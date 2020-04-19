«Реал» в кризисе: Зидан может уйти в «Ювентус»

Аналитики предсказали обвал трансферного рынка ближайшим летом из-за кризиса, вызванного пандемией. В связи с этим период переходов может быть как отсрочен, так и перенесен вовсе. Связано это в первую очередь с низкой покупательной способностью: сейчас клубы, уже потерявшие миллионы из-за отсутствия матчей, вынуждены прибегнуть к экономии. Коснется это так же и грандов, которые большую часть бюджета тратят на зарплату игроков.

Реклама

И это, как пишет Le10sport.com, в дальнейшем может стать серьезным поводом для главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, чтобы покинуть команду. По информации источника, у французского специалиста остаются напряженными отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Еще осенью прошлого года руководство клуба якобы всерьез рассматривало кандидатуру с приглашением бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, поскольку конфликт между Зиданом и Пересом перерос все границы. Так или иначе, впоследствии это удалось сгладить.

Но теперь, когда коронавирус всерьез ударил по казне «Реала», у клуба остается все меньше ресурсов для удержания Зидана.

Известно, что основной причиной разногласий между тренером и президентом является трансферная политика. Зидан хотел бы видеть в своем составе звезд мирового уровня, например, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или вундеркинда из дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Что касается второго, то француз, как уточняет издание, был очень раздосадован тем фактом, что клуб упустил норвежца. Теперь же и он, и Мбаппе будут стоить «Реалу» космических денег, которые сейчас брать неоткуда.

В качестве антикризисной меры «королевский клуб» принял сокращение зарплат футболистов на 10%, если чемпионат удастся возобновить, или на 20%, в случае его досрочного завершения. Хоть «Реал» и спасся от катастрофического дефицита в бюджете, но все равно не перестает от этого быть по модели управления некоммерческим, в отличие от итальянских, немецких и английских команд.

Уже долгое время активно ходят слухи и о том, что Зидан не против иметь в команде форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Сейчас для этого, как утверждает Daily Mail, наступил удачный момент. Президент «шпор» Даниэл Леви без охоты, но должен согласиться на продажу своего лидера по все тем же финансовым причинам. Английские клубы и сама лига потеряют больше всего денег из-за коронавируса, а у «Тоттенхэма», ко всему прочему, еще и долги сохраняются. Это задолженность в размере £637 млн, которые были выделены на строительство нового стадиона. А £83 млн составляют долги лондонцев по трансферам.

Это осложняется пандемией. Все просто: если сезон-2019/20 не будет доигран, то «шпоры» недополучат средств. То есть продажа Кейна может стать вынужденной. За него клуб хочет £200 млн, но, очевидно, в нынешней ситуации такая сумма непосильна любому клубу, в том числе и «Реалу».

«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна конкурентам в Английской премьер-лиге (АПЛ), где на него, в частности, претендует «Манчестер Юнайтед». Но выбора может не остаться: на Туманном Альбионе уверены, что форвард не входит в планы «сливочных» на следующее трансферное окно. Впрочем, от крупных покупок, как ожидается, на некоторое время придется воздержаться и манкунианцам.

Возвращаясь к Зидану, стоит отметить, что президент и болельщики «Реала» хотели бы видеть больше своих воспитанников в команде. Речь идет о защитнике Ашрафе Хакими, который ярко проявил себя в аренде в «Боруссии» и хотел бы вернуться в клуб, но тренер там на него не рассчитывает.

Зато все аппетиты француза, как сообщают в Италии, готов утолить его бывший клуб «Ювентус», где Зидан выступал, когда был футболистом. Туринцы знают о его непростых отношениях с Пересом и готовы этим воспользоваться. Контракт нынешнего тренера «бьянконери» Маурицио Сарри рассчитан до 2022 года, однако если выдастся возможность подписать Зидана, то «Юве» этим непременно воспользуется. В том числе и потому, что у Сарри не все гладко в общении с некоторыми футболистами и членами руководства. К примеру, всю первую часть сезона итальянский специалист конфликтовал с Криштиану Роналду.

А вот у Зидана с португальской звездой нет никаких проблем. Вместе с Роналду они три года подряд выигрывали Лигу чемпионов с «Реалом».

Впрочем, все эти разговоры по-настоящему станут актуальны лишь тогда, когда наступит ясность с продолжением сезона. И «Реал», и «Юве» предстоит побороться за чемпионские титулы в своих чемпионатах. То же самое касается Лиги чемпионов. А это может многое изменить.