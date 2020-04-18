«Нет полномочий»: «Хетафе» и «Валенсия» разозлились на федерацию

Спорное предложение

16 апреля Королевская федерация футбола Испании (RFEF) провела заседание по видеоконференции, по итогам которого внесла предложение для Ла Лиги о распределении мест в еврокубках в новом сезоне, если текущий чемпионат, приостановленный на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, так и не будет доигран. Предложение оказалось достаточно простым: в RFEF не стали думать слишком долго и выбрали достаточно очевидный вроде бы вариант отдать путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы согласно текущему положению в турнире.

Таким образом, кроме уверенно лидирующих «Барселоны» и «Реала» для участия в ЛЧ рекомендованы идущая третьей «Севилья» и занимающий четвертое место «Реал Сосьедад». Располагающиеся пятым и шестым мадридский «Атлетико» и «Хетафе» должны попасть в Лигу Европы, как и «Атлетик» (клуб из Бильбао уже пробился в финал национального Кубка, где должен сыграть с «Реал Сосьедадом»).

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Данное предложение вызвало нешуточный резонанс. С ним, вполне ожидаемо, оказались не согласны клубы, рассчитывавшие на более удачный исход сезона — «Хетафе» и занимающая седьмое место и остающаяся в озвученном раскладе вообще без Европы «Валенсия».

Наверняка претензии раздались бы и со стороны мадридского «Атлетико», что было бы особенно весомо, учитывая статус команды Диего Симеоне, но его учли и в УЕФА, оперативно отреагировав на новость.

Уже 17 апреля появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций учтет выходы «Атлетико» в финалы Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах и выдаст «матрасникам» специальное приглашение в новый розыгрыш, сообщила Cadena COPE.

Правда, кажется, что дело не столько в былых заслугах, сколько в том, что именно «Атлетико», прямо перед остановкой футбольного сезона из-за COVID-19 выбил из борьбы в ЛЧ действующего обладателя трофея английский «Ливерпуль», проводящий феноменальный сезон в АПЛ.

Справедливое негодование

Зато в «Валенсии», которая, по оценкам испанских СМИ, если проект RFEF будет принят, потеряет до 60 млн евро, что, особенно в условиях финансового кризиса из-за пандемии, для клуба критично, молчать не стали.

Клуб сразу же направил жалобу в УЕФА с копией в национальную федерацию, отметив, что президент RFEF Луис Рубиалес, который, между прочим, находится под обвинением в превышении полномочий в попытке сохранить свой пост, не имел полномочий и для того, чтобы распределять места в еврокубках, так как это является прерогативой Ла Лиги.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес и вовсе выступил с резким заявлением в Mundo Deportivo.

«У федерации нет полномочий составлять какой-то список, о котором никто не просил. Они не должны торопиться. Мы хотим продолжить сезон. «Хетафе» хочет добиваться результатов на поле, — заявил функционер, выведший команду из пригорода Мадрида на нынешний уровень.

— Если турнир не продолжится, то, согласно правилам, значение имеет результат личной встречи. Если ответная игра не проведена, то результат определяется по разнице мячей».

И тут важно отметить, что в претензиях и «Валенсии», и «Хетафе» очень много весомого. Если говорить о вторых, то они занимают пятое место, имея при этом равенство очков с «Сосьедадом» при 11 турах до конца чемпионата! Прямо сейчас сан-себастьянцы стоят в таблице выше по дополнительному показателю, но даже этот расклад весьма спорен.

В Испании при определении распределения мест при равенстве очков ключевым показателем являются личные встречи, но пока соперники не сыграют друг с другом дважды, в таблице учитывается разность забитых и пропущенных мячей (она у «Реал Сосьедада» и «Хетафе» одинакова), а затем число проведенных командой голов. Вот тут и заключен перевес басков.

Вот только в первом круге «Хетафе» их обыграл, причем в гостях, со счетом 2:1, а ответная встреча должна состояться в концовке сезона.

Так что даже при распределении мест в еврокубках по текущему положению клуб Анхеля Торреса имеет все основания рассчитывать на место в Лиге чемпионов, но дело в том, что за несыгранную часть турнира все могло бы еще много раз измениться.

Располагающаяся третьей «Севилья» выигрывает у «Сосьедада» и «Хетафе» лишь очко, на два балла опережает «Атлетико», а «Валенсию» — на пять. Вполне логично, что валенсийцы уверены в своей возможности пробиться в главный клубный турнир Европы вновь, тем более после поражения от «Аталанты» в 1/8 финала ЛЧ они могут сосредоточиться на единственной задаче.

Неоднозначным выглядит и отданное «Атлетику» из Бильбао третье место в турнире. В финале Кубка Короля он вышел, но еще не выиграл его, а ведь финалист путевку в еврокубки по правилам УЕФА не получает.

Представить победу «Сосьедада» в финале нетрудно, и тогда третью квоту Испании в ЛЕ должно давать седьмое место, на котором и находится «Валенсия».

В общем, в этой истории еще ничего непонятно: если сезон не будет доигран, а места распределят в кабинетах, наверняка последуют претензии и даже обращения в суд.