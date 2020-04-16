Третий Нурмагомедов: брату Хабиба предрекли чемпионство

Отличается от Хабиба

В последнее время Умара Нурмагомедова можно часто увидеть в составе многочисленной делегации Хабиба, которая сопровождает его на официальных мероприятиях UFC. Вместе с тем 24-летний боец проводит тренировки с командой чемпиона в зале American Kickboxing Fighter (AKA) в Калифорнии у Хавьера Мендеса. Именно он называет Нурмагомедова следующим открытием легчайшего дивизиона.

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«Умар — это противоположность Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. У него в первую очередь у него развита ударка, а затем уже идет грэпплинг. Он специалист по ударной технике, особенно в ударах ногами. Умар станет следующим большим открытием дивизиона. Я в этом уверен на 100%.

С правильными боями и развитием карьеры он станет чемпионом», — поделился Мендес.

Но тренировки с мастерами грэпплинга все же дают о себе знать. Пять побед в карьере Умар одержал благодаря сабмишену, шесть раз доводил поединки до судейского решения и лишь однажды досрочно нокаутировал соперника. Склонности к рубке и морю крови у него явно нет. Нанести как можно меньше урона оппоненту с минимумом сечек — главное правило всех Нурмагомедовых.

Свой дебютный бой в UFC Умар должен был провести на 249-м номерном ивенте в Бруклине, который позднее пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Вместе с братом и Махачевым он отказался возвращаться из России в США, пока такая возможность еще была. Так или иначе, президент промоушена Дана Уайт пообещал, что все запланированные поединки в будущем состоятся. Вполне вероятно, с Азуром Хантером он подерется тогда, когда вернется Хабиб.

Идеальный рекорд

Смешанными единоборствами Умар по примеру родни заинтересовался еще в детстве, начав посещать секцию по волной борьбе и позднее по тайскому боксу. После переезда в Махачкалу стал тренироваться у дяди Абдулманапа Нурмагомедова, двоюродный брат Хабиб обучал его грэпплингу. Получив разносторонние навыки в боевых искусствах, Умар в 2016 году дебютировал на турнире EFN Fight Nights Global победой сабмишеном.

С тех пор двоюродный брат чемпиона UFC успел провести еще 11 боев на профессиональном уровне, ни разу не проиграв. Большую часть карьеры Умар дрался под эгидой российских организаций, однако все же записал в свой рекорд несколько побед в международных промоушенах.

Разговоры о подписании Умара в главный бойцовский промоушен мира ходили давно. Ноль поражений, знаменитая фамилия и хорошие отзывы тренеров — лучшего бэкграунда не придумаешь. В 2019-м СМИ предположили, что UFC предложит Нурмагомедову контракт, если он защитит чемпионский титул лиги Gorilla Fighting Championship (GFC).

Так оно и произошло: россиянин победил Брайана Гонсалеса, а спустя несколько месяцев был подписан в ростер UFC.

«Братишка Умар, тебе многое предстоит доказать. Когда я приходил в UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», — напутствовал его Хабиб.

Ссора с Яном

Пока Умар даже не дебютировал в UFC, но уже спешит набить себе прессу. Рассказывая о своих планах на будущее, он заявил, что намерен «разнести» всех топов своего дивизиона — чемпиона Генри Сехудо, яркого проспекта Шона О`Мэлли и соотечественника Петра Яна, занимающего третье место в рейтинге.

Именно Ян считается следующим российским претендентом на пояс UFC. В своем следующем поединке он должен встретиться с бразильцем Марлоном Мораесом, а победитель, вероятнее всего, сразится за чемпионский титул позднее. Учитывая конкуренцию в легчайшем весе, до этого Нурмагомедову еще очень и очень далеко. Сам Ян, который тоже не против зарубиться в трэштоке, этот факт без внимания не оставил, посоветовав Умару не забывать, что «цыплят по осени считают». Впрочем, зла на неопытного коллегу он не держит.

«Я думаю, что это амбиции молодого бойца, который верит в себя и озвучивает свои мысли. Я его лично не знаю. Я с ним даже не знаком, и мы никогда вместе не тренировались. Поэтому мне абсолютно без разницы, кто и что говорит.

Вот он там заявил, что побьет того или этого. Ты сначала приди и докажи, сделай что-то, а затем уже начни говорить. А сейчас какой смысл в этих словах. Ему предстоит много работы впереди, много нужно победить и доказать, что ты чего-то реально достоин», – цитирует Яна Fightnews.

В любом случае, если Мендес прав, то в будущем два бойца из России могут встретиться в поединке за пояс UFC, и это не может не радовать. Хотя и представить себе это, учитывая конкуренцию в легчайшем весе, пока очень трудно.

Третий брат

Семья Нурмагомедовых уже вошла в историю UFC, и не только благодаря чемпионству Хабибу. После подписания Умара в промоушен братья Нурмагомедовы — первые в истории (неважно — родные или нет), которые одновременно выступают в лиге. Напомним, что кроме Хабиба и Умара в UFC также дерется Абубакар Нурмагомедов, приходящийся двоюродным братом чемпиону. А вот Саид Нурмагомедов из легчайшего дивизиона — просто их однофамилец.

Суммарный рекорд братьев Нурмагомедовых в профессиональных смешанных единоборствах насчитывает 55 побед, три поражения и одну ничью.

Что интересно, на этом Нурмагомедовы в большом бойцовском мире не заканчиваются. У Умара есть 21-летний родной брат Усман, который тоже тренируется в команде Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Проводит бои в основном в GFC, где до недавнего времени Умар держал чемпионский пояс. Правда, выступает не в легчайшем, а в легком весе. Всего в карьере провел девять поединков и одержал девять побед. Чем не замена Хабиба в UFC через несколько лет?