться за границей без ограничений, тогда как нам не разрешали делать то же самое. Я не говорю, что они были неправы, потому что профессиональные спортсмены должны оставаться в форме. Просто им дали преимущество, когда они уехали за границу во время приостановки сезона. В любом случае я не хочу вызывать больше споров», – подытожил Диаконале.

Так или иначе, уже на этой неделе Роналду вернется в Турин. Там он будет обязан соблюсти двухнедельный карантин, а затем вернется к тренировкам с «Ювентусом».