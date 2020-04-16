На вынужденном отдыхе: российские конькобежки застряли на Бали

Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова решили провести отпуск на Бали в разгар пандемии коронавируса COVID-19. На один из самых популярных курортов мира они отправились еще 21 марта, однако их отдых затянулся на неопределенный срок — спортсменки не могут вернуться домой. 30 марта Россия в мерах борьбы с распространением вируса закрыла границы, в том числе ограничив авиасообщение с остальными странами.

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«Тот факт, что мы в связи с последними обстоятельствами не отказались от своего отпуска и решили идти до конца, уже очень круто. Поверьте, это было достаточно сложно. Нам каждый день присылали разные негативные новости, мы переживали, боялись, но верили, что все-таки улетим и без «приключений» доберемся до нашего места релакса. Каждая по отдельности заслуживает отдыха, нам необходим был этот отпуск. Что-то мне подсказывает, что он будет очень жарким, насыщенным на положительные эмоции, интересным, запоминающимся. Начнем же», — написала Чернова у себя в Instagram.

Поездка на Бали для конькобежек действительно окажется запоминающейся. Ситуация, в которой оказались Сохрякова и Чернова, несколько напоминает случай с российской фигуристкой Александрой Трусовой, но та все-таки смогла вернуться из Египта гуманитарным рейсом. Отличие же заключается в том, что спортсменки никак не могут получить билеты обратно, и, что интересно, не беспокоятся по данному поводу.

Наоборот, конькобежки даже радуются тому, что застряли на территории другого государства в разгар пандемии коронавируса, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила еще 11 марта.

Карьера спортсменок не является особо богатой. Сохрякова, например, хоть и находится в составе сборной России, но наивысшего достижения добилась еще в 2010 году, когда стала третьей на чемпионате мира среди юниоров на дистанции 3000 м. Чернова также брала бронзу на юниорском мировом первенстве, но в 2012 году и в командной гонке. Зато в активе второй есть участие в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. На дистанции 5000 м она стала девятой.

На данный момент обе спортсменки ожидают ответа от российского консульства относительно обратного рейса. Как заявила Чернова, у них на руках имеются два билета: на Бали и домой, в Россию. Деньги за второй конькобежкам не возвращают, а чтобы улететь, необходимо заплатить не менее 30 тысяч рублей.

«Есть вывозной рейс на 16 апреля. С нами на связи консул. Мы в эконом-режиме находимся. Про эвакуационные рейсы не говорят вообще, есть вывозные»,

— рассказала Чернова в прямом эфире Instagram.

Сохрякова также подчеркнула, что попасть на ближайший эвакуационный рейс из Бали им помогает руководство министерства спорта России.

«Даже не знаю на данный момент, когда нас вывезут. В Минспорте пытаются, очень стараются, но в тот раз у них не получилось», — цитирует конькобежку «Чемпионат.com».

Пока же спортсменки находятся на Бали, и времени на отдых они не теряют, чем охотно делятся со своими подписчиками в Instagram, публикуя фотографии и видеозаписи с пляжей и окрестностей. Один из пользователей спросил у Сохряковой относительно даты возвращения, на что та в ответ выразила удовлетворение незапланированным продолжением отпуска.

«Так вообще нет ясности о дате возвращения?» — спросил подписчик в комментариях.

«Нет, но это даже радует», — ответила на вопрос спортсменка.

instagram.com/sohryakovalena

На этом общение конькобежек с пользователями не ограничивается. В комментариях к публикациям Сохряковой и Черновой некоторые подписчики ударились в оскорбления и травлю спортсменок, которые сознательно отказались от режима самоизоляции и во время пандемии коронавируса улетели на курорт. Бали входит в состав Индонезии, где, по последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных COVID-19 превышает 5,5 тысяч человек, а 496 граждан от вируса скончались.

«Обезьян коронавирус не берет. Кайфуйте, гадины. Ваше время, а мы тут в Гадюкино помычим», — пишут в комментариях подписчики.

Сохрякова в ответ на это в своем Instagram Stories опубликовала несколько видеозаписей с пляжа, сопроводив их подписью «Все, кто пишет мне гадости и всякие оскорбления в комментарии и личные сообщения, обсуждает меня и мои «прелести», желает мне сгнить на Бали и т. д., я желаю вам всего хорошего и займитесь делом наконец!»

«Оскорбляли нас с Анной двоих, когда Иваново разместило новости обо мне и там в комментариях нас называли тупыми дурами и так далее. Умные люди, если даже и посчитают нас дурами, не будут писать в комментариях. Пишут завистливые люди, которым нечем заняться.

И если обсуждают меня и мою внешность, то, видимо, я им симпатична и интересна», — приводит слова Сохряковой «Чемпионат.com».

Чернова также отметила тот факт, что обсуждений вокруг нее и ее подруги за последние недели стало больше.

«Реакция в России очень большая. О нас сейчас пишут в новостях. Мы просыпаемся, и Лена утром говорит: «Не поверишь, у меня за ночь плюс 300 подписчиков», — рассказала Чернова.

При этом конькобежка подчеркнула, что оскорбления в основном были направлены в адрес именно Сохряковой. Черновой же, по ее словам, предлагали финансовую и иную материальную помощь на время пребывания на Бали.