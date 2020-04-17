Сроки определены: когда начнется новый сезон Лиги чемпионов

УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов нового сезона

УЕФА определил сроки начала нового сезона еврокубков. По информации СМИ, квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют в конце июля — начале августа, групповые этапы — 20 и 22 октября соответственно.

23 апреля исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет очередное заседание, по итогам которого будут объявлены новые решения касательно доигровки текущего сезона и проведения следующего. Слушания пройдут в уже привычном формате видеоконференции, и комитет обсудит текущее положение дел в европейском футболе на основе выводов, принятых на совещании с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится чуть ранее — 21 апреля.

На повестке дня вновь будет поставлен вопрос возобновления входящих в эгиду Союза национальных первенств, которые пока стоят на бессрочной паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19. Испанское издание Sport.es сообщило, что в его распоряжении уже имеется документ от УЕФА, в котором утверждается, что

розыгрыши европейских лиг должны быть завершены к 31 июля. Ранее Союз назначал дедлайн на 30 июня, хотя эта дата имела лишь рекомендательный характер.

Главным же объектом обсуждения станет судьба еврокубков. В том числе — и следующего сезона. Отмечается, что УЕФА уже определился с датами начала новых розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так, квалификационные раунды турниров должны стартовать либо в конце июля, либо в начале августа. Определиться с конкретными датами проведения отборочных этапов УЕФА сможет только, когда прояснится ситуация с пандемией COVID-19. Хотя Sport.es указывает на то, что второй квалификационный раунд ЛЕ должен состояться 13 августа. Групповые же раунды должны стартовать в октябре. Утверждается, что

первый тур основного этапа Лиги чемпионов пройдет 20 и 21 октября, а Лиги Европы — 22 октября.

Таким образом, начало групповых раундов еврокубков состоится на месяц позже обычного. Например, в текущем сезоне первый тур основного этапа Лиги чемпионов был сыгран 17 и 18 сентября, Лиги Европы — 19 сентября. Что касается квалификационных раундов, то первые стадии обоих турниров стартовали 9 июля.

Кстати, о нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов и Лиге Европы раунды плей-офф были приостановлены из-за пандемии в их самый разгар. Так, например, баталий в четвертьфинале главного клубного турнира континента ожидали «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта», в 1/8 финала еще не сыграли свои решающие матчи «Манчестер Сити» с «Реалом», «Ювентус» с «Лионом», «Бавария» с «Челси» и «Барселона с «Наполи». В Лиге Европы же раунд 1/8 финала, не успев толком начаться, завершился на первых матчах. И то не все команды успели встретиться — «Интер» так и не принял «Хетафе», а «Севилья» — «Рому». Когда еврокубки будут возобновлены, в УЕФА пока определиться не могут и ждут продолжения национальных турниров.

Ближе к этому пока немцы. Отмечается, что Бундеслига будет возобновлена уже в мае, остальные же лиги планируют продолжить сезон летом, ближе к началу июля. С большой долей вероятности все матчи будут проведены при пустых трибунах. Игры без зрителей могут пройти и в Лиге чемпионов с Лигой Европы. УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов, по информации Cadena SER, планирует возобновить розыгрыши еврокубков по окончании национальных чемпионатов. Причем четвертьфинальная и полуфинальная стадии, вероятно, будут проведены на нейтральных полях одним матчем. Идея состоит в том, чтобы доиграть еврокубки в кратчайшие сроки, а именно — за две недели и, что примечательно, с конца июля по начало августа. Как раз в период возможного старта квалификационных раундов турниров нового сезона.

Что касается, финальных матчей, то решающую встречу Лиги чемпионов, как и планировалось, примет Стамбул. По данным The Telegraph, это должно произойти 29 августа. Финал Лиги Европы же, вероятно, пройдет в Гданьске 26 августа.

В УЕФА надеются, что к концу лета ситуация с пандемией коронавируса значительно улучшится, а большинство европейских стран отменят карантин и ограничения на пересечение границ, что позволит командам свободно перемещаться по Европе.

Первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире превышает 2,1 млн человек. Первое место в списке стран Европы по показателю инфицированных занимает Испания — почти 185 тысяч человек. Наибольшее же количество летальных исходов зафиксировано в Италии — 22 170 случаев.