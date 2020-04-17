«Это ошибка»: тренер «Сельты» осудил Смолова за отъезд в Россию

Главной тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение российского нападающего Федора Смолова и датского форварда угандийского происхождения Пионе Систо нарушить карантин и покинуть Виго. По словам специалиста, футболисты не получили разрешения от руководства клуба.

Реклама

«Оба игрока приняли неправильное решение, они поступили плохо. Покинув Испанию, они совершили ошибку, ведь был четкий приказ остаться. Причем не только на уровне клуба, но и со стороны правительства страны.

Никаких разрешений ни у Смолова, ни у Систо не было. В противном случае возможность вернуться домой к своим семьям была бы у всех.

В «Сельте» достаточно иностранных футболистов, есть и те, кто находится в Виго в полном одиночестве. Как я, например. Смолов и Систо должны были показать пример профессионализма, а в итоге поступили неправильно. Мы все хотим сейчас быть со своими семьями. У меня дочь в Мадриде, еще две — в Барселоне. Я хотел бы сейчас находиться с ними. Но я профессионал, я — тренер «Сельты». Мне дан приказ оставаться дома в Виго, и я его не нарушаю. Это важно для здоровья всех остальных», — цитирует Гарсию издание COPE.

Смолов отправился из Испанию в Москву 4 апреля на частном самолете. Учитывая тот факт, что авиасообщение с другими странами Россия ограничила еще 30 марта, добирался домой футболист транзитом через Минск. Как утверждал россиянин еще до отъезда из Виго, руководство «Сельты» предъявило футболистам, тренерам и клубному персоналу строгое требование соблюдать карантин. Однако находиться дома в Виго в одиночестве, вдали от всех своих родных, Смолову было сложно.

Испанские СМИ La Vanguardia, Marca и Mundo Deportivo, сообщив о том, что форвард покинул территорию страны, подчеркивали, что теперь тому грозит наказание от руководства «Сельты». Однако журналист Василий Конов, напротив, отмечал, что

разрешение у Федора было, а в клубе ему даже помогли с получением частного самолета.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», — так объяснил свой поступок российский форвард у себя в Instagram, продублировав текст сообщения на испанском языке.

Что касается Систо, то датчанин поступил несколько иначе. 25-летний вингер покинул территорию Испании еще в конце марта, предварительно сдав несколько тестов на COVID-19 (все результаты оказались отрицательными). Причем Систо уехал из Виго на собственном автомобиле. О своем отъезде футболист сообщил тренерскому штабу и руководству «Сельты» уже по факту — когда пересек границу. Решение нарушить карантин он аргументировал тем, что сильно соскучился по своим родственникам, а также пожаловался на «невыносимые условия домашней самоизоляции», ведь, как и Смолов, в своем доме в Виго датчанин жил один. За это руководство «Сельты» также вынесет футболисту санкции дополнительно к штрафу, который предстоит заплатить Систо правоохранительным органам Испании — за передвижение на личном транспорте без уважительной причины необходимо расстаться с €600 из своего кошелька.

Примечательно, что разное отношение к Смолову и Систо высказал и сам Гарсия. По словам наставника «Сельты», произошедшие случаи имеют принципиальные отличия, которые могут сыграть свою роль по отношению к футболистам, когда они вернутся в расположение команды. В том числе это касается и мер наказания.

«Смолов звонил нам каждые два дня, просил разрешения вернуться в Россию. Клуб был в курсе его намерений. По логике он должен был остаться в Испании, но в итоге улетел домой. Но мы об этом знали,

— подчеркнул тренер. — Что касается Систо, что он вообще никому ничего не сказал. Нарушив карантин и покинув территорию Испании без какого-либо намека на предупреждение, он только усложнил ситуацию, а также подверг риску здоровье своих родственников».

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» во время последнего зимнего трансферного окна из московского «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. За клуб из Виго он провел шесть матчей, забив один мяч — мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Систо в текущем сезоне принял участие в 21 встрече и записал на свой счет четыре гола. Чемпионат Испании на данный момент остановлен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Перед паузой команда Смолова расположилась на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков — на один балл больше, чем у «Мальорки», которая открывает список клубов, стоящих на вылет из испанской элиты.

Первая вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире превышает 2,1 млн человек. Испания, где режим чрезвычайного положения был введен еще в середине марта, занимает второе место в списке стран по показателю инфицированных — более 188 тысяч людей. Умерших — 19 478.