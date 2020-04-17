Испанский хаос: пандемия оставит «Атлетико» без Лиги чемпионов

«Ла Лигу будет сложно возобновить. Я не думаю, что это осуществимо. Считаю, что будет тяжело из-за переездов, мы будем собираться вместе. Это будет проблемой», — это слова полузащитника «Барселоны» Серхио Бускеста в беседе с Cadena COPE.

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Ситуация с пандемией коронавируса остается тяжелой. Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших, давно обогнав ставший очагом распространения инфекции Китай и изначально пострадавшую больше всех в Стартом Свете Италию.

По состоянию на утро 17 апреля в Испании было подтверждено 185 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 516 из которых привели к летальному исходу.

Впереди только Соединенные Штаты Америки, где статистика и вовсе кошмарная — более 676 тысяч заболевших и под 35 тысяч смертей. Но численность их населения все-таки не сравнить с испанской.

В общем, ничего удивительного, что несмотря на все убытки, которые несет футбольная индустрия, а также давление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), практически требующего от национальных федераций, чтобы те доиграли свои чемпионаты, на Пиренеях сейчас царит иное настроение.

Бускетс далеко не единственный — голоса о том, что доиграть сезон не удастся, раздаются все чаще.

Действительно, в ситуации, когда вся страна по-прежнему на карантине, рассуждать о возобновлении футбольных матчей несколько странно.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и Ла Лига не сидят сложа руки и вовсю прорабатывают варианты того, как жить дальше, если чемпионат Примеры доигран не будет.

Конечно, самым резонансным решением будет вопрос с определением чемпиона. Ситуация такова, что куда ни кинь — везде клин. С одной стороны, неправильно оставлять сезон без обладателя титула, но и присуждение его «Барселоне» выглядит максимально странным и даже несправедливым по отношению к мадридскому «Реалу».

«Королевский клуб» долгое время перед приостановкой сезона лидировал в турнире, набрав отличную форму. Затем выдал неудачную неделю, потеряв очки в чемпионате и заодно уступив дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» (1:2).

Каталонцы вернулись на первую строчку, но лишь для того, чтобы, уступив в «Эль Класико» на «Сантьяго Бернабеу» (0:2), вновь пропустить вперед своего главного конкурента.

Правда, лидерство «сливочные» не удержали: команда Зинедина Зидана уже после победы над «Барселоной» в следующем туре уступила крепкому «Бетису» (1:2) и снова оказалась на второй строчке, после чего сезон был остановлен.

Случись остановка сразу после «Эль Класико», и речь шла бы о чемпионстве «Реала», а так «Барса» оказалась впереди на два очка, но обе команды крайне нестабильны, а до конца турнира остается еще 11 туров.

Впрочем, если чемпионат доигран не будет, вариантов все равно останется только два: либо чемпионство «Барселоны», либо отсутствие обладателя титула.

Но разборки «Реала» с «Барсой» — это только часть проблемы. В конце концов, как бы цинично это ни звучало, жил «королевский клуб» без статуса чемпиона Испании два года и еще поживет, тем более он его пока все равно не заслужил.

Но ведь руководству Ла Лиги еще необходимо будет решить другие потенциально больные вопросы. И если с понижением в классе можно разобраться, оставив все команды в турнире на следующий год и, допустим, просто расширив Примеру на пару команд, то места в еврокубках все равно раздавать как-то придется.

16 апреля RFEF провела совещание, на котором обсудила варианты распределения мест в европейских клубных турнирах. Вполне ожидаемо было постановлено отдать места в них командам соответственно текущему положению в турнире.

В этом случае в Лигу чемпионов помимо «Барселоны» и «Реала» попадут «Севилья» и «Реал Сосьедад», занимающие третью и четвертую позицию.

И хотя обе эти команды действительно были хороши по сезону, ситуация выглядит максимально обидной для мадридского «Атлетико». Команда Диего Симеоне отстает от одних на два очка, а от других всего на одно, но занимает лишь шестое место (впереди еще «Хетафе»).

При этом «матрасники» прямо перед остановкой сезона выбили из Лиги чемпионов действующего победителя турнира «Ливерпуль», который просто царит в Английской премьер-лиге (АПЛ).

С другой стороны, тому же «Хетафе» будет не менее обидно, ведь команда из пригорода Мадрида вообще имеет поровну очков с «Сосьедадом», уступая тому лишь по числу забитых голов при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей.

Более того, в Примере в итоге при равенстве очков главным дополнительным показателем считаются личные встречи, но при определении положения в таблице они идут в ход, только когда сыграны обе.

При этом в Сан-Себастьяне «Хетафе» уже выиграл у конкурента (2:1), а под отмену из-за коронавируса попала домашняя для команды из мадридского региона встреча...

В общем, как ни посмотри, решение об отмене сезона будет крайне тяжелым. Пожаловаться может и, например, занимающая седьмое место «Валенсия». Ее в этом случае оставят без еврокубков, так как последнее место в Лиге Европы отдадут «Атлетику» из Бильбао.

Сделано это будет, поскольку баскский клуб уже пробился в финал национального Кубка. Вот только там он сыграет с тем же «Реал Сосьедадом». Если сан-себастьянцы попадают в Лигу чемпионов, то решение выглядит логичным, ведь место в ЛЕ им уже не нужно.

Другое дело, что расклад с квалификацией в главный клубный турнир выглядит, как вы могли видеть, выглядит неоднозначным, да и по правилам УЕФА финалист Кубка уже не получает места в евротурнирах, и, уступи «Атлетик» в финале, именно команде Дениса Черышева досталась бы путевка в Европу...