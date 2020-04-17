Сроки определены: когда начнется новый сезон Лиги чемпионов

23 апреля исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет очередное заседание, по итогам которого будут объявлены новые решения касательно доигровки текущего сезона и проведения следующего. Слушания пройдут в уже привычном формате видеоконференции, и комитет обсудит текущее положение дел в европейском футболе на основе выводов, принятых на совещании с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится чуть ранее — 21 апреля.

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На повестке дня вновь будет поставлен вопрос возобновления входящих в эгиду Союза национальных первенств, которые пока стоят на бессрочной паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19. Испанское издание Sport.es сообщило, что в его распоряжении уже имеется документ от УЕФА, в котором утверждается, что

розыгрыши европейских лиг должны быть завершены к 31 июля. Ранее Союз назначал дедлайн на 30 июня, хотя эта дата имела лишь рекомендательный характер.

Главным же объектом обсуждения станет судьба еврокубков. В том числе — и следующего сезона. Отмечается, что УЕФА уже определился с датами начала новых розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так, квалификационные раунды турниров должны стартовать либо в конце июля, либо в начале августа. Определиться с конкретными датами проведения отборочных этапов УЕФА сможет только, когда прояснится ситуация с пандемией COVID-19. Хотя Sport.es указывает на то, что второй квалификационный раунд ЛЕ должен состояться 13 августа. Групповые же раунды должны стартовать в октябре. Утверждается, что

первый тур основного этапа Лиги чемпионов пройдет 20 и 21 октября, а Лиги Европы — 22 октября.

Таким образом, начало групповых раундов еврокубков состоится на месяц позже обычного. Например, в текущем сезоне первый тур основного этапа Лиги чемпионов был сыгран 17 и 18 сентября, Лиги Европы — 19 сентября. Что касается квалификационных раундов, то первые стадии обоих турниров стартовали 9 июля.

Кстати, о нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов и Лиге Европы раунды плей-офф были приостановлены из-за пандемии в их самый разгар. Так, например, баталий в четвертьфинале главного клубного турнира континента ожидали «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта», в 1/8 финала еще не сыграли свои решающие матчи «Манчестер Сити» с «Реалом», «Ювентус» с «Лионом», «Бавария» с «Челси» и «Барселона с «Наполи». В Лиге Европы же раунд 1/8 финала, не успев толком начаться, завершился на первых матчах. И то не все команды успели встретиться — «Интер» так и не принял «Хетафе», а «Севилья» — «Рому». Когда еврокубки будут возобновлены, в УЕФА пока определиться не могут и ждут продолжения национальных турниров.

Ближе к этому пока немцы. Отмечается, что Бундеслига будет возобновлена уже в мае, остальные же лиги планируют продолжить сезон летом, ближе к началу июля. С большой долей вероятности все матчи будут проведены при пустых трибунах. Игры без зрителей могут пройти и в Лиге чемпионов с Лигой Европы. УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов, по информации Cadena SER, планирует возобновить розыгрыши еврокубков по окончании национальных чемпионатов. Причем четвертьфинальная и полуфинальная стадии, вероятно, будут проведены на нейтральных полях одним матчем. Идея состоит в том, чтобы доиграть еврокубки в кратчайшие сроки, а именно — за две недели и, что примечательно, с конца июля по начало августа. Как раз в период возможного старта квалификационных раундов турниров нового сезона.

Что касается, финальных матчей, то решающую встречу Лиги чемпионов, как и планировалось, примет Стамбул. По данным The Telegraph, это должно произойти 29 августа. Финал Лиги Европы же, вероятно, пройдет в Гданьске 26 августа.

В УЕФА надеются, что к концу лета ситуация с пандемией коронавируса значительно улучшится, а большинство европейских стран отменят карантин и ограничения на пересечение границ, что позволит командам свободно перемещаться по Европе.

Первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире превышает 2,1 млн человек. Первое место в списке стран Европы по показателю инфицированных занимает Испания — почти 185 тысяч человек. Наибольшее же количество летальных исходов зафиксировано в Италии — 22 170 случаев.