Месси важнее: «Барселона» не сможет вернуть Неймара

«Барселона» потерпит значительные финансовые убытки в связи с нестабильной ситуацией, вызванной пандемией. Экономический кризис, как сообщает El Pais, затронет каталонцев больше, чем другие топ-клубы Европы. Это обусловлено тем, что «блауграна» по модели управления, в отличие от итальянских, немецких, английских и французских команд, является некоммерческой компанией. Например, то же самое касается и мадридского «Реала».

Аналитики подсчитали, что из-за кризиса «Барса» потеряет около €140 млн. Международный центр спортивных исследований (CIES) и вовсе спрогнозировал, что суммарная стоимость каталонской команды упадет на €366 млн, или 31,3%.

Реклама

Проще говоря, в летнее трансферное окно (если оно состоится) ни один суперклуб Европы, включая «Барселону», не сможет тратить десятки миллионов на трансферы. А у сине-гранатовых были большие планы: в частности, много говорилось о возвращении форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» и покупке талантливого аргентинского нападающего «Интернационале» Лаутаро Мартинеса в качестве замены Луису Суаресу. Но за них придется выложить не менее €170 млн и €110 млн соответственно, что не вписывается в текущие финансовые возможности.

Приоритетным вариантом для руководства «Барсы», по информации Catalunya Radio, станут переговоры с многолетним капитаном и лидером команды Лионелем Месси по новому контракту. Текущее трудовое соглашение аргентинца действует до 2021 года.

Ко всему прочему, в течение последующих полутора лет контракты также истекают у вратаря Марк-Андре тер Штегена, форвардов Луиса Суареса, Ансу Фати и Луиса Суареса и защитников Жерара Пике и Серхио Роберто. С ними со всеми клуб хотел бы пролонгировать отношения, однако с этим могут возникнуть трудности из-за больших финансовых потерь. Это значит, что «Барселоне» точно придется продавать, даже учитывая падение спроса на фоне обвала трансферного рынка. К примеру, до пандемии помочь приобрести Неймара или Мартинеса могла продажа трех-четырех футболистов. Сейчас это будет необходимо просто для того, чтобы клуб оставался на плаву.

Летом из аренды в команду возвращается дорогостоящий Филиппе Коутиньо, и руководство на него не рассчитывает. Тем не менее в своем составе Кике Сетьен его видеть хочет. А поменять тренера каталонцам сейчас проблематично из-за отсутствия лишних денег. Соответственно, потенциально это угрожает новой головной болью боссам каталонцев.

«Мои футболисты очень преданы, и я не поддерживаю идею революции. В любом случае, нужно укрепить необходимые позиции», — заверил в свою очередь Сетьен.

Напомним, что «Барселона» была одним из первых клубов в Европе, который заключил со своими футболистами дополнительное соглашение о сокращении заработной платы на период приостановки сезона. Всего в «блаугране» насчитывается 1800 зарплат, 540 из которых — не спортивные. Оклады работников составляют всего 3,7% бюджета, когда как на жалованье спортсменам уходит 61%. Но первыми, кто из-за кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены, стали именно члены технического персонала. Впоследствии игроки «Барсы» в пользу поддержки клуба согласились на урезание зарплаты в размере 70% от своего ежемесячного оклада. Кроме того, дополнительно их также обязали переводить деньги персоналу команды.

Благодаря этой мере «Барса» будет экономить €14 млн в месяц. Однако и этого может быть недостаточно.

Как стало известно AS, в ближайшем будущем руководство сине-гранатовых может попросить футболистов пойти на еще более радикальное сокращение зарплаты. Дело в том, что некоторые из членов правления клуба уверены, что 70% — слишком незначительная сумма. Они приводят в пример туринский «Ювентус», где игроки отказались от зарплаты на четыре месяца. Аналогичное решение позволило бы «Барсе» сэкономить €90 млн. Так или иначе, пока это развитие событий оценивается как маловероятное, поскольку не так давно клуб покинули шесть директоров, которые, по слухам, и выступали за повторные переговоры.