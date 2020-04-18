Без Хабиба: зачем Фергюсон похудел на 11 кг

17 апреля экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон уложился в лимит своей категории, показав на весах 155 фунтов (70,3 кг). При этом еще 13-го числа Тони весил 81,1 кг — Фергюсон за пять неполных дней согнал почти 11 кг!

Напомним, что 18 апреля Эль Кукуй должен был провести долгожданный поединок против Хабиба Нурмагомедова. Но бой сорвался в пятый раз!

Противостояние идущих на умопомрачительных сериях из 12 побед легковесов пришлось отложить, так как российский чемпион из-за перекрытых границ не смог покинуть родную страну ради перелета в Штаты, а варианты с проведением поединка за пределами Штатов в UFC перестали рассматривать.

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Но, несмотря на то, что непобежденный чемпион снялся с ивента, Фергюсон выбывать с UFC 249 не собирался. Ему даже подобрали нового оппонента: на замену россиянину выходил топовый легковес Джастин Гэтжи… Жаль, что в итоге все старания UFC по спасению главного поединка вечера потерпели крах: ни казино в индейской резервации, ни загадочный «остров боев» не спасли промоушен от отмены мероприятия.

Что интересно, обстоятельства опять никак не повлияли на настрой Фергюсона: он решил не прерывать сгонку веса и в итоге уложился в лимит легкой категории.

«В этом был смысл! Еще одна причина быть готовым и дать людям повод поговорить… В спорте ничего не происходит. Так что у меня был выбор – остаться в кровати, или встать и сделать это для своей команды. Бой перенесли, но психологически, это имело для меня смысл, так как я доказал всем вокруг, что держу под контролем свой вес и свое слово. Это было довольно трудно, ведь я настраивался на бойцовскую неделю, но потом я поговорил со своим диетологом, и он меня поддержал.

Я очень хорошо тренировался во время весогонки... Знаете, я гоняю вес с тех пор, как ребенком начал заниматься борьбой. Для меня это открытая книга», – цитирует американского бойца theScore.

На громкую новость об успешной сгонке веса американцем тут же отреагировали в мире смешанных единоборств. Многие хвалили представителя США за принципиальность и верность бойцовскому делу. Даже бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил соперника по претендентской гонке.

«Поздравляю Тони с прекрасной победой. Теперь хотелось бы увидеть на весах другого парня», — намекнул на Хабиба ирландец, добавив к посту смеющиеся смайлики.

Позже Печально Известный добавил провокационную фразу «Ты будешь избит до каждого ядра своих межпозвоночных дисков, когда доберусь до тебя», но сразу удалил ее.

Так или иначе, восторг ММА-общественности вокруг бессмысленного героизма Тони Фергюсона не совсем понятен. Ведь уже через три недели Тони все-таки подерется с Гэтжи за временный титул.

«Хайлайт» идет на серии из трех побед нокаутами, а в шести поединках под эгидой UFC он забрал семь бонусов за лучшие перформансы турниров. Очевидно, что 9 мая Эль Кукуя ждет яростное сопротивление, а, учитывая тот факт, что организм американца будет истощен двумя весогонками (!) за месяц, вероятность победы Джастина начинает стремительно расти.

По сути, Фергюсон лишь создал сам себе трудности. Вместо того, чтобы прервать сжигание ненужных килограммов и дать телу передышку перед новым испытанием, 37-летний Тони решил проявить себя и доказать: чемпионский подход важен даже тогда, когда выход в октагон не довлеет над атлетом.

Что же касается долгожданного майского турнира UFC, то, похоже, ни критика со стороны СМИ, ни пандемия коронавируса не помешают промоушену провести первый ивент с 15 марта.

Организация собрала шикарный кард, который обязательно соберет внушительную аудиторию у экранов. Помимо трех титульных боев Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, Генри Сехудо — Доминик Круз и Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер пройдет еще несколько интригующих встреч, таких как Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне — Энтони Петтис и Алексей Олейник — Фабрисио Вердум.

Локация же пока неизвестна: ивент может состояться в штате Флорида (там официально разрешили проведение спортивных мероприятий при полном соблюдении всех мер безопасности; на прошлой недели там состоялся турнир по рестлингу WWE), на площадке Apex в Вегасе (зал UFC, который идеально подходит для проведения событий в формате прямого ТВ-эфира и без болельщиков) или на том самом бойцовском острове, о котором так много в последние недели говорил президент промоушена.

Естественно, последний вариант видится наиболее желанным для Даны Уайта. На частном острове, где не действуют законы США, почти все готово к приему ММА-мероприятий, а сам UFC уже начал монетизировать новое местоположение на карте. Как стало известно накануне, компания подала заявку на регистрацию 22 новых товарных знаков: 11 — «Бойцовский остров» и 11 — «Бойцовский остров UFC».