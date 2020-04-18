Коронавирус спорту не помеха: что происходит в Белоруссии

Чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным национальным первенством в Европе, которое не было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию у общественности – многие требовали остановить турнир.

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К примеру, шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо раскритиковал действия президента Белоруссии Александра Лукашенко – по его мнению, в стране необходимо вводить более строгие меры предосторожности из-за пандемии коронавируса. В том числе и отменить футбольный чемпионат.

«Немного за ситуацией в Белоруссии слежу. И, честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин — это немного неправильно. Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, президент задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение», — передает слова спортсмена «Трибуна».

В ответ на все обвинения министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил, что предпосылок для остановки чемпионата страны по футболу нет, и отметил, что в стране тщательно мониторят ситуацию вокруг пандемии и выполняют все указания министерства здравоохранения. Также введен ряд дополнительных мер, которые проводятся на каждом спортивном объекте, однако пока они носят только рекомендательный характер.

«Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу»,

— заявил Ковальчук в интервью «Трибуне».

В чемпионате идет пятый тур, в таблице лидирует «Слуцк», набравший за пять игр десять очков. Правда, команда уже в этом туре может лишиться лидерства – на втором месте идет «Торпедо-БелАЗ», отстающий всего на один балл и имеющий игру в запасе.

За приостановку чемпионата выступают и главные тренеры команд. К примеру, наставник минского «Динамо», бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко выразил мнение, что турнир необходимо поставить на паузу.

Это связано в том числе и с тем, что на стадионы стало ходить очень мало людей, а мотивировать футболистов играть без зрительской поддержки бывает достаточно трудно.

«Спорт без эмоций — это очень сложно. Три-четыре тура назад, когда еще болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее», — отметил он в интервью «Матч ТВ».

Стоит отметить, что старт женского чемпионата по футболу был отложен из-за того, что несколько спортсменок были в контакте с людьми, которые могут являться носителями вируса. Такая информация появилась на официальном сайте Белорусской федерации футбола. Первый тур должен был состояться с 16 по 18 апреля, однако теперь национальное первенство перенесено на неопределенный срок.

Примечательно, что футбол – не единственный вид спорта, который проводится на территории Белоруссии. К примеру, уже был проведен турнир World Total Kombat Federation (WTKF) в Минске. Это был полуфинал командного Гран-при WTKF, где сразились команды кикбоксера Петра Романкевича и боксера Александра Устинова. Победа досталась подопечным Романкевича. Соревнования проходили следующим образом: в каждой команде было по пять человек, два боя были проведены по правилам ММА, три поединка — по правилам кикбоксинга.

Состоялся также и международный турнир по единоборствам «BFC 50». В его программе были бои по правилам смешанных единоборств (MMA) и кикбоксинга (K-1), где сражались спортсмены из Белоруссии и Азербайджана.

Примечательно, что Белоруссия даже сделала официальное предложение Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) и была готова провести на своей территории турнир 249.

Изначально мероприятие должно было состояться в США 18 апреля, а в главном поединке должны были сойтись россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, чей бой до этого отменялся четыре раза.

Однако россиянин от боя отказался, в UFC замену нашли быстро – на турнире должен был выступить Джастин Гэтжи. К этому времени стало понятно, что провести турнир в США не представляется возможным, поэтому глава промоушена Дана Уайт искал различные варианты, куда можно было бы его перенести. От предложения провести UFC 249 в Белоруссии отказались, а затем был отменен и сам турнир – сообщается, что он может пройти 9 мая, а одной из локаций называют частный остров, который намерен арендовать Уайт. Примечательно, что и Фергюсон, и Гэтжи уже согласились биться в эту дату.